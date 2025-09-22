Weekly Love Horoscope (22 to 28 September 2025): इस हफ्ते प्रेम जीवन में किसे मिलेगी सफलता और कौन होंगे परेशान, जाने ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से इस सप्ताह का कैसा रहेगा लव राशिफल प्यार और रिश्ते हर इंसान के जीवन का अहम हिस्सा हैं, चाहे शादीशुदा हों या सिंगल, हर कोई चाहता है कि उनके रिश्ते में समझदारी, स्नेह और सहयोग बना रहे. इस सप्ताह 22 सितंबर से 28 सितंबर 2025 तक ग्रहों की स्थिति आपके प्रेम जीवन पर गहरा असर डाल सकती है. चलिए विस्तार से जानते हैं कि आपकी राशि इस हफ्ते प्यार में कैसी रहेगी और किन उपायों से आप अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं.

मेष (Aries)

इस सप्ताह रोमांस के लिए अनुकूल है.पार्टनर के साथ रोमांटिक रहेगे प्रेम सम्बन्ध को लेकर उत्साहित रहेगे. 25 सितम्बर से रिश्ते में कडवापन बनेगा संभालने का प्रयत्न करे, सिंगल लोग नए साथी से मिल सकते हैं और पुराने प्रेम संबंध मजबूत होंगे.विवाहिता लोग अपने जीवनसाथी के साथ समय बिताकर रिश्तों में मिठास ला सकते हैं धैर्य रखे .



काम की व्यस्तता और छोटी-छोटी गलतफहमियां परेशान कर सकती हैं. उपाय: गुलाबी रंग के फूल अपने घर या पूजा स्थल पर रखें। इससे प्रेम संबंध मजबूत होंगे.

वृष (Taurus)

रिश्तों में संवाद की कमी थोड़ी चुनौती दे सकती है,लेकिन अपना बात किसी मित्र को शेयर नहीं करे सप्ताह के अंत तक सब कुछ अनुकूल होगा आपके अन्दर उत्साह तथा एनर्जी बनेगा पार्टनर का सहयोग मिलेगा लिविंग रिलेशन में है अपने साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें.नए प्रेम संबंध में स्थिरता और भरोसा बढ़ेगा.वैवाहिक जीवन सुखमय बनेगा साथी के साथ धार्मिक स्थान पर जाने का प्लान बनेगा.

अहंकार या गुस्से के कारण टकराव हो सकता है. उपाय: नीले रंग का कपड़ा पहनें या नीला लैंप घर में जलाएं.

मिथुन (Gemini)

आपकी बातों में आकर्षण रहेगा जिसे साथी के साथ रोमांस बढ़ेगा. पुराने रिश्तों में समझदारी बनी रहेगी जिसे आपके अन्दर उर्जा की वृद्दि होगी ग्रह अनुकूल स्थति में समय का उपयोग करे आपसी तालमेल बनाकर रखे, नए कार्यक्रम में जाने का प्लान बनेगा.वैवाहिक जीवन में दोनों प्रसन्न रहेगे सप्ताह के अंत में बाहर जाने का प्लान बनेगा.सिंगल है पुराने रिश्ते फिर से जुड़ेगे

समय प्रबंधन में कठिनाई और अनावश्यक विवाद. उपाय: सोमवार को हनुमान जी को तेल का दीपक अर्पित करें.

कर्क (Cancer)

कर्क राशि वाले के लिए इस सप्ताह लव लाइफ को लेकर भावनात्मक रूप से संवेदनशील रहेंगे,साथी की भावनाओं को समझने की जरूरत है.पार्टनर के साथ किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाए 25 सितम्बर से रिश्ता मजबूत बनेगा,लिविंग रिलेशन में है अपने रिश्ते पर ध्यान पुराने मित्र से सहयोग मिलेगा सिंगल लोग नए प्यार की संभावना तलाश सकते हैं.वैवाहिक जीवन अनुकूल रहेगा .

छोटे-छोटे झगड़े या गलतफहमी बनेगी. उपाय: गुलाबी रंग का मोती पहनें.

सिंह (Leo)

इस सप्ताह आपका आकर्षण चरम पर रहेगा.पार्टनर के साथ रोमांटिक पल व्यतीत होगा साथी के साथ अच्छे अनुभव मिलेंगे.पारिवारिक सहयोग मिलने के कारण प्रेम जीवन अनुकूल बनेगा पार्टनर के साथ इस सप्ताह इंटरटेनमेंट करेगे . लंबी ड्राइव पर जाने का प्लान बन सकता है.सिंगल है सार्वजानिक स्थल पर किसी के साथ नयनचार होगा.वैवाहिक जीवन में पार्टनर का सहयोग मिलेगा,सभी प्रकार के सुख प्राप्त होगा .

अहंकार या गर्व के कारण टकराव उपाय: लाल रंग के कपड़े पहनें और लाल गुलाब का हार अपने साथी को दें.

कन्या (Virgo)

कन्या राशि वाले इस सप्ताह लव लाइफ को लेकर उत्साहित रहेगे लेकिन संपर्क और संवाद में ध्यान दें. किसी गलतफहमी को जल्दी सुलझाना आपके रिश्तों के लिए फायदेमंद रहेगा. 25 सितम्बर से सभी मतभेद दूर होगा फिर से पार्टनर के साथ खुलकर आनद लेंगे लिविंग रिलेशन में है इस सप्ताह साधरण रहेगा पार्टनर के साथ धार्मिक यात्रा का प्लान करे सिंगल है विवाह के लिए ऑफर मिल सकता है.

तनाव और थकान के कारण संवाद प्रभावित हो सकता है. उपाय: शनिवार को भगवान गणेश का ध्यान करें और सफेद फूल चढ़ाएं.

तुला (Libra)

प्यार में संतुलन और सहयोग का माहौल रहेगा लेकिन ध्यान रखे लव लाइफ में अंतरंगता नहीं करे विश्वास बढ़ाए पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बन सकता है,पुराने मित्र से मुलाकात होगी साथ ही रोमांटिक बात होगी रिश्ता जुड़ सकता है ,सिंगल लोगों के लिए रोमांटिक अवसर उभर सकते हैं सोसल स्थान से किसी के साथ लगाव बढेगा.वैवाहिक

जीवन में एक दुसरे पर भरोसा रखे किसी के कहे सुनी बात पर ध्यान नहीं दे.

निर्णय लेने में देरी और अनिर्णय की स्थिति बनेगी. उपाय: घर में गुलाबी और सफेद रंग के फूल रखें.

वृश्चिक (Scorpio)

भावनाओं की गहराई महसूस होगी. साथी के साथ समय बिताना और उनके भावनाओं को समझना जरूरी रहेगा. लिविंग रिलेशन में है रिश्ता मजबूत बनेगा दोनों का तालमेल अच्छा रहेगा रोमांस में वृद्धि होगी धार्मिक यात्रा बनेगी परिवार का सहयोग मिलेगा सिंगल है किसी के साथ कनेक्सन चल रहा है उन्हें परपोज करे बात बनेगी ,वैवाहिक जीवन में प्रसन्न रहेंगे परिवार का सकारत्मक माहौल रहेगा .

जिद्दी रवैये के कारण झगड़े. उपाय: लाल गुलाब का फूल घर या ऑफिस में रखें.

धनु (Sagittarius)

रोमांस और खुशी के अवसर बढ़ेंगे साथी के साथ रोमांटिक डेट्स और समय बिताने से संबंध मजबूत होंगे.25 सितम्बर के बाद रिश्ता में मजबूती आएगी जोश और उर्जा के साथ लव लाइफ को आगे बढायेगे. सिंगल है इस सप्ताह अपने प्रेम का इजहार करे वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा परिवार में मेहमान आने के कारण व्यवस्था बनी रहेगी पार्टनर से सरप्राइस मिल सकता है .

यात्रा या कार्यस्थल की व्यस्तता के कारण समय की कमी. उपाय: हरे रंग के पौधे घर में रखें.

मकर (Capricorn)

रिश्तों में स्थिरता और संतुलन बना रहेगा.साथी के साथ समझदारी से निर्णय लेने का समय है.25 सितम्बर से पार्टनर के साथ किसी थर्ड परसन के कारण विवाद बनेगा. बात चित करते समय सावधानी रखे.सिंगल है इस सप्ताह रिश्ते को लेकर उत्तेजित नहीं रहे विवाद बन सकता है संवाद जारी रखे ,वैवाहिक जीवन संघर्षपूर्ण रहेगा परिवार का सहयोग नहीं मिलेगा

जिम्मेदारियों के कारण साथी को समय नहीं दे पाना. उपाय: रविवार को भगवान शिव को जल अर्पित करें.

कुंभ (Aquarius)

नई शुरुआत और रोमांच की संभावना है.पार्टनर को संतुष्ट रखे पार्टनर को प्रसन्न रखने के लिए उन्हें गिफ्ट प्रदान करे,भावनात्मक सम्बन्ध मजबूत होगा, सिंगल लोग नए साथी से मिल सकते हैं पुरानी यादें ताजा होगी विवाह को लेकर प्रस्ताव मिल सकता है ,शादीशुदा लोग अपने साथी के साथ विश्वास बढ़ाएंगे परिवार का सहयोग मिलेगा ,धार्मिक यात्रा बनेगा सभी सदस्य प्रसन्न रहेंगे.

समय प्रबंधन और भावनाओं में असंतुलन. उपाय: नीले रंग का कपड़ा पहनें और शाम को दीपक जलाएं.

मीन (Pisces)

मीन राशि वाले को लव लाइफ में प्रसन्न रहेगे पार्टनर का समझ और सहयोग बढ़ेगा जिसे उत्साहित रहेगे, साथी के साथ खुलकर अपने दिल की बातें साझा करें लिविंग रिलेशन में है दुसरे के बात को लेकर विवाद बनेगा अपनी व्योहार तथा वाणी को नियंत्रण में रखे परिवार का सहयोग मिलेगा,वैवाहिक जीवन में उथल -पुथल रहेगा धार्मिक आयोजन के कारण व्यस्त रहेगे .

भावनाओं में असमझदारी या संकोच. उपाय: गुलाबी मोती या गुलाबी रंग का कपड़ा अपने पास रखें.

इस हफ्ते ग्रहों की स्थिति आपके प्रेम जीवन को समझदारी, रोमांस और खुशियों की दिशा में ले जाएगी. यदि आप उपाय अपनाते हैं और अपने साथी के साथ खुलकर संवाद बनाए रखते हैं, तो इस सप्ताह आपके संबंध मजबूत, संतुलित और रोमांटिक रहेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.