Aaj ka Vrishchik Rashifal 9 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि सुबह 10:38 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. अश्विनी नक्षत्र दोपहर 2:56 बजे तक रहेगा, फिर भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सुकर्मा योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों को भद्र योग का विशेष लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक

शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक

शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है. काम का अधिक दबाव शारीरिक और मानसिक थकान बढ़ा सकता है. समय पर आराम करें और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें. पौष्टिक भोजन, पर्याप्त पानी और नियमित व्यायाम आपको फिट बनाए रखेंगे. तनाव को खुद पर हावी न होने दें.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा. आपकी नई सोच और बेहतर रणनीति बाजार की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी लाभ दिला सकती है. नई प्रोडक्ट लाइन या नई योजना ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करेगी और कारोबार को नई गति मिलेगी. कस्टम ड्यूटी में मिलने वाली राहत का लाभ उठाकर कम लागत में कच्चा माल उपलब्ध हो सकता है, जिससे मुनाफा बढ़ेगा. आपकी कार्यशैली आपको प्रतिस्पर्धियों के बीच अलग पहचान दिलाएगी और बाजार में आपकी प्रतिष्ठा मजबूत होगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शानदार रहने वाला है. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और समर्पण को पहचान मिलेगी. इंक्रीमेंट, बोनस या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिलेगा, जिससे आपकी प्रतिभा बड़े स्तर पर सामने आएगी. निजी क्षेत्र में कार्यरत लोगों को बेहतर वेतन पैकेज के साथ नई नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकता है. यह अवसर भविष्य में करियर को नई दिशा दे सकता है.

लव और फैमिली राशिफल

वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी और जीवनसाथी के साथ संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे. भविष्य को लेकर दोनों मिलकर कोई बड़ा आर्थिक निर्णय, जैसे घर, जमीन या अन्य संपत्ति खरीदने की योजना बना सकते हैं. परिवार का सहयोग मिलेगा और घर का वातावरण सकारात्मक बना रहेगा. प्रेम संबंधों में भी विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन शुभ रहेगा. आय बढ़ने के संकेत हैं और नए स्रोत भी बन सकते हैं. व्यापार में लाभ मिलने से वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. यदि किसी निवेश की योजना बना रहे हैं, तो सोच-समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है. बचत पर भी ध्यान देना लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए दिन प्रगति का संकेत दे रहा है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है. खिलाड़ियों को अनुभवी कोच का मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे उनकी तकनीक और प्रदर्शन में सुधार आएगा. नई स्किल सीखने और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय अनुकूल है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 2

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज.

अशुभ अंक: 4.

उपाय:

आज हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सिंदूर अर्पित करें. इसके बाद "ॐ हनुमते नमः" मंत्र का 21 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को गुड़ और चने का दान करें. इससे आत्मबल बढ़ेगा, बाधाएं दूर होंगी और कार्यों में सफलता मिलने के योग मजबूत होंगे.

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