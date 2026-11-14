Chhath Puja 2026, Vastu Shastra: लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा बेहद पवित्र और कठिन नियमों वाला त्योहार माना जाता है. इस पर्व में शुद्धता, सात्विकता और स्वच्छता का सबसे अधिक महत्व होता है. नहाय-खाय से लेकर खरना और संध्या-उषा अर्घ्य तक बनने वाले सभी प्रसाद, जैसे ठेकुआ, खीर और कद्दू-भात एक विशेष और नए मिट्टी के चूल्हे पर ही तैयार किए जाते हैं.

वास्तु शास्त्र के अनुसार, भोजन और धार्मिक प्रसाद पकाते समय चूल्हे की दिशा का सीधा असर घर की सकारात्मक ऊर्जा और पूजा की सफलता पर पड़ता है. यदि प्रसाद बनाते समय चूल्हे का मुख गलत दिशा में हो, तो परिवार में तनाव और आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं. आइए जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के मुताबिक छठ का प्रसाद बनाते समय चूल्हे की सही दिशा क्या होनी चाहिए.

प्रसाद बनाते समय किस दिशा में हो चूल्हे का मुख?

वास्तु शास्त्र में अग्नि कोण यानी दक्षिण-पूर्व (South-East) दिशा को अग्नि देव का स्थान माना गया है.

चूल्हा रखने की सही दिशा: छठ का प्रसाद बनाने के लिए नया मिट्टी का चूल्हा घर या आंगन के दक्षिण-पूर्व (अग्नि कोण) हिस्से में ही स्थापित करना सबसे शुभ माना जाता है.

प्रसाद बनाने वाले का मुख: चूल्हे पर प्रसाद पकाते समय व्रती या प्रसाद बनाने वाले व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा (East) की ओर होना चाहिए. पूर्व दिशा को सूर्य देव की दिशा माना जाता है और छठ पर्व प्रत्यक्ष रूप से भगवान सूर्य और छठी मैया की उपासना का ही त्योहार है. पूर्व की ओर मुख करके प्रसाद बनाने से घर में सुख-समृद्धि, आरोग्य और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है.

भूलकर भी न चुनें ये दिशाएं

वास्तु नियमों के अनुसार, छठ महापर्व के दौरान कुछ दिशाओं में चूल्हा रखने और प्रसाद पकाने से बचना चाहिए:

दक्षिण दिशा (South): प्रसाद बनाते समय खाना पकाने वाले का मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए. वास्तु में इसे यम की दिशा माना गया है, जिससे घर में नकारात्मकता और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं.

पश्चिम दिशा (West): पश्चिम दिशा की ओर मुख करके प्रसाद पकाने से आर्थिक नुकसान और कार्यों में बाधा आने की मान्यता है.

उत्तर-पूर्व या ईशान कोण (North-East): यह जल और देवताओं का स्थान है, इसलिए इस कोने में अग्नि (चूल्हा) जलाना वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है.

चूल्हा और प्रसाद बनाते समय ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें

छठ पूजा में छोटी सी चूक भी अशुभ मानी जाती है. वास्तु और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इन नियमों का पालन जरूर करें:

नए चूल्हे का प्रयोग: छठ का प्रसाद हमेशा नए मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाना चाहिए. यदि लोहे या पीतल के चूल्हे का उपयोग कर रहे हैं, तो उसे अच्छी तरह धोकर गंगाजल से शुद्ध कर लें. भूलकर भी उस चूल्हे का इस्तेमाल न करें जिस पर सामान्य दिनों में प्याज-लहसुन या तामसिक भोजन बनता हो.

आम की लकड़ी का महत्व: मिट्टी के चूल्हे में ईंधन के रूप में आम की सूखी लकड़ियों का उपयोग करना अत्यंत पवित्र और शुभ फलदायी माना जाता है.

स्वच्छता और शुद्धता: जिस स्थान पर चूल्हा रखा जाए, उस जगह को पहले गोबर या मिट्टी और गंगाजल से लीपकर शुद्ध कर लें. प्रसाद बनाने वाले व्यक्ति को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद ही चूल्हे के पास जाना चाहिए.

जूठे हाथों से न छुएं: प्रसाद तैयार करते समय शुद्धता का पूरा ख्याल रखें. बच्चों या अन्य सदस्यों को प्रसाद बनने से पहले उसे चखने या जूठे हाथों से छूने न दें.

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