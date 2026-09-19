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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलसाप्ताहिक राशिफल: इस हफ्ते किन राशियों को मिलेगी मनचाही सफलता? पढ़ें 20 से 26 सितंबर 2026 का भविष्यफल

साप्ताहिक राशिफल: इस हफ्ते किन राशियों को मिलेगी मनचाही सफलता? पढ़ें 20 से 26 सितंबर 2026 का भविष्यफल

साप्ताहिक राशिफल 20 से 26 सितंबर 2026, इन राशियों को मिलेगा नौकरी का नया ऑफर और फंसा हुआ धन, जानें मेष से मीन का करियर, आर्थिक, पारिवारिक भविष्यफल और डा. अनीष व्यास से अचूक उपाय.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 19 Sep 2026 09:26 AM (IST)
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Weekly Horoscope: साप्ताहिक राशिफल 20 से 26 सितंबर 2026: सितंबर माह का चौथा सप्ताह (20 से 26 सितंबर 2026) आपके जीवन में क्या नए मोड़ लेकर आने वाला है? ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, यह सप्ताह ग्रहों और नक्षत्रों के गोचर के प्रभाव से कई राशियों के करियर, व्यापार, आर्थिक स्थिति, सेहत और पारिवारिक रिश्तों में महत्वपूर्ण बदलाव लाने जा रहा है.

सिंह, मकर, तुला और धनु राशि के जातकों के लिए यह समय पदोन्नति, अटका धन वापस मिलने और नए अवसरों के द्वार खोलने वाला रहेगा, वहीं वृषभ और वृश्चिक राशि के लोगों को जल्दबाजी, शॉर्टकट और अतिरिक्त कार्यभार से सतर्क रहने की आवश्यकता होगी. प्रख्यात भविष्यवक्ता और कुंडली विश्लेषक डा. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान, जयपुर-जोधपुर) के सटीक ज्योतिषीय आकलन के साथ जानिए मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का संपूर्ण साप्ताहिक भविष्यफल और कष्टों से मुक्ति के अचूक उपाय.

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मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल

करियर व व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे. यदि भूमि-भवन के क्रय-विक्रय की योजना बना रहे थे, तो इस सप्ताह शुभ परिणाम प्राप्त होंगे. मार्केटिंग और ट्रेडिंग से जुड़े जातकों को मनचाहा आर्थिक लाभ मिलेगा तथा बाजार में आपकी साख मजबूत होगी. कारोबार विस्तार की योजनाएं साकार होंगी.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: सप्ताह की शुरुआत में कुछ निजी उलझनें रह सकती हैं, जिसके लिए समय और ऊर्जा का सही प्रबंधन जरूरी होगा. लव पार्टनर के साथ बेहतरीन तालमेल रहेगा, रिश्ते प्रगाढ़ होंगे और सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है. वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा तथा माता-पिता का पूरा समर्थन मिलेगा. सप्ताहांत में संतान पक्ष से जुड़ी चिंता दूर होगी.

स्वास्थ्य: सप्ताह के उत्तरार्ध में सेहत का विशेष ध्यान रखें. मौसमी बीमारियों और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं के प्रति सजग रहें; खान-पान और दिनचर्या को अनुशासित रखें.

उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें.

वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल

करियर व व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त कार्यभार या कार्यशैली में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है. काम को कल पर टालने और दूसरों के भरोसे छोड़ने की भूल न करें, अन्यथा अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. सप्ताह के उत्तरार्ध में बाजार की तेजी का लाभ उठाने में सफल रहेंगे.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: पारिवारिक मोर्चे पर घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है. प्रेम संबंधों में पार्टनर का विश्वास बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं. सुखी दांपत्य जीवन के लिए जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें.

स्वास्थ्य व वित्त: आय के मुकाबले खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, इसलिए वित्तीय संतुलन बनाए रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु मानसिक तनाव से बचें.

उपाय: नियमित रूप से श्रीसूक्त का पाठ करें.

मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल

करियर व व्यवसाय: नौकरीपेशा जातकों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए सहयोगियों और विरोधियों दोनों को साथ लेकर चलना होगा. सप्ताह की शुरुआत प्राथमिकताओं और जीवनशैली में बदलाव लाएगी. कामकाजी महिलाओं को घर और दफ्तर के बीच संतुलन साधने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है. कारोबारी इस सप्ताह जोखिम भरे निवेश से बचें.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: भूमि-भवन से जुड़े विवाद सुलझाने में मित्रों की मदद मिलेगी. लव पार्टनर से मुलाकात में अड़चनों के कारण मन खिन्न रह सकता है. संतान पक्ष को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी, हालांकि जीवनसाथी हर परिस्थिति में आपका मजबूत संबल बनेगा.

स्वास्थ्य: अत्यधिक भागदौड़ और मानसिक चिंताओं से बचें; दिनचर्या को व्यवस्थित रखें.

उपाय: प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ करें.

कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल

करियर व व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. बौद्धिक क्षमता से काम को बेहतर अंजाम देंगे, जिससे उच्चाधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे और पद-जिम्मेदारी बढ़ सकती है. नई नौकरी की तलाश पूरी होगी और कारोबार में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा. प्रभावशाली लोगों और सत्ता-प्रशासन के सहयोग से लाभदायक योजनाओं से जुड़ेंगे.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: अपनों के साथ अधिक समय बिताने का प्रयास करेंगे. लव पार्टनर के साथ बेहतरीन ट्यूनिंग रहेगी और प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे. दांपत्य जीवन में सुख और सौहार्द बना रहेगा.

स्वास्थ्य व वित्त: अतिरिक्त आय के स्रोत बनने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. छोटी-मोटी मौसमी समस्याओं को छोड़ दें तो स्वास्थ्य सामान्य और अनुकूल रहेगा.

उपाय: प्रतिदिन शिवमहिम्न स्तोत्र का पाठ करें.

सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल

करियर व व्यवसाय: यह सप्ताह आपके लिए सौभाग्यशाली साबित होगा. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों की पूरी कृपा रहेगी और अधीनस्थ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे. किसी महिला मित्र के सहयोग से लाभदायक योजना हाथ लगेगी. सप्ताह के उत्तरार्ध में कारोबार गति पकड़ेगा, बाजार में फंसा धन वापस आएगा और पुराने निवेश से बड़ा लाभ मिलेगा. भूमि, भवन या वाहन का सुख मिल सकता है.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: परिवारजनों का पूर्ण समर्थन मिलेगा, जिससे घर में सुख-साधन और आपकी सामाजिक लोकप्रियता बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता और सामंजस्य रहेगा. वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा.

स्वास्थ्य: सप्ताह के उत्तरार्ध में सेहत को लेकर सतर्क रहें. मौसमी संक्रमण या पुरानी बीमारी के उभरने की आशंका है; दिनचर्या अनुशासित रखें.

उपाय: प्रतिदिन प्रातः आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल

करियर व व्यवसाय: सप्ताह मानसिक चिंताओं से मुक्ति दिलाने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी योग्यता का लोहा माना जाएगा और सीनियर-जूनियर दोनों का पूरा सहयोग मिलेगा. किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से भूमि-भवन से जुड़े विवाद सुलझेंगे और पैतृक संपत्ति का लाभ होगा. कारोबारी बड़ा कदम उठाते समय अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें. राजनीति और समाज सेवा से जुड़े लोगों का सम्मान बढ़ेगा.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: सप्ताह के मध्य में की गई लंबी यात्रा सुखद व लाभप्रद रहेगी. संतान की बड़ी उपलब्धि से मान-सम्मान में वृद्धि होगी. हालिया मित्रता प्रेम संबंध में बदल सकती है. वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से समय अनुकूल रहेगा; मानसिक प्रसन्नता और ऊर्जा बनी रहेगी.

उपाय: नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें.

तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल

करियर व व्यवसाय: करियर और कारोबार के लिहाज से यह सप्ताह बेहद शुभ रहेगा. नौकरी बदलने या नए रोजगार की तलाश कर रहे लोगों की मनोकामना पूरी होगी. व्यापारिक यात्राएं मनचाहा लाभ दिलाएंगी और कारोबार विस्तार की योजनाएं फलीभूत होंगी. नौकरीपेशा जातकों की आय के नए स्रोत बनेंगे और संचित धन में वृद्धि होगी.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: विरोधी भी आपकी कार्यक्षमता और प्रबंधन देखकर प्रभावित होंगे. घर और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी. लव लाइफ शानदार रहेगी और पार्टनर के साथ बेहतरीन समय बिताने का मौका मिलेगा. सप्ताहांत में परिवार सहित किसी पर्यटन स्थल पर जाने की योजना बन सकती है.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य और ऊर्जावान बना रहेगा; मानसिक रूप से सुकून का अनुभव करेंगे.

उपाय: प्रतिदिन रुद्राष्टकं का पाठ करें.

वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल

करियर व व्यवसाय: तात्कालिक फायदे के चक्कर में दूरगामी नुकसान करने से बचें. शॉर्टकट या अनैतिक तरीकों से धन कमाने के सुझाव देने वालों से दूर रहें. नियमों का पालन करें और कार्य में लापरवाही न बरतें. नौकरीपेशा लोगों को लंबी यात्राएं और अतिरिक्त कार्यभार संभालना पड़ सकता है. कारोबारी विस्तार या बदलाव के लिए उचित समय की प्रतीक्षा करें; पार्टनरशिप में हिसाब-किताब पारदर्शी रखें.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: अचानक बड़े खर्चे आने से घरेलू बजट प्रभावित हो सकता है. प्रेम संबंधों में ईमानदारी और सावधानी बरतें. विपरीत परिस्थितियों में जीवनसाथी चट्टान की तरह आपके साथ खड़ा रहेगा.

स्वास्थ्य: सप्ताह का उत्तरार्ध स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा संवेदनशील रह सकता है; खान-पान और दिनचर्या पर पूरा ध्यान दें.

उपाय: प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक सुंदरकांड का पाठ करें.

धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल

करियर व व्यवसाय: सप्ताह की शुरुआत किसी शुभ समाचार के साथ होगी. समय और ऊर्जा का सही प्रबंधन करियर-कारोबार में बड़ी प्रगति दिलाएगा. मित्रों और सत्ता-प्रशासन के सहयोग से अटके काम पूरे होंगे. कॉन्ट्रैक्ट, कमीशन और विदेशी व्यापार से जुड़े जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा; नए व्यावसायिक संपर्क बनेंगे.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: परिवार के साथ आनंदपूर्वक समय बीतेगा. लव पार्टनर के साथ पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और प्रेम व आपसी सामंजस्य बढ़ेगा. वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मोर्चे पर अनुकूलता रहेगी; पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा.

उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की विधिवत पूजा और स्मरण करें.

मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल

करियर व व्यवसाय: यह सप्ताह आर्थिक गतिविधियों में तीव्र प्रगति लाएगा. नौकरीपेशा जातकों की पद-प्रतिष्ठा और आमदनी में इजाफा होगा तथा अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे. व्यापारियों को लाभप्रद योजनाओं से जुड़ने का मौका मिलेगा. शासन-सत्ता से जुड़े प्रभावशाली व्यक्तियों के सहयोग से बड़ा व्यावसायिक लाभ प्राप्त होगा.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: स्वजनों और शुभचिंतकों का हर कदम पर साथ मिलेगा. मध्य सप्ताह में संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा. अविवाहित जातकों के जीवन में किसी खास व्यक्ति का आगमन हो सकता है. प्रेम संबंध मजबूत होंगे और वैवाहिक जीवन सामान्य व सुखद रहेगा.

स्वास्थ्य: सेहत और मनोबल दोनों की दृष्टि से सप्ताह सकारात्मक रहेगा. सप्ताहांत धार्मिक-सामाजिक कार्यों में व्यतीत होगा.

उपाय: प्रतिदिन पक्षियों को दाना डालें.

कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल

करियर व व्यवसाय: सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होने से आत्मविश्वास और ऊर्जा उच्च स्तर पर रहेगी. कारोबारियों को अचानक बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है और बाजार में फंसा हुआ धन आसानी से निकल आएगा. विदेशी व्यापार से जुड़े जातकों को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है. कोर्ट-कचहरी और भूमि-भवन के विवादों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है या समझौते के आसार बनेंगे.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: सप्ताह के मध्य में सुखद पर्यटन या तीर्थ यात्रा के योग हैं. हालांकि उत्तरार्ध में निजी संबंधों में गलतफहमियां आ सकती हैं; विवाद के बजाय संवाद का सहारा लें.

स्वास्थ्य: सप्ताह के उत्तरार्ध में सेहत का खास ध्यान रखें; मौसमी बीमारियों से शारीरिक व मानसिक बेचैनी हो सकती है.

उपाय: प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ करें.

मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल

करियर व व्यवसाय: करियर-कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं लाभदायक रहेंगी. रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को मित्रों के सहयोग से अच्छा जॉब ऑफर मिल सकता है. कारोबार में किए गए नए प्रयोग और जोखिम लाभकारी सिद्ध होंगे; नए साझेदार जुड़ सकते हैं. नौकरीपेशा जातकों के लिए आय के अतिरिक्त साधन बनेंगे. कामकाजी महिलाओं और राजनीति से जुड़े लोगों का मान-सम्मान व प्रभाव बढ़ेगा.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: परिवार में चल रही अनबन किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मध्यस्थता से सुलझ जाएगी. लव पार्टनर के साथ बेहतरीन तालमेल रहेगा और लोग आपकी जोड़ी की सराहना करेंगे. दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा तथा ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग प्राप्त होगा.

स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे; दिनचर्या को नियमित बनाए रखें.

उपाय: नियमित रूप से विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

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About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 19 Sep 2026 08:38 AM (IST)
Tags :
Saptahik Rashifal Rashifal Horoscope 2026 Weekly Horoscope 20 To 26 September 2026
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