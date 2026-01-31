Kumbh Tarot Card Rashifal 1 to 7 February 2026: टैरो कार्ड जातकों के भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाते हैं. इसमें कुल 78 कार्ड का डेक होता है इन कार्ड पर बने चित्र अपने अलग-अलग प्रभाव के लिए जाने जाते हैं. टैरो कार्ड एक प्राचीन विद्या है, जिसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी के इटली से हुई थी है.

फरवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में मकर राशि में सूर्य और मंगल की युति बनेगी, इसके अलावा सप्ताह की शुरुआत में बुध और शुक्र भी मकर राशि में रहेंगे. ग्रहों की ये स्थिति आपके लिए क्या शुभ फल लेकर आएगी, किन चुनौतियों से गुजरना होगा यहां जानें.

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशि के लोगों के लिए यह हफ्ता लाभदायक सिद्ध होगा विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो मीडिया और कम्यूनिकेशन के कामकाज से जुड़े हैं. आपको सलाह है कि दिखावे से बचें और हो सके को व्यवहारिक बनें. विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे. नौकरी पेशा पर के लिए भी रुके हुए कामों में तरक्की के आसार हैं.

अधिकारी वर्ष से मधुर संबंध बनेंगे. थोड़े से प्रयासों से ही अपेक्षित लाभ होगा. रुका हुआ पैसा मिल सकता है, प्रयास अवश्य करें. अगर आप नई योजना की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें क्रियान्वयन करना सफल रहेगा. बड़े लोगों को मुलाकात लाभदायक सिद्ध होगी. इस समय स्वाध्याय और आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ेगी.

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों के लिए सप्ताह कुंभ राशि के लोगों के लिए महीना उत्तम साबित होने वाला है. साथ ही आपका दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। साथ ही कई छोटी छोटी यात्राएं करना पड़ सकती हैं. संतान पक्ष के लिए महीने शुभ रहने वाला है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.