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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKundali Yog: कुंडली में यह एक योग हो तो 35 साल के बाद चमक सकती है किस्मत, व्यक्ति बन सकता है धनवान

Kundali Yog: कुंडली में यह एक योग हो तो 35 साल के बाद चमक सकती है किस्मत, व्यक्ति बन सकता है धनवान

Kundali Yog: क्या आपकी कुंडली में ऐसा योग है जो 35 साल के बाद धन और सफलता दिला सकता है? जानें लक्ष्मी योग का महत्व, इसके संकेत और ज्योतिषीय मान्यताएं.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 24 Jul 2026 03:41 PM (IST)
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Kundali Yog: हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख-समृद्धि और आर्थिक सफलता आए. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जन्म कुंडली में मौजूद कुछ विशेष योग व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और करियर पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं.

इन्हीं में से एक है लक्ष्मी योग. मान्यता है कि जिन लोगों की कुंडली में यह योग मजबूत होता है, उन्हें जीवन में धीरे-धीरे धन, प्रतिष्ठा और सफलता मिलने लगती है. कई ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि ऐसे लोगों को 35 वर्ष की उम्र के बाद अच्छे परिणाम अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं.

क्या होता है लक्ष्मी योग?

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, जब कुंडली में लग्न, नवम भाव और उसके स्वामी के साथ शुक्र या अन्य शुभ ग्रह मजबूत स्थिति में होते हैं, तब लक्ष्मी योग बनने की संभावना मानी जाती है. यह योग व्यक्ति को आर्थिक उन्नति, मान-सम्मान और भौतिक सुख देने वाला माना जाता है.

35 साल के बाद क्यों बदल सकती है किस्मत?

ज्योतिष के अनुसार, कई शुभ योगों का पूरा प्रभाव व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ दिखाई देता है. शुरुआती जीवन में संघर्ष करने के बाद 30 से 35 वर्ष की आयु के आसपास करियर स्थिर होने लगता है और इसके बाद धन लाभ, पदोन्नति, व्यवसाय में सफलता या संपत्ति मिलने के योग मजबूत हो सकते हैं. हालांकि, यह प्रभाव हर व्यक्ति की जन्म कुंडली, महादशा और ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है.

अगर कुंडली में लक्ष्मी योग हो तो मिल सकते हैं ये संकेत

  • धन कमाने के नए अवसर मिलते हैं.
  • करियर में लगातार प्रगति होने लगती है.
  • निवेश से लाभ मिलने की संभावना बढ़ती है.
  • समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है.
  • आर्थिक परेशानियां धीरे-धीरे कम होने लगती हैं.

एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार, केवल किसी एक योग के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि व्यक्ति निश्चित रूप से अमीर बनेगा. लक्ष्मी योग तभी अच्छे परिणाम देता है, जब कुंडली में उसकी स्थिति मजबूत हो और संबंधित ग्रह शुभ प्रभाव में हों. इसके साथ ही व्यक्ति की मेहनत, सही निर्णय और कर्म भी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

FAQ

लक्ष्मी योग क्या होता है?

यह वैदिक ज्योतिष का एक शुभ योग माना जाता है, जो धन, समृद्धि और सुख-सुविधाओं से जुड़ा होता है.

क्या लक्ष्मी योग वाले सभी लोग अमीर बन जाते हैं?

नहीं. इसका प्रभाव जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा और व्यक्ति के कर्म पर निर्भर करता है.

35 साल के बाद ही इसका प्रभाव क्यों माना जाता है?

कई ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि कुछ शुभ योगों का पूरा प्रभाव जीवन के परिपक्व होने के बाद अधिक दिखाई देता है. हालांकि, यह सभी पर समान रूप से लागू नहीं होता.

क्या बिना कुंडली देखे लक्ष्मी योग का पता चल सकता है?

नहीं. इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी से जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना जरूरी होता है.

क्या लक्ष्मी योग के लिए कोई उपाय भी हैं?

नियमित पूजा, दान-पुण्य, मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना तथा सकारात्मक कर्म करना शुभ माना जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 24 Jul 2026 03:41 PM (IST)
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