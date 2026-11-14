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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रChhath Puja 2026 Vastu: छठ का प्रसाद बनाते समय किस दिशा में होना चाहिए आपका मुख? जानें वास्तु के ये जरूरी नियम

Chhath Puja 2026 Vastu: छठ का प्रसाद बनाते समय किस दिशा में होना चाहिए आपका मुख? जानें वास्तु के ये जरूरी नियम

Chhath Puja 2026 Vastu: छठ का ठेकुआ और खरना प्रसाद किस दिशा में मुख करके बनाएं? वास्तु दोष से बचने के लिए जानें सही नियम.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 14 Nov 2026 12:43 PM (IST)
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Chhath Puja 2026, Vastu Shastra: लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा बेहद पवित्र और कठिन नियमों वाला त्योहार माना जाता है. इस पर्व में शुद्धता, सात्विकता और स्वच्छता का सबसे अधिक महत्व होता है. नहाय-खाय से लेकर खरना और संध्या-उषा अर्घ्य तक बनने वाले सभी प्रसाद, जैसे ठेकुआ, खीर और कद्दू-भात एक विशेष और नए मिट्टी के चूल्हे पर ही तैयार किए जाते हैं.

वास्तु शास्त्र के अनुसार, भोजन और धार्मिक प्रसाद पकाते समय चूल्हे की दिशा का सीधा असर घर की सकारात्मक ऊर्जा और पूजा की सफलता पर पड़ता है. यदि प्रसाद बनाते समय चूल्हे का मुख गलत दिशा में हो, तो परिवार में तनाव और आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं. आइए जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के मुताबिक छठ का प्रसाद बनाते समय चूल्हे की सही दिशा क्या होनी चाहिए.

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प्रसाद बनाते समय किस दिशा में हो चूल्हे का मुख?

वास्तु शास्त्र में अग्नि कोण यानी दक्षिण-पूर्व (South-East) दिशा को अग्नि देव का स्थान माना गया है.

चूल्हा रखने की सही दिशा: छठ का प्रसाद बनाने के लिए नया मिट्टी का चूल्हा घर या आंगन के दक्षिण-पूर्व (अग्नि कोण) हिस्से में ही स्थापित करना सबसे शुभ माना जाता है.

प्रसाद बनाने वाले का मुख: चूल्हे पर प्रसाद पकाते समय व्रती या प्रसाद बनाने वाले व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा (East) की ओर होना चाहिए. पूर्व दिशा को सूर्य देव की दिशा माना जाता है और छठ पर्व प्रत्यक्ष रूप से भगवान सूर्य और छठी मैया की उपासना का ही त्योहार है. पूर्व की ओर मुख करके प्रसाद बनाने से घर में सुख-समृद्धि, आरोग्य और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है.

भूलकर भी न चुनें ये दिशाएं

वास्तु नियमों के अनुसार, छठ महापर्व के दौरान कुछ दिशाओं में चूल्हा रखने और प्रसाद पकाने से बचना चाहिए:

दक्षिण दिशा (South): प्रसाद बनाते समय खाना पकाने वाले का मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए. वास्तु में इसे यम की दिशा माना गया है, जिससे घर में नकारात्मकता और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं.

पश्चिम दिशा (West): पश्चिम दिशा की ओर मुख करके प्रसाद पकाने से आर्थिक नुकसान और कार्यों में बाधा आने की मान्यता है.

उत्तर-पूर्व या ईशान कोण (North-East): यह जल और देवताओं का स्थान है, इसलिए इस कोने में अग्नि (चूल्हा) जलाना वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है.

चूल्हा और प्रसाद बनाते समय ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें
छठ पूजा में छोटी सी चूक भी अशुभ मानी जाती है. वास्तु और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इन नियमों का पालन जरूर करें:

नए चूल्हे का प्रयोग: छठ का प्रसाद हमेशा नए मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाना चाहिए. यदि लोहे या पीतल के चूल्हे का उपयोग कर रहे हैं, तो उसे अच्छी तरह धोकर गंगाजल से शुद्ध कर लें. भूलकर भी उस चूल्हे का इस्तेमाल न करें जिस पर सामान्य दिनों में प्याज-लहसुन या तामसिक भोजन बनता हो.

आम की लकड़ी का महत्व: मिट्टी के चूल्हे में ईंधन के रूप में आम की सूखी लकड़ियों का उपयोग करना अत्यंत पवित्र और शुभ फलदायी माना जाता है.

स्वच्छता और शुद्धता: जिस स्थान पर चूल्हा रखा जाए, उस जगह को पहले गोबर या मिट्टी और गंगाजल से लीपकर शुद्ध कर लें. प्रसाद बनाने वाले व्यक्ति को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद ही चूल्हे के पास जाना चाहिए.

जूठे हाथों से न छुएं: प्रसाद तैयार करते समय शुद्धता का पूरा ख्याल रखें. बच्चों या अन्य सदस्यों को प्रसाद बनने से पहले उसे चखने या जूठे हाथों से छूने न दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा । धर्म और ज्योतिष पत्रकार

हर्षिका मिश्रा ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है. पिछले एक वर्ष से वे धर्म और ज्योतिष की डिजिटल कवरेज पर काम कर रही हैं. उनके लेखन के प्रमुख विषय ग्रह गोचर, राशिफल, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं हैं.

उन्होंने नई दिल्ली स्थित AIMC से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनकी पढ़ाई में स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन शामिल रहे हैं. वे लेख और वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए धर्म व ज्योतिष से जुड़े सवालों को सरल भाषा में समझाती हैं.

वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. वे नई पीढ़ी के पाठकों के लिए करियर, पढ़ाई और रिश्तों से जुड़े प्रश्नों पर भी लिखती हैं. उनका ध्यान ज्योतिषीय शब्दों का अर्थ और किसी व्याख्या का आधार स्पष्ट करने पर रहता है.

उनका मानना है कि ज्योतिष से जुड़ी जानकारी डर पैदा करने के बजाय सोचने और अपनी परिस्थितियों को समझने में मदद करनी चाहिए. वे ज्योतिषीय आकलनों को संभावित संकेतों के रूप में देखती हैं और व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी को महत्व देती हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत उनकी सोच को प्रभावित करता है. पत्रकारिता और ज्योतिष के अलावा उन्हें संगीत, साहित्य और यात्राओं में रुचि है.
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Published at : 14 Nov 2026 12:43 PM (IST)
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Vastu Shastra Chhath Puja 2026
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