Makar Tarot Card Rashifal 1-7 February 2026: दांपत्य जीवन में उतार-चढ़ाव रहेगा

Makar Tarot Weekly Horoscope 1 to 7 February 2026: टैरो कार्ड जातकों के भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाते हैं. इसमें कुल 78 कार्ड का डेक होता है इन कार्ड पर बने चित्र अपने अलग-अलग प्रभाव के लिए जाने जाते हैं. टैरो कार्ड एक प्राचीन विद्या है, जिसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी के इटली से हुई थी है.

फरवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में मकर राशि में सूर्य और मंगल की युति बनेगी, इसके अलावा सप्ताह की शुरुआत में बुध और शुक्र भी मकर राशि में रहेंगे. ग्रहों की ये स्थिति आपके लिए क्या शुभ फल लेकर आएगी, किन चुनौतियों से गुजरना होगा यहां जानें.

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों के प्रयास और सहयोग से सफलता मिलेगी. विद्यार्थियों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है उनकी एकाग्रता में कमी रहेगी. नए संबंध लाभदायक सिद्ध होंगे. अगर आप किसी आर्थिक योजना पर काम कर रहे हैं तो आपकी योजनाएं सफल रहेंगी.

आपको कोई नया काम मिलने की संभावना है. दांपत्य जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा. आपसी संबंधों में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. यह काम आपके करियर को नई दिशा दिलाने में मदद करेगा. आपको सलाह है कि वाहन का इस्तेमाल थोड़ा संभलकर करें. आपको अपनी संतान से पूरा सहयोग प्राप्त होगा.