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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरGrah Gochar 2026: छठ के संध्या अर्घ्य पर केतु, उषा अर्घ्य पर गुरु से मिलेंगे मंगल, ग्रहों की चाल में क्या है खास?

Grah Gochar 2026: छठ के संध्या अर्घ्य पर केतु, उषा अर्घ्य पर गुरु से मिलेंगे मंगल, ग्रहों की चाल में क्या है खास?

Grah Gochar 2026: छठ पूजा 2026 पर सिंह राशि के मघा नक्षत्र में मंगल, गुरु और केतु की युति. जानें 15 और 16 नवंबर की ग्रह स्थिति, सही समय और ज्योतिषीय महत्व.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 14 Nov 2026 04:21 PM (IST)
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Mangal Guru Ketu Yuti 2026: छठ महापर्व के अंतिम दो दिन इस बार ज्योतिषीय गणना के लिहाज से विशेष हैं. 15 नवंबर को जब व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे, उस दिन मंगल और केतु की युति बन चुकी होगी. अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के कुछ घंटे बाद मंगल और गुरु एक ही अंश पर पहुंचेंगे. 

दिलचस्प यह है कि तीनों ग्रह सिंह राशि के मघा नक्षत्र में बेहद करीब हैं. ऐसी स्थिति को लेकर 400 साल बाद दुर्लभ संयोग बनने का दावा भी किया जा रहा है.

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छठ के दो दिन, मंगल की दो बड़ी युतियां:

12 नवंबर को मंगल ने कर्क राशि छोड़कर सिंह में प्रवेश किया था. यहां गुरु और केतु पहले से मौजूद थे. तीनों ग्रह मघा नक्षत्र के पहले चरण में आ गए हैं.

लाहिड़ी निरयन गणना के अनुसार 15 नवंबर की सुबह 6 बजकर 1 मिनट पर मंगल और केतु सिंह राशि के लगभग 1 अंश 6 कला पर युति करेंगे. इसी दिन शाम को छठ का संध्या अर्घ्य दिया जाएगा.

16 नवंबर को सुबह उषा अर्घ्य के बाद 11 बजकर 53 मिनट पर मंगल और गुरु की अंशात्मक युति होगी. दोनों सिंह राशि के लगभग 1 अंश 39 कला पर पहुंचेंगे.

मघा नक्षत्र में तीन ग्रहों का मिलना क्यों महत्वपूर्ण?

मघा नक्षत्र का विस्तार सिंह राशि के शुरुआती 13 अंश 20 कला तक है. वैदिक ज्योतिष में इसके देवता पितृ और स्वामी केतु माने गए हैं.

गुरु को ज्ञान, धर्म और संतान का कारक माना जाता है, जबकि मंगल साहस, ऊर्जा और पराक्रम का प्रतिनिधित्व करता है. केतु का संबंध वैराग्य और आध्यात्मिक चिंतन से जोड़ा जाता है.

इस बार विशेष बात यह है कि तीनों ग्रह केवल एक नक्षत्र में नहीं, बल्कि उसके पहले चरण में बेहद कम अंशात्मक दूरी पर मौजूद हैं.

क्या 400 साल बाद बना है ऐसा संयोग?

इस युति की तुलना वर्ष 1635 की कथित ग्रह स्थिति से की जा रही है. हालांकि, 400 साल बाद संयोग बनने का दावा अभी प्रमाणित नहीं है.

इसके लिए पिछली चार शताब्दियों की निरयन ग्रह स्थितियों की तुलना जरूरी है. तीन ग्रहों का एक नक्षत्र में होना और तीनों का बिल्कुल समान अंश पर पहुंचना अलग-अलग स्थितियां हैं.

छठ पूजा से क्या है इस संयोग का संबंध?

छठ में सूर्य उपासना के साथ संतान, परिवार और वंश के कल्याण की कामना की जाती है. दूसरी ओर मघा नक्षत्र का संबंध पितरों से है. इस कारण दोनों के बीच एक सांकेतिक ज्योतिषीय संबंध देखा जा सकता है.

हालांकि, छठ पूजा का धार्मिक महत्व इस ग्रह संयोग पर निर्भर नहीं है. इस बार की वास्तविक विशेषता 15 और 16 नवंबर को मंगल की दो अलग-अलग अंशात्मक युतियां हैं, जो छठ के दोनों प्रमुख अर्घ्य वाले दिनों में पड़ रही हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 14 Nov 2026 04:21 PM (IST)
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Grah Gochar 2026 Chhath Puja 2026
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