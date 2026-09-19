Kal Ka Rashifal, 20 September 2026 (कल का राशिफल): रविवार, 20 सितंबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ और विशेष प्रभावकारी रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि शाम 05:53:26 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि का आरंभ होगा. वहीं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र अगले दिन तड़के 04:35:37 (28:35:37) बजे तक रहेगा. इसके साथ ही दोपहर 03:22:59 बजे तक अत्यंत मंगलकारी सौभाग्य योग रहेगा, जिसके बाद शोभन योग का संयोग बनेगा.

रविवार का दिन प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य नारायण की आराधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है. शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और सौभाग्य योग के दुर्लभ संयोग से कई राशियों के लिए अटके हुए काम पूरे होने, मान-सम्मान में वृद्धि, पद-प्रतिष्ठा और आकस्मिक धन लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं. सूर्य देव की विशेष कृपा से सरकारी व प्रशासनिक कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और परिवार में सुख-समृद्धि का विस्तार होगा.

आइए जानते हैं विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 18 सितंबर 2026 का विस्तृत दैनिक राशिफल.

पंचांग (20 सितंबर 2026, रविवार)

तिथि: भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी (शाम 17:53:26 बजे तक), तत्पश्चात दशमी

भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी (शाम 17:53:26 बजे तक), तत्पश्चात दशमी नक्षत्र: पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र (देर रात 28:35:37 बजे तक), तत्पश्चात उत्तराषाढ़ा

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र (देर रात 28:35:37 बजे तक), तत्पश्चात उत्तराषाढ़ा करण: कौलव (शाम 17:53:26 बजे तक), तत्पश्चात तैतिल

कौलव (शाम 17:53:26 बजे तक), तत्पश्चात तैतिल पक्ष: शुक्ल पक्ष

शुक्ल पक्ष योग: सौभाग्य योग (दोपहर 15:22:59 बजे तक), तत्पश्चात शोभन योग

सौभाग्य योग (दोपहर 15:22:59 बजे तक), तत्पश्चात शोभन योग वार: रविवार (भगवान सूर्य देव की उपासना का दिन)

पारिवारिक जीवन: घर में सुख-शांति का वातावरण बना रहेगा. परिजनों से शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं. जीवनसाथी और बच्चों का पूर्ण सहयोग मिलेगा. बड़ों का आशीर्वाद साथ रहेगा; किसी भी घरेलू विवाद को शांति और संयम से सुलझाएं.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. ऑनलाइन कारोबार या पुराने संपर्कों से अच्छा मुनाफा हो सकता है. नौकरी बदलने के इच्छुक जातकों को बेहतरीन विकल्प मिल सकते हैं.

करियर और शिक्षा: आत्मविश्वास मजबूत रहने से अटके काम पूरे होंगे. नई जिम्मेदारी मिलने पर उत्साहपूर्वक आगे बढ़ें. विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए समय अनुकूल है.

स्वास्थ्य: काम की अधिकता के कारण शारीरिक थकान रह सकती है. तनाव से बचें, पर्याप्त नींद लें और दूसरों की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी. अतिरिक्त आय का अवसर मिल सकता है. गैर-जरूरी खरीदारी और अचानक बड़े निवेश से बचें.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत होगी. अविवाहितों की किसी खास व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: लाल

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

वृषभ राशिफल

पारिवारिक जीवन: परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और घर में सौहार्द बना रहेगा. किसी पुराने संपर्क से भविष्य में लाभ का अवसर मिल सकता है. घरेलू मामलों में छोटी-छोटी बातों को तूल न दें.

व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा जातकों को नई भूमिका या अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे पद और कद दोनों बढ़ेंगे. कारोबारियों के नए ग्राहकों से संपर्क स्थापित होंगे.

करियर और शिक्षा: करियर में बदलाव के नए रास्ते खुलेंगे. विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता बनाए रखने का दिन है; प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के संकेत हैं.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. आराम की कमी से थकान हो सकती है; तला-भुना और मसालेदार भोजन कम करें तथा पर्याप्त पानी पिएं.

आर्थिक स्थिति: रुका हुआ धन वापस मिलने की प्रबल संभावना है और आमदनी स्थिर रहेगी. किसी के बहकावे में आकर भावुकता में निवेश न करें.

प्रेम जीवन: दांपत्य रिश्ते में भरोसा और समझ बढ़ेगी. जीवनसाथी से भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी. अविवाहितों के लिए विवाह का उत्तम प्रस्ताव आ सकता है.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: सफेद

उपाय: सफेद वस्त्र धारण करें और मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.

मिथुन राशिफल

पारिवारिक जीवन: घर में शांति बनी रहेगी. बातचीत में शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. महत्वपूर्ण फैसलों में आपकी राय को प्राथमिकता मिलेगी. जीवनसाथी के सहयोग से मन प्रसन्न रहेगा.

व्यापार और नौकरी: ऑफिस में आपकी सलाह को मान मिलेगा और सहकर्मियों का साथ प्राप्त होगा. कारोबारियों के लिए नए संपर्क बनाने का समय उत्तम है; पुराने प्रोजेक्ट के सुधार से लाभ होगा.

करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को पुराने मित्र से करियर संबंधी उपयोगी मार्गदर्शन मिलेगा.

स्वास्थ्य: लगातार काम करने से मानसिक थकान व आंखों में तनाव हो सकता है. स्क्रीन टाइम कम करें, वाहन संभलकर चलाएं और नींद पूरी लें.

आर्थिक स्थिति: आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं और छोटा आर्थिक लाभ मिल सकता है. हालांकि ऑनलाइन शॉपिंग और मौज-मस्ती पर अधिक खर्च से बजट प्रभावित हो सकता है.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव आएगा. गलतफहमियां दूर होंगी और सिंगल जातकों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.

लकी अंक: 3 | लकी रंग: पेल यलो

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और मार्गदर्शन की प्रार्थना करें.

कर्क राशिफल

पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ बिताया समय मानसिक सुकून देगा. किसी मित्र या रिश्तेदार से सुखद मुलाकात होगी. भावनात्मक होकर कोई बड़ा घरेलू निर्णय लेने से बचें.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में बदलाव के संकेत हैं. नई जिम्मेदारी से शुरुआत में थोड़ा दबाव रहेगा, पर अनुभव से सब संभाल लेंगे. साझेदारों या कर्मचारियों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें.

करियर और शिक्षा: करियर में नए अवसर मिलेंगे. प्रमोशन या नौकरी के नए विकल्प तलाश रहे जातकों को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. विद्यार्थी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाएं.

स्वास्थ्य: अधिक भावुकता और तनाव से सिरदर्द या थकान हो सकती है. समय पर पौष्टिक आहार लें और पर्याप्त विश्राम करें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है. किसी को बिना सोचे-समझे उधार देने से बचें, वरना वापसी में परेशानी होगी.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. जीवनसाथी आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा; दांपत्य जीवन में सुखद समाचार मिलेगा.

लकी अंक: 2 | लकी रंग: क्रीम

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें तथा भोलेनाथ की आराधना करें.

सिंह राशिफल

पारिवारिक जीवन: घर-परिवार में सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा और किसी मांगलिक कार्य को लेकर चर्चा होगी. जीवनसाथी और बच्चों का पूरा सहयोग मिलेगा. मेहमानों का आगमन हो सकता है.

व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी. व्यापार में नए सौदे, भागीदारी और विस्तार के मौके मिलेंगे. वरिष्ठ अधिकारी काम से प्रभावित होंगे; सहकर्मियों से बहस से बचें.

करियर और शिक्षा: आत्मविश्वास में वृद्धि से करियर को नई गति मिलेगी. प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क लाभकारी रहेगा. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा व इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है.

स्वास्थ्य: शारीरिक ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन काम के दबाव से थकान हो सकती है. सुबह की सैर और योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

आर्थिक स्थिति: धन की स्थिति मजबूत रहेगी और अतिरिक्त कमाई के अवसर मिलेंगे. दिखावे और महंगी चीजों पर फिजूलखर्ची से बचें; दीर्घकालिक निवेश को प्राथमिकता दें.

प्रेम जीवन: पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताने का मौका मिलेगा. आपसी समझ से रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी और पुराने मतभेद सुलझेंगे.

लकी अंक: 1 (सुनहरा) | लकी रंग: सुनहरा

उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और 'ॐ सूर्याय नमः' का जप करें.

कन्या राशिफल

पारिवारिक जीवन: घर का माहौल सकारात्मक रहेगा और लंबे समय से चली आ रही परेशानी का समाधान होगा. घरेलू मामलों में आपकी राय को सम्मान मिलेगा. बड़ों का आशीर्वाद बना रहेगा.

व्यापार और नौकरी: कामकाज में व्यस्तता के बावजूद सभी कार्य समय पर निपटेंगे. व्यापारियों को नए ऑर्डर और सौदे मिल सकते हैं. नौकरीपेशा जातकों की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी.

करियर और शिक्षा: वरिष्ठ अधिकारी कार्यशैली की प्रशंसा करेंगे. पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट पूरे होंगे. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में एकाग्र रहेगा और परीक्षा में सफलता मिलेगी.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में सुधार होगा. पाचन संबंधी दिक्कतों से बचने के लिए समय पर भोजन करें और रोजाना वॉक करें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. निवेश से लाभ की संभावना है, लेकिन बिना सोचे-समझे फैसला न लें. भविष्य के लिए बचत पर ध्यान दें.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आपसी समझ मजबूत होगी. पार्टनर आपकी व्यस्तता को समझेगा. शादीशुदा जातक संवाद के जरिए पुराने गिले-शिकवे दूर करेंगे.

लकी अंक: 5 | लकी रंग: नेवी ब्लू

उपाय: गाय को हरी घास या पालक खिलाएं.

तुला राशिफल

पारिवारिक जीवन: घर-परिवार में सुख-शांति रहेगी. परिजनों की मदद से बड़े फैसले आसानी से ले पाएंगे. बच्चों के भविष्य को लेकर शुभ योजनाएं बनेंगी.

व्यापार और नौकरी: व्यापार में रुके हुए सौदे पूरे होंगे और फंसा हुआ धन वापस मिलने से चिंता दूर होगी. नए ग्राहकों से लाभ होगा. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने से मान-सम्मान बढ़ेगा.

करियर और शिक्षा: कला, मीडिया और डिजाइनिंग से जुड़े जातकों के लिए दिन विशेष लाभकारी रहेगा. गुणवत्तापूर्ण कार्य से पहचान बनेगी. विद्यार्थियों को शुभ परिणाम मिलेंगे.

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी. मानसिक सुकून के लिए हल्का संगीत सुनें या शाम को सैर करें. समय पर खान-पान और नींद का ध्यान रखें.

आर्थिक स्थिति: धन लाभ के नए अवसर बनेंगे और बकाया भुगतान प्राप्त होगा. भावनात्मक खरीदारी और दूसरों के दबाव में आकर लेन-देन करने से बचें.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मिठास रहेगी और पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. सिंगल लोगों को किसी खास के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: सफेद

उपाय: किसी जरूरतमंद को चावल या सफेद वस्तु का दान करें.

वृश्चिक राशिफल

पारिवारिक जीवन: घर का वातावरण अनुकूल रहेगा और शुभ कार्य की रूपरेखा बन सकती है. जीवनसाथी का साथ मिलेगा, परंतु किसी रिश्तेदार से वैचारिक मतभेद टालें.

व्यापार और नौकरी: कामकाज के सिलसिले में की गई यात्राएं लाभदायक रहेंगी. नए सौदे हाथ लग सकते हैं. नौकरी में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिलेगा; गुप्त विरोधियों से अपनी रणनीति छिपाकर रखें.

करियर और शिक्षा: मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा. किसी अनुभवी व प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात करियर को सही दिशा देगी. छात्र एकाग्रता से पढ़ाई करेंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें. बाहर का भोजन सीमित करें और वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी. व्यापार से अच्छी आय होगी, हालांकि अचानक कुछ खर्चे भी सामने आ सकते हैं. जल्दबाजी में निवेश न करें.

प्रेम जीवन: छोटी गलतफहमी से मनमुटाव हो सकता है, इसलिए खुलकर बात करें. पुरानी बातों को दोहराने से बचें. फिलहाल नया प्रेम प्रस्ताव देने से बचें.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: लाल

उपाय: सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को चोला अर्पित करें.

धनु राशिफल

पारिवारिक जीवन: घर-परिवार में उमंग और उल्लास रहेगा. मांगलिक आयोजन की तैयारियों में परिजनों का सहयोग मिलेगा. बच्चों से जुड़ी कोई सुखद खबर मिल सकती है.

व्यापार और नौकरी: व्यापार में विस्तार के अवसर बनेंगे; साझेदारी में पूरी पारदर्शिता रखें और बिना पढ़े कागजात पर हस्ताक्षर न करें. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे.

करियर और शिक्षा: करियर को लेकर सकारात्मक समाचार मिलेगा. उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा में जुटे विद्यार्थियों को अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. यात्रा के दौरान खान-पान का विशेष ध्यान रखें और भरपूर पानी पिएं.

आर्थिक स्थिति: आमदनी में सुधार होगा और पुराना आर्थिक मामला पक्ष में सुलझ सकता है. यात्रा और शिक्षा संबंधी खर्चों को संतुलित रखने के लिए बजट बनाएं.

प्रेम जीवन: दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा. प्रेम संबंधों को परिवार की मंजूरी मिलने के मजबूत योग बन रहे हैं.

लकी अंक: 3 | लकी रंग: केसरिया

उपाय: भगवान विष्णु के सहस्रनाम का पाठ करें और चने की दाल या पीली वस्तु का दान करें.

मकर राशिफल

पारिवारिक जीवन: व्यस्तता के बावजूद परिवार को समय दें. मतभेदों को बहस के बजाय शांति से सुलझाएं. बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और बच्चों की ओर से अच्छी खबर मिल सकती है.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और अधिकारियों का भरोसा आप पर मजबूत होगा. अटका हुआ काम पूरा होने से नई व्यापारिक डील मिल सकती है.

करियर और शिक्षा: लगातार किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. प्रोजेक्ट समय पर पूरा होने से सराहना मिलेगी. छात्र एकाग्रता बनाए रखें.

स्वास्थ्य: कार्यभार से शारीरिक थकान हो सकती है. कमर या सिरदर्द से बचाव के लिए बीच-बीच में आराम करें और हल्की स्ट्रेचिंग करें.

आर्थिक स्थिति: आय के साधन स्थिर रहेंगे, लेकिन अचानक खर्च आने से बजट प्रभावित हो सकता है. गैर-जरूरी खर्चों और जल्दबाजी में निवेश से बचें.

प्रेम जीवन: पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा जिससे आपसी विश्वास मजबूत होगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

लकी अंक: 8 | लकी रंग: भूरा

उपाय: 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जप करें और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ राशिफल

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी. मित्रों या परिजनों की सहायता से कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है. घर में मांगलिक कार्य की रूपरेखा बनेगी.

व्यापार और नौकरी: व्यापार में रचनात्मकता से लाभ होगा और टीम वर्क से बेहतरीन नतीजे मिलेंगे. नौकरी में नई जिम्मेदारी से कार्यकुशलता साबित करने का मौका मिलेगा.

करियर और शिक्षा: नए विचारों पर काम करने के लिए दिन श्रेष्ठ है. प्रतियोगी परीक्षा और उच्च शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों को शुभ समाचार प्राप्त होगा.

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग व ध्यान करें. काम के बीच छोटे ब्रेक लें और बाहर के खान-पान से परहेज करें.

आर्थिक स्थिति: अतिरिक्त धन लाभ के अवसर मिलेंगे. हालांकि ऑनलाइन शॉपिंग या दिखावे पर अधिक खर्च से बचें. भावनात्मक रूप से किसी को उधार न दें.

प्रेम जीवन: वैवाहिक जीवन आनंदमय रहेगा. पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. सिंगल लोगों के जीवन में नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: बैंगनी

उपाय: काले कुत्ते को रोटी खिलाएं या सेवा करें.

मीन राशिफल

पारिवारिक जीवन: घर में आध्यात्मिक और सकारात्मक माहौल रहेगा. वरिष्ठों का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने में सहायक होगा. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा.

व्यापार और नौकरी: नई जिम्मेदारी को कुशलता से निभाएंगे. व्यापारियों को नए ऑर्डर या डील मिल सकती है; साझेदारी के सौदों में सतर्कता बरतें और अत्यधिक भरोसा न करें.

करियर और शिक्षा: रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन उत्साहवर्धक रहेगा. छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में शुभ परिणाम मिलेंगे.

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी, लेकिन पर्याप्त नींद लेना जरूरी है. देर रात तक जागने से बचें और ध्यान का सहारा लें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. पैसों से जुड़े दस्तावेजों की पूरी जांच करें. बड़े निवेश या संपत्ति से जुड़े फैसलों में विशेषज्ञों की राय अवश्य लें.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में नजदीकी बढ़ेगी और भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक बातचीत होगी. रिश्ते को पारिवारिक सहमति मिलने के योग हैं.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: नारंगी

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और माथे पर केसर का तिलक लगाएं.

FAQs

20 सितंबर 2026 को किन राशियों को रुका हुआ धन मिलने की संभावना है?

वृषभ, तुला और धनु राशि के जातकों को पुराना अटका हुआ भुगतान वापस मिलने और आय के नए स्रोत बनने के प्रबल योग हैं.

किन राशि वालों को खर्च और निवेश में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए?

कर्क, कुंभ और मीन राशि के जातकों को किसी को उधार देने, दिखावे की खरीदारी और जल्दबाजी में निवेश करने से बचने की सलाह दी जाती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.