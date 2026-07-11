Aaj Ka Mesh Rashifal: 11 जुलाई 2026, शनिवार के दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है. आज सुबह 11:04 तक कृतिका नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत होगी. ग्रहों की स्थिति की बात करें तो आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग, गण्ड योग और सर्वामृत योग का महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज वृषभ राशि (द्वितीय भाव) में संचार करेंगे, इसलिए मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बेहद खास और सकारात्मक बदलावों से भरा रहने वाला है. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सर्वश्रेष्ठ है, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल के दौरान शुभ कार्यों से बचें. पूर्व दिशा की यात्रा आज आपके लिए भाग्यशाली रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Horoscope)

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए बेहद फलदायी रहने वाला है. यदि आप काफी समय से किसी कानूनी विवाद या कॉन्ट्रैक्ट की समस्या से जूझ रहे थे, तो कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने के बजाय आज बातचीत या मध्यस्थता (Mediation) से मामला सुलझा लें. इससे आपके समय और धन दोनों की बड़ी बचत होगी. डेली नीड्स या दैनिक उपभोग की वस्तुओं से जुड़े व्यापारी सुबह के समय थोड़े चिंतित रह सकते हैं, लेकिन दोपहर बाद अचानक धन आगमन (Money Flow) होने से आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी. यदि आप अपने बिजनेस का कोई नया फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च करना चाहते हैं या नया आउटलेट खोलना चाहते हैं, तो आज दोपहर 12:15 से 01:30 और दोपहर 02:30 से 03:30 के बीच का शुभ समय आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

कार्यक्षेत्र (Workspace) पर आज आपको थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है. ऑफिस में कुछ गैर-जिम्मेदार या कम समझदार लोगों के साथ गंभीर मुद्दों पर बहस करने में अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद न करें. आज आपकी सबसे बड़ी खूबी आपकी तटस्थता (Neutrality) रहेगी. किसी भी ऑफिस पॉलिटिक्स या गुटबाजी का हिस्सा न बनें, जिससे वर्कप्लेस पर दोनों ही गुट आपका सम्मान करेंगे. जो लोग मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हैं, आज उनका ध्यान काम से थोड़ा भटक सकता है, इसलिए फोकस बनाए रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन मध्यम रूप से फलदायक रहेगा. हालांकि, जो स्टूडेंट्स डेटा एनालिसिस, एआई टूल्स (AI Tools) या किसी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन बेहतरीन है. नए कोर्स में आपका परफॉर्मेंस आज काबिले-तारीफ रहेगा और आपको मेंटर्स की तरफ से सराहना मिलेगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

यह वीकेंड आपके पारिवारिक जीवन के लिए खुशियां लेकर आया है. आज आपका झुकाव सत्कर्म और पुण्य कार्यों की तरफ रहेगा, जिससे घर में सकारात्मक माहौल बनेगा. आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक बेहतरीन और यादगार समय बिताएंगे. लव लाइफ की बात करें तो आज पार्टनर के साथ रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ाने यानी शादी या भविष्य की योजनाओं को लेकर गंभीर और सकारात्मक बातचीत हो सकती है.

मानसिक रूप से आज आप काफी शांत महसूस करेंगे. सुबह के समय थोड़ी सी एंग्जायटी या काम का प्रेशर हो सकता है, लेकिन दोपहर बाद धन और काम की स्थिति सुधरने से सेहत में भी सुधार दिखेगा. खुद को तरोताजा रखने के लिए योग और प्राणायाम का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)

सिल्वर (Silver) भाग्यशाली अंक: 5

5 अशुभ अंक: 4

4 आज का उपाय: शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. गरीब या जरूरतमंद लोगों को काली उड़द की दाल का दान करना शुभ रहेगा.

FAQs

Q1. 11 जुलाई 2026 को मेष राशि के लिए शुभ समय क्या है?

Ans. आज बिजनेस की शुरुआत या शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे उत्तम है.

Q2. आज मेष राशि वालों को कार्यक्षेत्र में क्या सावधानी रखनी चाहिए?

Ans. ऑफिस में किसी भी तरह की गुटबाजी से दूर रहें और बेकार के मुद्दों पर बहस करके अपना समय नष्ट करने से बचें.

Q3. 11 जुलाई 2026 को किस दिशा में यात्रा करना शुभ रहेगा?

Ans. आज के दिन पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना मेष राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ और मंगलमय रहेगा.

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