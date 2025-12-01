Scorpio Saptahik Rashifal 30 November to 6 December 2025: यह सप्ताह चुनौतियों और सतर्कता से भरा रह सकता है. वीक की शुरुआत में काम का दबाव बढ़ेगा और ऑफिस में सीनियर्स या जूनियर्स से मतभेद भी संभव हैं. आपको ऐसे किसी भी विवाद से खुद को दूर रखना होगा.

छोटी-छोटी बातों को तूल न दें और टीमवर्क को प्राथमिकता दें. आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रहेगी, इसलिए धन के लेन-देन में सावधानी अत्यंत जरूरी है. किसी को उधार देना या किसी नई योजना में पैसा लगाना सोच-समझकर ही करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है.

बिज़नेस राशिफल:

व्यवसाय में दबाव रहेगा और नई प्लानिंग को लागू करने में अड़चनें आ सकती हैं. मिड वीक में अचानक कार्यभार बढ़ सकता है. बिजनेस टूर या महत्वपूर्ण यात्रा करनी पड़ सकती है. यात्रा के दौरान अपने दस्तावेज़, पैसे और सेहत का विशेष ध्यान रखें.

नौकरी राशिफल:

ऑफिस में वर्कलोड बढ़ने से तनाव बढ़ सकता है. सीनियर्स से सहयोग कम मिलेगा, जिससे निर्णय लेने में दिक्कत होगी. फिर भी धैर्य और संतुलन बनाए रखते हुए काम करने से परिस्थितियां धीरे-धीरे सामान्य होंगी.

लव और फैमिली राशिफल:

लव लाइफ में तीसरे व्यक्ति का दखल समस्याओं का कारण बन सकता है. गलतफहमियों से रिश्तों में दूरी आ सकती है. दांपत्य जीवन में संतान से संबंधित चिंता रह सकती है. परिवार के साथ समय बिताएं और संवाद बनाए रखें.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

युवाओं को करियर से जुड़ी यात्रा या नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचें. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम और अन्य गतिविधियों में ज्यादा लग सकता है. फोकस बढ़ाने की जरूरत है.

हेल्थ राशिफल:

यात्रा के दौरान सावधानी रखें. थकान, सिरदर्द या चोट लगने की संभावना है. ज्यादा तनाव लेने से बचें और दिनचर्या संतुलित रखें.

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: मरून

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और शनि मंदिर में सरसों का तेल दान करें.

FAQs

Q1: क्या इस सप्ताह ऑफिस में विवाद बढ़ सकते हैं?

A1: हां, इसलिए बातों को तूल न दें और संयम से काम लें.

Q2: क्या धन उधार देना ठीक रहेगा?

A2: नहीं, इस समय उधार देने से नुकसान की संभावना है.

Q3: क्या बिज़नेस यात्रा शुभ रहेगी?

A3: यात्रा आवश्यक हो सकती है, लेकिन पूरी सतर्कता जरूरी है.

Q4: क्या लव लाइफ में सुधार होगा?

A4: फिलहाल तनाव रह सकता है, संवाद से स्थिति बेहतर होगी.

Q5: क्या स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होना चाहिए?

A5: गंभीर समस्या नहीं, लेकिन चोट और थकान से बचाव जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.