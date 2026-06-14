Shiv Rajyog 2026: भारतीय ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल और नक्षत्रों के संयोग से बनने वाले शुभ योगों को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है. जून के महीने में ऐसा ही एक विशेष और फलदायी संयोग बनने जा रहा है, जिसे 'शिव योग' कहा जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस अवधि में की गई पूजा-पाठ और नए कार्यों की शुरुआत से सफलता मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है.

आइए जानते हैं कि इस बार शिव योग का समय क्या रहेगा और किन राशियों को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिल सकता है.

क्या होता है शिव योग और इसका महत्व?

ज्योतिष विद्या में शिव योग को एक अत्यंत कल्याणकारी और सकारात्मक ऊर्जा देने वाला काल माना गया है. मान्यता है कि इस योग के दौरान किए गए संकल्प, मंत्र साधना और आध्यात्मिक कार्य सीधे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं. यह समय पुराने अटके हुए कामों को दोबारा गति देने और जीवन में स्थिरता लाने के लिए उत्तम माना जाता है.

शिव योग 2026: तारीख और सटीक समय (Shiv Yog Date & Time)

द्रिक पंचांग के अनुसार, इस वर्ष जून में शिव योग की समयावधि इस प्रकार रहेगी:

शुरुआत: 24 जून 2026, बुधवार को सुबह 10 बजकर 23 मिनट से.

24 जून 2026, बुधवार को सुबह 10 बजकर 23 मिनट से. समाप्ति: 25 जून 2026, गुरुवार को सुबह 10 बजकर 54 मिनट तक.

यह शुभ संयोग लगभग 24 घंटे से अधिक समय तक रहेगा, जिसका प्रभाव ज्योतिषियों के अनुसार आने वाले कुछ हफ्तों तक विभिन्न राशियों पर देखने को मिल सकता है.

इन 6 राशि वालों के लिए बदलावों से भरा रहेगा यह समय

इस विशेष खगोलीय और ज्योतिषीय स्थिति के कारण 6 राशियों के जातकों को अपने करियर, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन में अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं:

1. मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए यह अवधि एक नई ऊर्जा लेकर आ सकती है. यदि कार्यक्षेत्र में आपकी पदोन्नति (Promotion) या वेतन वृद्धि लंबे समय से रुकी हुई थी, तो उसके रास्ते खुल सकते हैं. अटके हुए सरकारी कार्यों में गति आने के साथ ही आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी.

2. मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वाले लोगों के लिए अपनी पुरानी की गई मेहनत का पूरा फल पाने का समय है. यदि आप व्यापार में किसी नए प्रोजेक्ट या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो यह समय सही निर्णय लेने में मददगार साबित हो सकता है. परिवार में आपसी तालमेल और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

3. सिंह राशि (Leo)

यह समय आपकी निर्णय क्षमता और बौद्धिक कौशल को निखारेगा. आप जीवन की कठिन चुनौतियों का सामना भी पूरे आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे. नौकरी या व्यवसाय के सिलसिले में विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, जिससे आपकी धन-संपदा में वृद्धि होगी.

4. तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों को इस दौरान मानसिक तनाव से बड़ी राहत मिल सकती है. घर-परिवार में सुख और शांति का माहौल रहेगा. भौतिक सुख-सुविधाओं के साधनों में बढ़ोतरी होगी. पुराने निवेशों से अचानक अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है, जिससे स्वास्थ्य में भी सुधार दिखेगा.

5. धनु राशि (Sagittarius)

सामाजिक और पेशेवर जीवन में आपका प्रभाव और वर्चस्व बढ़ेगा. नौकरीपेशा लोगों को मैनेजमेंट या प्रशासन से जुड़ी कोई बड़ी नई जिम्मेदारी मिल सकती है. इस अवधि में आपके वित्तीय स्रोत मजबूत होंगे, जिससे आर्थिक पक्ष सुरक्षित रहेगा.

6. मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों के लिए यह समय भाग्य का सहयोग लेकर आ रहा है. करियर के मोर्चे पर आपको कुछ बड़े और दूरगामी बदलाव देखने को मिल सकते हैं. जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल अवसर ला सकता है.

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