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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Meen Rashifal 11 July 2026: मीन राशि वालों को लक्ष्मी योग से मिलेगी नौकरी में बड़ी खुशखबरी, पुराने दोस्त की मदद से बनेगा काम

Aaj Ka Meen Rashifal 11 July 2026: मीन राशि वालों को लक्ष्मी योग से मिलेगी नौकरी में बड़ी खुशखबरी, पुराने दोस्त की मदद से बनेगा काम

Pisces Horoscope 11 July 2026: आज मीन राशि वालों को मिलेगा लक्ष्मी योग का महालाभ, नौकरी में मिलेगी बड़ी खुशखबरी और दोस्त से मदद. जानें पंचांग, शुभ अंक-रंग, उपाय और संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 11 Jul 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj Ka Meen Rashifal: 11 जुलाई 2026, शनिवार के दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है. आज सुबह 11:04 तक कृतिका नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत होगी. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग, गण्ड योग और सर्वामृत योग का अद्भुत महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपके 3रे भाव (तृतीय भाव) यानी पराक्रम व मित्र स्थान में संचार करेंगे, इसलिए मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बेहद भाग्यशाली और सकारात्मक रहने वाला है. शुभ कार्यों और नई व्यापारिक डील्स के लिए आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सर्वश्रेष्ठ है, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. पूर्व दिशा की यात्रा आज आपके लिए मंगलमय रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Horoscope)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन मीन राशि के व्यापारियों के लिए बड़ी सफलताएं लेकर आया है. आज आपको अपने व्यापार में संपर्क सूत्रों और पब्लिक रिलेशन (Public Relations) को और अधिक बेहतर व मजबूत बनाने की जरूरत है. प्रोडक्शन के साथ-साथ आज अपना पूरा ध्यान मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर भी केंद्रित करें. आपकी बेहतरीन क्वालिटी कंट्रोल और जीरो-डिफेक्ट पॉलिसी (Zero-Defect Policy) के कारण मार्केट में आपकी साख इतनी मजबूत होगी कि कोई भी ग्राहक आपको छोड़कर जाने का सोच भी नहीं सकता. अपने लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग या इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल है. आज आपके पास काम का शेड्यूल इतना सटीक और व्यवस्थित होगा कि बड़ी से बड़ी डेडलाइन भी आपको विचलित नहीं कर पाएगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन तरक्की के नए द्वार खोलने वाला है. गण्ड, लक्ष्मी और सर्वाअमृत योग के शुभ प्रभाव से नौकरीपेशा लोगों को करियर में आगे बढ़ने के कई सुनहरे मौके मिल सकते हैं, साथ ही मैनेजमेंट की तरफ से आपको कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है. वर्कप्लेस पर पिछले काफी समय से आ रही सभी रुकावटें आज पूरी तरह दूर हो जाएंगी. आज आपकी कूटनीति इतनी प्रभावी रहेगी कि आप अपने विरोधियों और शत्रुओं को भी अपनी ओर करने में पूरी तरह सफल रहेंगे, जिससे दफ्तर में आपका वर्चस्व बढ़ेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students Horoscope)

विद्यार्थियों और खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन आत्म-नियंत्रण रखने का है. छात्रों का पढ़ाई में प्रदर्शन अच्छा रहेगा, लेकिन खेल जगत से जुड़े लोगों (Sports Person) को आज विशेष सलाह दी जाती है. मैदान पर प्रैक्टिस के दौरान अपने गुस्से के प्रकोप और अपमानजनक बोलचाल पर पूरी तरह नियंत्रण रखें, अन्यथा किसी बड़े विवाद में फंसकर अपना नुकसान कर सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन बेहद सुखद और सुकून भरा रहने वाला है. घर-परिवार में शांति का माहौल रहेगा. चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से आज आपको अचानक किसी पुराने और अजीज दोस्त से बड़ी मदद मिल सकती है, जिससे आपके अटके हुए काम पूरे होंगे. लव लाइफ की बात करें तो यदि आप किसी मित्र को पसंद करते हैं, तो आज आपकी वह पुरानी दोस्ती प्रेम संबंधों में बदल सकती है. वैवाहिक जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए आज अपने जीवनसाथी के साथ विनम्रता और प्रेम से बात करने की जरूरत है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

आज आपकी सेहत उत्तम बनी रहेगी. मानसिक रूप से आप खुद को बहुत शांत, ऊर्जावान और तनावमुक्त महसूस करेंगे. कार्यक्षेत्र में मिल रही सफलताएं और परिवार का सहयोग आपके मानसिक स्वास्थ्य को और अधिक मजबूत बनाएगा.

  • भाग्यशाली रंग: ब्लैक (Black)
  • भाग्यशाली अंक: 2
  • अशुभ अंक: 8
  • आज का उपाय: शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं. सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें और काले कुत्ते को तेल लगी हुई रोटी खिलाएं, इससे सभी परेशानियां दूर होंगी.

FAQs 

Q1. 11 जुलाई 2026 को मीन राशि के जातकों को नौकरी में क्या लाभ मिलेगा?
Ans. आज लक्ष्मी और सर्वामृत योग के प्रभाव से नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या सैलरी हाइक जैसी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है और ऑफिस की रुकावटें दूर होंगी.

Q2. आज मीन राशि वालों को बिजनेस में किस नीति का सबसे बड़ा फायदा मिलेगा?
Ans. आज आपकी क्वालिटी कंट्रोल और जीरो-डिफेक्ट पॉलिसी के कारण पुराने ग्राहक आपके साथ मजबूती से जुड़े रहेंगे और आपकी बाजार में धाक बढ़ेगी.

Q3. आज मीन राशि के जातकों को सामाजिक या लव लाइफ में क्या सरप्राइज मिल सकता है?
Ans. आज किसी पुराने दोस्त से अचानक बड़ी मदद मिल सकती है, और जो लोग सिंगल हैं, उनकी किसी खास दोस्त के साथ दोस्ती आज प्यार में बदल सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Jul 2026 03:55 AM (IST)
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