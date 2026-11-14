Mangal Guru Ketu Yuti 2026: छठ महापर्व के अंतिम दो दिन इस बार ज्योतिषीय गणना के लिहाज से विशेष हैं. 15 नवंबर को जब व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे, उस दिन मंगल और केतु की युति बन चुकी होगी. अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के कुछ घंटे बाद मंगल और गुरु एक ही अंश पर पहुंचेंगे.

दिलचस्प यह है कि तीनों ग्रह सिंह राशि के मघा नक्षत्र में बेहद करीब हैं. ऐसी स्थिति को लेकर 400 साल बाद दुर्लभ संयोग बनने का दावा भी किया जा रहा है.

छठ के दो दिन, मंगल की दो बड़ी युतियां:

12 नवंबर को मंगल ने कर्क राशि छोड़कर सिंह में प्रवेश किया था. यहां गुरु और केतु पहले से मौजूद थे. तीनों ग्रह मघा नक्षत्र के पहले चरण में आ गए हैं.

लाहिड़ी निरयन गणना के अनुसार 15 नवंबर की सुबह 6 बजकर 1 मिनट पर मंगल और केतु सिंह राशि के लगभग 1 अंश 6 कला पर युति करेंगे. इसी दिन शाम को छठ का संध्या अर्घ्य दिया जाएगा.

16 नवंबर को सुबह उषा अर्घ्य के बाद 11 बजकर 53 मिनट पर मंगल और गुरु की अंशात्मक युति होगी. दोनों सिंह राशि के लगभग 1 अंश 39 कला पर पहुंचेंगे.

मघा नक्षत्र में तीन ग्रहों का मिलना क्यों महत्वपूर्ण?

मघा नक्षत्र का विस्तार सिंह राशि के शुरुआती 13 अंश 20 कला तक है. वैदिक ज्योतिष में इसके देवता पितृ और स्वामी केतु माने गए हैं.

गुरु को ज्ञान, धर्म और संतान का कारक माना जाता है, जबकि मंगल साहस, ऊर्जा और पराक्रम का प्रतिनिधित्व करता है. केतु का संबंध वैराग्य और आध्यात्मिक चिंतन से जोड़ा जाता है.

इस बार विशेष बात यह है कि तीनों ग्रह केवल एक नक्षत्र में नहीं, बल्कि उसके पहले चरण में बेहद कम अंशात्मक दूरी पर मौजूद हैं.

क्या 400 साल बाद बना है ऐसा संयोग?

इस युति की तुलना वर्ष 1635 की कथित ग्रह स्थिति से की जा रही है. हालांकि, 400 साल बाद संयोग बनने का दावा अभी प्रमाणित नहीं है.

इसके लिए पिछली चार शताब्दियों की निरयन ग्रह स्थितियों की तुलना जरूरी है. तीन ग्रहों का एक नक्षत्र में होना और तीनों का बिल्कुल समान अंश पर पहुंचना अलग-अलग स्थितियां हैं.

छठ पूजा से क्या है इस संयोग का संबंध?

छठ में सूर्य उपासना के साथ संतान, परिवार और वंश के कल्याण की कामना की जाती है. दूसरी ओर मघा नक्षत्र का संबंध पितरों से है. इस कारण दोनों के बीच एक सांकेतिक ज्योतिषीय संबंध देखा जा सकता है.

हालांकि, छठ पूजा का धार्मिक महत्व इस ग्रह संयोग पर निर्भर नहीं है. इस बार की वास्तविक विशेषता 15 और 16 नवंबर को मंगल की दो अलग-अलग अंशात्मक युतियां हैं, जो छठ के दोनों प्रमुख अर्घ्य वाले दिनों में पड़ रही हैं.

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