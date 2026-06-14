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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShiv Rajyog 2026: 24 जून से शुरू हो रहा है पवित्र 'शिव योग', इन 6 राशियों के खुलेंगे बंद किस्मत के ताले

Shiv Rajyog 2026: 24 जून से शुरू हो रहा है पवित्र 'शिव योग', इन 6 राशियों के खुलेंगे बंद किस्मत के ताले

Shiv Rajyog 2026: 24 जून से शुरू हो रहे बेहद शुभ 'शिव योग' से चमकेगी इन 6 राशियों की किस्मत, महादेव की कृपा से करियर और बिजनेस में मिलेंगे तरक्की के बड़े अवसर. जानें समय और महत्व.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 14 Jun 2026 04:39 PM (IST)
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Shiv Rajyog 2026: भारतीय ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल और नक्षत्रों के संयोग से बनने वाले शुभ योगों को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है. जून के महीने में ऐसा ही एक विशेष और फलदायी संयोग बनने जा रहा है, जिसे 'शिव योग' कहा जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस अवधि में की गई पूजा-पाठ और नए कार्यों की शुरुआत से सफलता मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है.

आइए जानते हैं कि इस बार शिव योग का समय क्या रहेगा और किन राशियों को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिल सकता है.

क्या होता है शिव योग और इसका महत्व?

ज्योतिष विद्या में शिव योग को एक अत्यंत कल्याणकारी और सकारात्मक ऊर्जा देने वाला काल माना गया है. मान्यता है कि इस योग के दौरान किए गए संकल्प, मंत्र साधना और आध्यात्मिक कार्य सीधे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं. यह समय पुराने अटके हुए कामों को दोबारा गति देने और जीवन में स्थिरता लाने के लिए उत्तम माना जाता है.

शिव योग 2026: तारीख और सटीक समय (Shiv Yog Date & Time)

द्रिक पंचांग के अनुसार, इस वर्ष जून में शिव योग की समयावधि इस प्रकार रहेगी:

  • शुरुआत: 24 जून 2026, बुधवार को सुबह 10 बजकर 23 मिनट से.
  • समाप्ति: 25 जून 2026, गुरुवार को सुबह 10 बजकर 54 मिनट तक.

यह शुभ संयोग लगभग 24 घंटे से अधिक समय तक रहेगा, जिसका प्रभाव ज्योतिषियों के अनुसार आने वाले कुछ हफ्तों तक विभिन्न राशियों पर देखने को मिल सकता है.

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इन 6 राशि वालों के लिए बदलावों से भरा रहेगा यह समय

इस विशेष खगोलीय और ज्योतिषीय स्थिति के कारण 6 राशियों के जातकों को अपने करियर, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन में अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं:

1. मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए यह अवधि एक नई ऊर्जा लेकर आ सकती है. यदि कार्यक्षेत्र में आपकी पदोन्नति (Promotion) या वेतन वृद्धि लंबे समय से रुकी हुई थी, तो उसके रास्ते खुल सकते हैं. अटके हुए सरकारी कार्यों में गति आने के साथ ही आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी.

2. मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वाले लोगों के लिए अपनी पुरानी की गई मेहनत का पूरा फल पाने का समय है. यदि आप व्यापार में किसी नए प्रोजेक्ट या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो यह समय सही निर्णय लेने में मददगार साबित हो सकता है. परिवार में आपसी तालमेल और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

3. सिंह राशि (Leo)

यह समय आपकी निर्णय क्षमता और बौद्धिक कौशल को निखारेगा. आप जीवन की कठिन चुनौतियों का सामना भी पूरे आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे. नौकरी या व्यवसाय के सिलसिले में विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, जिससे आपकी धन-संपदा में वृद्धि होगी.

4. तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों को इस दौरान मानसिक तनाव से बड़ी राहत मिल सकती है. घर-परिवार में सुख और शांति का माहौल रहेगा. भौतिक सुख-सुविधाओं के साधनों में बढ़ोतरी होगी. पुराने निवेशों से अचानक अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है, जिससे स्वास्थ्य में भी सुधार दिखेगा.

5. धनु राशि (Sagittarius)

सामाजिक और पेशेवर जीवन में आपका प्रभाव और वर्चस्व बढ़ेगा. नौकरीपेशा लोगों को मैनेजमेंट या प्रशासन से जुड़ी कोई बड़ी नई जिम्मेदारी मिल सकती है. इस अवधि में आपके वित्तीय स्रोत मजबूत होंगे, जिससे आर्थिक पक्ष सुरक्षित रहेगा.

6. मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों के लिए यह समय भाग्य का सहयोग लेकर आ रहा है. करियर के मोर्चे पर आपको कुछ बड़े और दूरगामी बदलाव देखने को मिल सकते हैं. जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल अवसर ला सकता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 14 Jun 2026 04:39 PM (IST)
Tags :
Zodiac Signs Astrology News Horoscope 2026 Shiv Rajyog 2026 Shiv Yog 2026
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