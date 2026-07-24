Kal Ka Rashifal & Devshayani Ekadashi 25 July 2026: शनिवार, 25 जुलाई 2026 का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अत्यंत पवित्र रहने वाला है. कल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास का शुभारंभ होता है.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल ज्येष्ठ नक्षत्र और चंद्रमा का वृश्चिक राशि में संचार रहेगा. इसके साथ ही आकाश मंडल में ब्रह्म योग, वाशि योग, सुनफा योग और आनन्दादि योग का महासंयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का विशेष लाभ मिलेगा. आइए प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास के इनपुट्स के आधार पर जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का कल का सटीक भविष्यफल और दैनिक पंचांग.

25 जुलाई 2026 का पंचांग और शुभ मुहूर्त:

तिथि: आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी (सुबह 11:35 बजे तक), तत्पश्चात द्वादशी तिथि.

नक्षत्र व चंद्र राशि: पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि में संचार करेंगे.

पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. शुभ योग: ब्रह्म योग, वाशि योग, सुनफा योग, आनन्दादि योग और भद्र योग (मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि हेतु).

ब्रह्म योग, वाशि योग, सुनफा योग, आनन्दादि योग और भद्र योग (मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि हेतु). शुभ समय व मुहूर्त (अभिजीत व चौघड़िया):

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक.

दोपहर 12:15 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक. लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 02:30 बजे से दोपहर 03:30 बजे तक.

दोपहर 02:30 बजे से दोपहर 03:30 बजे तक. राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 09:00 बजे से सुबह 10:30 बजे तक (इस दौरान कोई नया या शुभ काम शुरू करने से बचें).

सुबह 09:00 बजे से सुबह 10:30 बजे तक (इस दौरान कोई नया या शुभ काम शुरू करने से बचें). शुभ दिशा: पूर्व दिशा (यात्रा के लिए शुभ).

चंद्रमा आठवें भाव में होने से पारिवारिक मामलों में थोड़ी जटिलता आ सकती है.

व्यापार व नौकरी: बिजनेस में धन संबंधी कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और मजबूती से डटे रहें. वर्कप्लेस पर उतार-चढ़ाव की स्थिति में एक-दूसरे का सहयोग करें. नौकरीपेशा लोग समझदारी से काम लें; बॉस के साथ संबंध मधुर बनाए रखें और उनके क्रोधित होने पर शांत रहें.

सेहत व घर: स्पोर्ट्स पर्सन प्रैक्टिस के दौरान चोट से बचने के लिए सतर्कता बरतें. घर में लगातार आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए सामानों को वास्तु के अनुसार व्यवस्थित करें.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - नीला, भाग्यशाली अंक - 7, अशुभ अंक - 3.

वृषभ राशि (Taurus)

चंद्रमा सातवें भाव में गोचर करेंगे, जिससे पति-पत्नी के बीच प्रेम और आपसी सामंजस्य बढ़ेगा.

व्यापार व आर्थिक: ब्रह्म योग के प्रभाव से नया ऑर्डर या कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है. भाग्य के भरोसे किए गए कामों से लाभ होगा, हालांकि कुछ कार्यों में थोड़ी देरी हो सकती है. गतिविधियों में सुधार आने से राहत मिलेगी.

करियर व निजी जीवन: टारगेट-बेस्ड एम्प्लॉइज को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और कम समय में लक्ष्य पूरे होंगे. ऑफिशियल टूर पर किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आत्मविश्वास बढ़ाएगी. मैरिड लाइफ में लाइफ पार्टनर को खुश करने के लिए कुछ स्पेशल सरप्राइज प्लान कर सकते हैं.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - भूरा, भाग्यशाली अंक - 4, अशुभ अंक - 1.

मिथुन राशि (Gemini)

चंद्रमा छठे भाव में गोचर करेंगे, जिससे सेहत को लेकर थोड़ा शारीरिक तनाव हो सकता है.

व्यापार व करियर: बिजनेस में वरिष्ठ और अनुभवी लोगों की सलाह से तगड़ा मुनाफा होगा. सरकारी ठेकेदारों के रुके हुए काम पूरे होंगे; यात्रा के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 या 02:30 से 03:30 बजे का समय सबसे सही है.

नौकरी व परिवार: वर्कप्लेस पर स्थिति मजबूत बनाने के लिए काम और आराम के बीच संतुलन बनाएं. ऑफिस में नए लोगों से संपर्क बनने से करियर में नए मौके मिलेंगे. घर में किसी पार्टी का माहौल बन सकता है या पार्टनर के साथ कोई सरप्राइज पार्टी प्लान होगी.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - लाल, भाग्यशाली अंक - 5, अशुभ अंक - 8.

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा पांचवें भाव में होने से अच्छी स्मरण शक्ति के बल पर छात्रों का मन पढ़ाई में बेहतर लगेगा.

व्यापार व फाइनेंस: दोस्तों के सहयोग से बिजनेस को आगे बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे. रुका हुआ पैसा वापस मिलने पर उसे खर्च करने के बजाय भविष्य की योजनाओं के लिए संचित करें. यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो इस वीकेंड विपक्षी पार्टी से बातचीत कर आपसी सहमति बना सकते हैं.

नौकरी व परिवार: नौकरीपेशा लोग दफ्तर के काम बहुत शालीनता से पूरे करें. पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा; जीवनसाथी कोई ऐसी खुशखबरी दे सकता है जो आर्थिक रूप से लाभदायक होगी.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - सिल्वर, भाग्यशाली अंक - 7, अशुभ अंक - 4.

सिंह राशि (Leo) - सावधान रहें

चंद्रमा चौथे भाव में होने से पारिवारिक सुख-सुविधाओं में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है.

व्यापार व निवेश: बिजनेस में किसी भी प्रकार का नया निवेश करने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें. खाली न बैठें और खुद को सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रखें. जरूरत से ज्यादा मुनाफा कमाने की होड़ में कस्टमर खोने से बचें.

करियर व ऑफिस: वर्कलोड अधिक रहने से लाइफ पार्टनर के साथ बने घूमने-फिरने के प्लान कैंसिल करने पड़ सकते हैं. ऑफिस की गोपनीय बातें (सीक्रेट्स) किसी से शेयर न करें. फिलहाल नौकरी बदलने का विचार टाल दें और रिस्की कामों में पैसा न लगाएं.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - मैरून, भाग्यशाली अंक - 5, अशुभ अंक - 1.

कन्या राशि (Virgo)

चंद्रमा तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे छोटे भाई-बहनों का मार्गदर्शन और सहयोग करना आपके लिए शुभ रहेगा.

व्यापार व लाभ: वीकेंड का दिन व्यापारियों के लिए उतार-चढ़ाव भरा रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद बड़ा धन लाभ हो सकता है. ब्रह्म योग के प्रभाव से आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे. घर के बुजुर्गों के आशीर्वाद से रुके हुए खास काम पूरे होंगे.

करियर व लव लाइफ: काम के सिलसिले में मनचाहा अवसर मिलेगा. मार्केटिंग से जुड़े लोग नया कौशल सीखने पर ध्यान दें. जिस तरह आपका पार्टनर आपकी भावनाओं की कद्र करता है, उसी तरह आप भी उनकी भावनाओं का आदर करें.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - पर्पल, भाग्यशाली अंक - 3, अशुभ अंक - 6.

चंद्रमा दूसरे भाव में होने से कल आपको सत्कर्म, दान-पुण्य और परोपकार के कार्यों में समय बिताना चाहिए.

व्यापार व निवेश: यदि किसी पुराने प्रोडक्ट को नए तरीके से री-लॉन्च कर रहे हैं, तो दोपहर के शुभ मुहूर्त (12:15-1:30 और 2:30-3:30) से बचें. अनपेक्षित खर्चे सामने आ सकते हैं, इसलिए अभी नया निवेश करने से बचें.

करियर व जिम्मेदारी: दफ्तर में कोई नया काम सौंपा जाए तो उसे स्वीकार करें. अटका हुआ टी.ए. या डी.ए. मिलने की उम्मीद है. ऑफिशियल मीटिंग के सिलसिले में अचानक टूर का बुलावा आ सकता है. पब्लिक सेक्टर के काम में थोड़ी अड़चनें आ सकती हैं.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - लाल, भाग्यशाली अंक - 2, अशुभ अंक - 9.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे आप पूरे दिन आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे.

व्यापार व योजना: कारोबार व्यवस्थित चलेगा. ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नई स्कीम या ऑफर निकालें, इससे बिक्री में बड़ा उछाल आएगा. सेहत ठीक रहेगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे.

करियर व परिवार: नौकरीपेशा लोगों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा; किसी भी काम को जल्दबाजी के बजाय सहजता से करें. दूसरों की समस्याओं में ज्यादा उलझकर खुद की परेशानी न बढ़ाएं. परिवार के साथ किसी धार्मिक या आध्यात्मिक स्थल की यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - पीला, भाग्यशाली अंक - 4, अशुभ अंक - 8.

धनु राशि (Sagittarius) - सावधान रहें

चंद्रमा 12वें भाव में होने से नए संपर्कों या अज्ञात लोगों पर भरोसा करने से भारी नुकसान हो सकता है.

व्यापार अलर्ट: नए बिजनेसमैन गलत संगत से दूर रहें, वरना बने-बनाए कारोबार पर असर पड़ सकता है. सितारे कमजोर हैं, इसलिए विरोधियों से अत्यधिक अलर्ट रहें. मार्केट में किसी से भी वाद-विवाद या झगड़े में न पड़ें.

ऑफिस व लव लाइफ: दफ्तर में काम का दबाव बढ़ने पर गुस्सा जाहिर न करें, अन्यथा बात बॉस तक पहुंच सकती है. व्यर्थ की बातों से खुद को दूर रखें. पार्टनर्स के बीच प्यार भरी बातों के बजाय पुरानी शिकायतों पर बहस हो सकती है, संयम रखें.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - सफेद, भाग्यशाली अंक - 6, अशुभ अंक - 2.

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा 11वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपकी प्राथमिकता मुनाफा और आय बढ़ाने पर रहनी चाहिए.

व्यापार व मेहनत: बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत ही मुख्य जरिया बनेगी. पैतृक कारोबार में आ रही अड़चनें दूर होंगी. टैक्स से जुड़े मामलों को उलझने से बचाने के लिए किसी प्रोफेशनल से सलाह लें.

करियर व परिवार: ब्रह्म योग के प्रभाव से आपकी पुरानी मेहनत का फल अब मिलने वाला है. टीम को लीड कर रहे लोग अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं. दफ्तर में सहकर्मियों के साथ अच्छा माहौल रहेगा. पारिवारिक गिले-शिकवे भूलकर एकजुट रहें.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - लाल, भाग्यशाली अंक - 4, अशुभ अंक - 8.

कुंभ राशि (Aquarius)

चंद्रमा 10वें भाव में होने से घर के बड़े-बुजुर्गों की सही सलाह और आशीर्वाद से आपके सारे अटके काम बन जाएंगे.

व्यापार व नैतिकता: खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि पैसों में उतार-चढ़ाव आ सकता है. व्यापार में पूरी ईमानदारी और शुद्ध धन को प्राथमिकता दें. अपनी कमाई का कुछ हिस्सा समाज सेवा और जरूरतमंदों की मदद में लगाएं.

करियर व विद्यार्थी: नौकरीपेशा लोगों के खर्चे बढ़ सकते हैं. फिलहाल वेतन से ज्यादा नया कौशल सीखने पर जोर दें. भविष्य की प्लानिंग के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है. स्टूडेंट्स खाली समय में ई-बुक्स का सहारा लें.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - भूरा, भाग्यशाली अंक - 6, अशुभ अंक - 1.

मीन राशि (Pisces)

चंद्रमा 9वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपकी रुचि धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों में बढ़ेगी.

व्यापार व लाभ: ब्रह्म योग के प्रभाव से कल धन का आगमन होगा. सही जगह पैसे इन्वेस्ट करने की योजना बनाएं. बिजनेस में अपनी कमियों पर काबू पाने का संकल्प सफलता दिलाएगा. सामाजिक नेटवर्क मजबूत करने से नए व्यापारिक रास्ते खुलेंगे.

करियर व परिवार: नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में पूरी निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा. सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा. परिवार के बुजुर्गों के मार्गदर्शन से कोई बड़ी घरेलू समस्या सुलझेगी और बच्चों से जुड़ी खुशखबरी मिलेगी.

शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - आसमानी नीला, भाग्यशाली अंक - 3, अशुभ अंक - 9.

FAQs

1. 25 जुलाई 2026 देवशयनी एकादशी पर किन राशियों का भाग्य चमकेगा?

उत्तर: कल वृषभ, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि वालों को ब्रह्म योग और भद्र योग के प्रभाव से धन लाभ, नया ऑर्डर और करियर में बड़ी सफलता मिलेगी.

2. देवशयनी एकादशी पर पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है?

उत्तर: कल पूजा के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत चौघड़िया) सबसे शुभ समय है.

3. 25 जुलाई को किन राशियों को सावधान रहने की जरूरत है?

उत्तर: कल सिंह और धनु राशि के जातकों को विशेष सावधानी बरतनी होगी. सिंह राशि वाले नए निवेश से बचें और धनु राशि वाले दफ्तर में बहसबाजी व गलत संगत से दूर रहें.

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