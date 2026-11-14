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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology: कोई जन्मजात लीडर तो कोई क्रिएटिव, मूलांक भाग्यांक से जानें बच्चों का स्वभाव

Numerology: कोई जन्मजात लीडर तो कोई क्रिएटिव, मूलांक भाग्यांक से जानें बच्चों का स्वभाव

Numerology: बाल दिवस 2026 पर अंक ज्योतिष से जानें मूलांक और भाग्यांक का तालमेल कैसे तय करता है बच्चों की प्रतिभा, मूलांक 1 से 9 तक की खासियत और पेरेंट्स के लिए परवरिश टिप्स.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 14 Nov 2026 07:05 PM (IST)
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Numerology: हर बच्चा अपने भीतर एक अलग हुनर और स्वभाव लेकर पैदा होता है. कोई बचपन से ही दोस्तों के बीच अपनी बात मनवाकर लीडर बन जाता है, तो कोई शांत रहकर अपनी कल्पनाओं को रंगों या शब्दों में ढालने लगता है. 14 नवंबर 2026 को बाल दिवस (Children's Day 2026) के खास मौके पर अंक ज्योतिष (Numerology) के जरिए आप अपने बच्चे की असली ताकत और छिपी प्रतिभा को आसानी से समझ सकते हैं.

अंक ज्योतिष में बच्चे के व्यक्तित्व को समझने के लिए दो अंक सबसे अहम माने जाते हैं मूलांक और भाग्यांक. जन्म तारीख के अंकों को जोड़कर मूलांक निकलता है (जैसे 14 तारीख को जन्मे बच्चे का मूलांक 1+4 = 5 होगा), जो बच्चे के शुरुआती स्वभाव को दिखाता है. वहीं, पूरी जन्म तारीख, महीना और साल को जोड़कर भाग्यांक बनता है, जो भविष्य में उसकी दिशा और क्षमताओं का संकेत देता है. इन दोनों अंकों का तालमेल ही किसी बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी तैयार करता है.

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मूलांक 1 से 9: जानें आपके बच्चे की सबसे बड़ी खासियत

मूलांक 1 (जन्म तारीख: 1, 10, 19, 28)
सूर्य के प्रभाव वाले ये बच्चे जन्मजात लीडर होते हैं. इनमें गजब का आत्मविश्वास और स्वतंत्र सोच होती है. यदि इनका भाग्यांक भी मजबूत हो, तो ये बड़े होकर किसी भी क्षेत्र में नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं.

मूलांक 2 (जन्म तारीख: 2, 11, 20, 29)
चंद्रमा से जुड़े ये बच्चे बेहद भावुक, शांतिप्रिय और कल्पनाशील होते हैं. ये दूसरों की भावनाओं को तुरंत भांप लेते हैं. भाग्यांक का साथ मिलने पर इनकी यही संवेदनशीलता इन्हें बेहतरीन कलाकार या काउंसलर बनाती है.

मूलांक 3 (जन्म तारीख: 3, 12, 21, 30)
बृहस्पति (गुरु) के गुणों से भरे ये बच्चे पढ़ाई में तेज, अनुशासित और रचनात्मक होते हैं. मूलांक और भाग्यांक का सही संतुलन इन्हें ज्ञान के साथ साथ कला और रचनात्मक कार्यों में भी ऊंचाई पर ले जाता है.

मूलांक 4 (जन्म तारीख: 4, 13, 22, 31)
राहु के प्रभाव वाले ये बच्चे बेहद व्यावहारिक और मेहनती होते हैं. ये हर समस्या को अलग नजरिए से देखते हैं और लीक से हटकर अनोखा समाधान निकाल लेते हैं.

मूलांक 5 (जन्म तारीख: 5, 14, 23)
बुध के असर से ये बच्चे चंचल, तेज दिमाग और वाकपटु होते हैं. इनकी संवाद कला शानदार होती है और हर नई चीज सीखने की ललक इन्हें भीड़ में सबसे आगे रखती है.

मूलांक 6 (जन्म तारीख: 6, 15, 24)
शुक्र ग्रह से प्रभावित ये बच्चे मिलनसार और कलाप्रेमी होते हैं. संगीत, कला और सुंदरता के प्रति इनका खास झुकाव होता है और ये अपने परिवार से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं.

मूलांक 7 (जन्म तारीख: 7, 16, 25)
केतु के प्रभाव वाले ये बच्चे शांत स्वभाव के, जिज्ञासु और किसी शोधकर्ता की तरह होते हैं. ये किसी भी बात को ऊपर से देखने के बजाय उसकी गहराई तक जाना पसंद करते हैं.

मूलांक 8 (जन्म तारीख: 8, 17, 26)
शनि देव से जुड़े ये बच्चे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा धैर्यवान और जिम्मेदार होते हैं. ये न्यायप्रिय होते हैं और शॉर्टकट के बजाय कड़ी मेहनत से अपनी पहचान बनाते हैं.

मूलांक 9 (जन्म तारीख: 9, 18, 27)
मंगल ग्रह के प्रभाव वाले ये बच्चे साहसी और ऊर्जा से भरपूर होते हैं. निडर स्वभाव के कारण ये खेलकूद में अव्वल रहते हैं और दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं.

हर बच्चे के सीखने और समझने का तरीका होता है अलग: 

अंक ज्योतिष की यह समझ माता-पिता को यह जानने में मदद करती है कि हर बच्चा एक ही तरीके से नहीं सीखता. जहां कुछ बच्चे नियमों और अनुशासन के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं, वहीं कुछ को खुलकर प्रयोग करने और सवाल पूछने की आजादी चाहिए होती है. जब पेरेंट्स बच्चे के मूल स्वभाव को पहचान लेते हैं, तो पढ़ाई का दबाव कम होता है और बच्चे का आत्मविश्वास तेजी से बढ़ता है.

माता पिता के लिए परवरिश के जरूरी मंत्र:

मूलांक भाग्यांक के संकेत समझें: हर बच्चे का स्वभाव और सीखने का तरीका अलग होता है. बच्चों पर अपनी अधूरी इच्छाएं थोपने के बजाय यह देखें कि उनका मन किस दिशा में स्वाभाविक रूप से लग रहा है.

ऊर्जा को सही मंच दें: अगर बच्चे का मूलांक या भाग्यांक 1 और 9 जैसा ऊर्जावान है, तो उसे खेलकूद या लीडरशिप वाली गतिविधियों से जोड़ें. वहीं, 2, 3 या 6 जैसे रचनात्मक अंकों वाले बच्चों को कला, संगीत और लेखन के लिए प्रोत्साहित करना उनके भविष्य को संवार सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार, ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 14 Nov 2026 07:05 PM (IST)
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