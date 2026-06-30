Kal Ka Rashifal, 1 July 2026: बुधवार को ब्रह्म योग के महासंयोग से चमकेगी इन 4 राशियों की किस्मत; जानें शुभ मुहूर्त, राहुकाल और मेष से मीन का हाल
Kal Ka Rashifal, 1 July 2026: कल का राशिफल, बुधवार को आषाढ़ द्वितीया व ब्रह्म योग के महासंयोग से मेष, मिथुन और सिंह सहित 4 राशियों की चमकेगी किस्मत। जानें शुभ मुहूर्त, राहुकाल और मेष से मीन का हाल.
Kal Ka Rashifal, 1 July 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, कल आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. नक्षत्रों की बात करें तो कल पूरे दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा, जिसके स्वामी सूर्य देव हैं. चंद्रमा कल दोपहर तक अपने मित्र ग्रह गुरु की राशि धनु में और उसके बाद शनि देव की राशि मकर में संचार करेंगे. आषाढ़ महीने के शुरुआती दिनों में ग्रहों का यह गोचर कई राशियों के जीवन में बड़े और सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है.
ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल बुधवार को आकाश मंडल में वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शंख योग के साथ बुधादित्य योग और ब्रह्म योग का महासंयोग बन रहा है. इस पावन तिथि और ग्रहों के अनूठे कॉम्बिनेशन से कई राशियों के लंबे समय से अटके हुए कमर्शियल और करियर से जुड़े काम तेजी से गति पकड़ेंगे, जिससे बिजनेस में बड़ा आर्थिक सुधार देखने को मिलेगा.
आइए, प्रसिद्ध ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार जानते हैं कि कल बुधवार को मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में करियर, बिजनेस, लव लाइफ और सेहत के मामले में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं.
कल का पंचांग व शुभ मुहूर्त
तिथि: आषाढ़ कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि (पूरे दिन रहेगी).
नक्षत्र: उत्तराषाढ़ा नक्षत्र (पूरे दिन रहेगा).
चन्द्रमा की स्थिति: चंद्रमा कल दोपहर तक धनु राशि में, तत्पश्चात मकर राशि में गोचर करेंगे.
शुभ चौघड़िया (काम शुरू करने का समय): दोपहर 12:15 से दोपहर 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) रहेगा.
राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ, मांगलिक या नया काम करने से बचें).
शुभ यात्रा दिशा: कल उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए अत्यंत मंगलकारी और सफल रहेगा.
मेष राशि (Aries)
चंद्रमा के अनुकूल प्रभाव से कल का दिन आपके लिए अत्यधिक लाभदायक रहने वाला है. ब्रह्म योग बनने से कल भाग्य का सकारात्मक स्ट्रोक मिलेगा, जो आपको आपके क्षेत्र में दूसरों से काफी आगे रखेगा.
बिजनेस: बाजार की चाल कल आपके पुराने घाटे को मुनाफे में बदलने वाली साबित होगी. जो लोग पुराने काम के साथ-साथ न्यू बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए कल धन प्राप्ति के योग हैं. बेहतर मार्केटिंग योजना कल आपके काम आएगी.
करियर: वर्कस्पेस पर कल आपको ऑफिस के किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है. को-वर्कर्स के साथ मजबूत तालमेल बनाकर अपना Professional Network बढ़ाएं. नौकरीपेशा लोग कल बॉस द्वारा दिए गए कठिन उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल रहेंगे.
यूथ: छात्रों के लिए आज का दिन खास रहेगा, उनको टेस्ट पेपर में अच्छे अंक प्राप्त होंगे. जीवनसाथी के साथ रिश्ते बेहतर होंगे और आप फैमिली के साथ टूर प्लान कर सकते हैं. माता जी का स्वास्थ्य एकदम ठीक रहेगा. मेहनत जमकर करें.
शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 2
वृषभ राशि (Taurus)
कल का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है. भौतिक सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी और सगे-संबंधियों से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.
बिजनेस: कल आपको बिजनेस में बड़ा धन लाभ होने की प्रबल संभावना है. व्यापारियों को अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस बहुत सोच-समझकर तय करनी चाहिए. ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाने की दिशा में काम करें, जिससे काउंटर सेल में बड़ा उछाल आए.
करियर: नौकरी में कार्यरत व्यक्तियों को कल उन्नति के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे. ऑफिस की गॉसिप से दूरी बनाए रखें. वर्कप्लेस पर पूरी तरह एक्टिव हो जाएं, क्योंकि मैनेजमेंट आपके काम को बहुत बारीकी से चेक कर रहा है.
यूथ: लवमेट के लिए कल का दिन अच्छा है, आप लोग एक-दूसरे के साथ बढ़िया टाइम स्पेंड करेंगे. दोस्तों के साथ शाम को पार्टी करने का प्लान बन सकता है. काम के दौरान हल्की थकान महसूस हो सकती है, इसलिए खाने-पीने का विशेष ध्यान रखें.
शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 2
मिथुन राशि (Gemini)
चंद्रमा के गोचर से कल का दिन आपके लिए मिला-जुला रहेगा. कानूनी प्रक्रियाओं और पुराने विवादों से कल आपको बड़ी राहत मिलेगी, जिससे आप सुकून की सांस लेंगे.
बिजनेस: व्यापारिक दृष्टिकोण से कल का दिन लाभ कराने वाला रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है. न्यू फ्रेंचाइजी या डीलरशिप की प्लानिंग कर रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच का समय सबसे शुभ रहेगा.
करियर: ऑफिस में कल आपको सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आप अपने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को कम समय में पूरा कर लेंगे. आपकी अनूठी वर्किंग स्टाइल को देखते हुए मैनेजमेंट कल आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकता है.
यूथ: छात्र जीवन से जुड़ी किसी पुरानी समस्या का समाधान होगा और शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलेगा. शाम को बच्चों के साथ मार्केट जाने का प्लान बनेगा और घर में किसी मेहमान का आगमन हो सकता है. स्वास्थ्य में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.
शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 4
कर्क राशि (Cancer)
कल का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. समाज में कार्यरत लोगों को वरिष्ठ व्यक्तियों के माध्यम से बड़ा प्रोत्साहन और मान-सम्मान प्राप्त होगा.
बिजनेस: जो व्यापारी स्टॉक मार्केट, शेयर्स या कमोडिटी ट्रेडिंग में पैसा लगा रहे हैं, वे कल थोड़ा ठहर जाएं. पूरी सावधानी के साथ सोच-समझकर कदम उठाएं. कल आपको बाजार में अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटेजी से कुछ नया सीखने को मिलेगा.
करियर: रोजगार में तरक्की के नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा. कार्यस्थल पर पेंडेंसी की आदत में सुधार लाएं. फील्ड मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों को कल कोई बड़ा और प्रतिष्ठित कॉन्ट्रैक्ट हासिल हो सकता है.
यूथ: अविवाहित व्यक्तियों के लिए कल का दिन खास है, उन्हें विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. काम के सिलसिले में घर से बाहर रहने वाले लोगों को परिवार से मिलने का मौका मिलेगा. अपने हंसमुख स्वभाव से कल आप लोगों को आकर्षित करेंगे.
शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 2
सिंह राशि (Leo)
ब्रह्म योग के प्रभाव से सिंह राशि के जातकों के लिए कल का दिन उत्तम रहने वाला है. कल आपको अचानक कहीं से बड़ा आकस्मिक धन लाभ होने के मजबूत योग दिखाई दे रहे हैं.
बिजनेस: बिजनेस में कल अच्छा धन लाभ होगा. क्रिएटिव सेक्टर्स, डिजाइनिंग और फैशन बिजनेस से जुड़े लोगों के ऑर्डर्स में भारी बढ़ोतरी होगी. बाजार का सेंटीमेंट पूरी तरह से आपकी उम्मीदों के अनुकूल रहने वाला है.
करियर: नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों को कल किसी बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर मिलने की प्रबल संभावना है. ऑफिस में कल आपको सीनियर्स और बॉस से बेहतरीन कॉर्पोरेट गाइडेंस मिलेगा, जिससे दैनिक कार्य समय रहते पूरे हो जाएंगे.
यूथ: राजनीति से जुड़े लोगों को कल किसी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने का अवसर प्राप्त होगा. छात्रों के लिए कल का दिन लाभप्रद रहेगा और उन्हें किसी प्रतियोगिता के लिए सम्मानित किया जा सकता है. जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतरीन रहेगा.
शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 3
कन्या राशि (Virgo)
कल का दिन आपके लिए शानदार रहेगा. इस राशि के व्यक्तियों का झुकाव कल अध्यात्म की तरफ ज्यादा रहेगा और पैतृक संपत्ति से बड़ा लाभ मिलने के योग हैं.
बिजनेस: जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं, उन्हें कल कोई बेहतरीन ऑफर मिल सकता है. व्यापार में डिजिटल मार्केटिंग और नए एड्स टूल्स पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ताकि मार्केट में आपकी साख और मजबूत हो सके.
करियर: नौकरीपेशा लोगों को कल ऑफिस में किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिलेगा. लेखकों को एक अच्छी स्टोरी लिखने का आइडिया आएगा और कलाकारों को कल कोई बड़ा मंच साझा करने का मौका मिल सकता है. अपने काम स्वयं निपटाएं.
यूथ: जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. यदि आप सामाजिक समारोह आयोजित करने का प्लान बना रहे हैं, तो कल का दिन अनुकूल है. जूनियर्स के साथ अननेसेसरी डिबेट करने से बचें और वाणी पर कंट्रोल रखें.
शुभ रंग: नेवी ब्लू | शुभ अंक: 3 | अशुभ अंक: 2
तुला राशि (Libra)
चंद्रमा के अनुकूल गोचर से कल का दिन आपके पूर्णतः अनुकूल रहने वाला है. कल आपको किसी विशेष और महत्वपूर्ण कार्य में बड़ी सफलता मिलेगी, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगी.
बिजनेस: व्यापारियों को कल अपने ब्रांड के लिए एक मजबूत कस्टमर रिलेशन स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए. जिस प्रोडक्ट पर आपने लंबे समय से भरोसा जताया था, कल बाजार में वहां से डिमांड और मुनाफे की एक नई लहर आएगी. निवेश से पहले विचार कर लें.
करियर: ऑफिस में कल आपकी बातों और रणनीतियों को सर्वोच्च वरीयता (प्रायोरिटी) मिलेगी. सीनियर अधिकारियों से लेकर टॉप मैनेजमेंट तक आपकी योजनाओं पर सहमति देता नजर आएगा. सहकर्मियों के सहयोग से काम समय पर पूरे होंगे.
यूथ: अविवाहित व्यक्तियों को कल एक अच्छे रिश्ते का प्रपोजल मिलने की संभावना है. लवमेट के लिए कल का दिन अच्छा है, आप लोग साथ में मूवी देखने जा सकते हैं. छात्रों को कल पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नया और एडवांस कंटेंट पढ़ने को मिल सकता है.
शुभ रंग: व्हाइट | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 6
वृश्चिक राशि (Scorpio)
कल का दिन आपके लिए मिला-जुला रहने वाला है. लंबे समय से अटके हुए किसी महत्वपूर्ण कार्य के कल पूरे होने की प्रबल संभावना बन रही है, जिससे मानसिक तनाव कम होगा.
बिजनेस: व्यापार में कल कर्मचारियों का पूरा सहयोग बना रहेगा. तीक्ष्ण सूझबूझ से आप बाजार की विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल कर पाने में सफल रहेंगे. पैसों का कोई भी बड़ा लेनदेन कल बहुत सजग होकर करें.
करियर: हेल्थकेयर, मेडिकल और मैनेजमेंट से जुड़े व्यक्तियों की दिनचर्या कल थोड़ी ज्यादा व्यस्त रहेगी. ऑफिस में काम को लेकर थोड़ी भागदौड़ रह सकती है, लेकिन दिन के अंत में परिणाम आपके पक्ष में आएंगे. पेंडिंग फाइल्स पर फोकस बढ़ाएं.
यूथ: छात्रों के लिए कल का दिन अच्छा रहेगा, किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम उनके फेवर में आ सकता है. महिलाएं कल का दिन खूब इंजॉय करेंगी और घर पर किट्टी पार्टी का प्रोग्राम बना सकती हैं. जीवनसाथी के साथ बच्चों के करियर को लेकर विशेष चर्चा होगी.
शुभ रंग: रेड | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 3
धनु राशि (Sagittarius)
चंद्रमा कल आपकी ही राशि से संचार करेंगे, जिससे आपका बौद्धिक विकास होगा और मन पूरी तरह शांत व खुशनुमा रहेगा. कल आपको पुरानी उधारी या कर्ज से बड़ी मुक्ति मिल सकती है.
बिजनेस: व्यापार में कल बढ़िया धन लाभ होने से आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत बनेगी. जो लोग काफी समय से अच्छे घर या कमर्शियल स्पेस की तलाश में थे, कल उनको बढ़िया डील मिलने के योग बन रहे हैं. नए अनटेस्टेड काम से अभी बचें.
करियर: डिजिटल दुनिया, आईटी और सॉफ्टवेयर से जुड़े व्यक्तियों को कल किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर प्राप्त होगा. नौकरी में कार्यरत व्यक्तियों का मनमुताबिक जगह ट्रान्सफर होने के योग बन रहे हैं. सुबह ही अपनी 'To-Do List' बना लें.
यूथ: कल आपकी आस्था ईश्वर के प्रति और प्रगाढ़ होगी और किसी संत के दर्शन हो सकते हैं. दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा और शाम को बच्चों के साथ टहलने जाएंगे. ऑफिस में विरोधियों के साथ क्रोध और अहंकार के टकराव से पूरी तरह बचें.
शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 9
मकर राशि (Capricorn)
कल का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा. रोजगार में तरक्की के नए मार्ग प्रशस्त होंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा और सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा.
बिजनेस: इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कल का दिन बहुत शानदार है, पुराने निवेश में दुगुना फायदा होने वाला है. बाजार के उतार-चढ़ाव को देखते हुए कल बिना सोचे-समझे बड़ा रिस्क न लें. घर के लिए जरूरी सामान की खरीदारी पर खर्च हो सकता है.
करियर: नौकरी में कार्यरत व्यक्तियों को कल उन्नति के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में आज आपको एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा. वर्कप्लेस पर दूसरों के भरोसे कोई जरूरी काम न छोड़ें.
यूथ: छात्रों को कल अपने शिक्षकों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे उनकी पढ़ाई के स्तर में सुधार आएगा. कल आप परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं. शादीशुदा रिश्तों में तालमेल बना रहेगा, बच्चे किसी बात पर जिद कर सकते हैं.
शुभ रंग: ग्रे | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 3
कुंभ राशि (Aquarius)
कल का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है. कल आप किसी बिल्कुल नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं, जिससे आपके करियर को एक नई और लंबी ग्रोथ मिलेगी.
बिजनेस: व्यापारियों को कल किसी भी नई बड़ी प्लानिंग को धरातल पर उतारते समय सावधानी रखनी होगी. हालांकि, सरकारी नियमों या टैक्स में मिलने वाली किसी विशेष राहत से आपके बिजनेस विस्तार की लागत काफी कम हो जाएगी.
करियर: नौकरी के इंतजार में भटक रहे व्यक्तियों को कल किसी बड़ी कंपनी से आकर्षक ऑफर मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों की रिपोर्टिंग और डेटा एनालिसिस को क्लाइंट्स की तरफ से बेहतरीन रेटिंग मिलेगी, जिससे ऑफिस में आपका रुतबा बढ़ेगा.
यूथ: संगीत, कला और संस्कृति की दुनिया से जुड़े व्यक्तियों को कल किसी बड़े मंच पर परफॉर्म करने का अवसर प्राप्त होगा. आप कुछ क्रिएटिव वर्क करेंगे जिससे आपका मन शांत रहेगा. दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाने का प्लान बन सकता है.
शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 1
मीन राशि (Pisces)
चंद्रमा के दशम भाव में होने से कल आपकी जॉब प्रोफाइल या वर्किंग डिपार्टमेंट में होने वाले बदलावों से आपको बहुत बड़ा करियर लाभ होने वाला है.
बिजनेस: व्यापार में कल बढ़िया धन लाभ होगा, जिससे परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. ऑनलाइन बिजनेस करने वाले व्यापारियों को कल अपने ऑनलाइन रिव्यूज और डिजिटल फीडबैक को बहुत स्मार्टली मैनेज करना होगा. शाम को बड़ा मुनाफा हाथ लग सकता है.
करियर: नौकरी में उन्नति के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे, जिसके साथ आपको बड़ी जिम्मेदारी का अहसास भी होगा. यदि आप किसी प्रोजेक्ट के हेड हैं, तो टीम में हो रहे विवादित मामलों को बहुत सूझबूझ के साथ हल करें. ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें.
यूथ: कल आपको किसी सांस्कृतिक या सामाजिक समारोह में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा. महिलाओं के लिए कल का दिन अच्छा है, वे खुद के लिए समय निकालेंगी और इंजॉय करेंगी. बच्चे आपसे किसी विशेष बात पर चर्चा कर सकते हैं, उनकी बात ध्यान से सुनें.
शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 2 | अशुभ अंक: 8
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