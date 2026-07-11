धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishabha Rashifal 11 July 2026: वृषभ राशि वालों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, लक्ष्मी योग से चमकेगा बिजनेस

Aaj Ka Vrishabha Rashifal 11 July 2026: वृषभ राशि वालों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, लक्ष्मी योग से चमकेगा बिजनेस

Taurus Horoscope 11 July 2026: आज वृषभ राशि वालों को मिलेगा लक्ष्मी योग का बड़ा लाभ. जानें आज का पंचांग, बिजनेस, नौकरी, लव और हेल्थ राशिफल, शुभ अंक-रंग और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 11 Jul 2026 03:05 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Vrishabha Rashifal: 11 जुलाई 2026, शनिवार के दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है. आज सुबह 11:04 तक कृतिका नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत होगी. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग, गण्ड योग और सर्वामृत योग का अद्भुत महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी ही राशि यानी वृषभ राशि (प्रथम भाव) में संचार करेंगे. चंद्रमा के आपकी राशि में होने से मानसिक रूप से आज का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सर्वोत्तम है, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए भाग्यशाली रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Horoscope)

बिजनेस के मोर्चे पर आज वृषभ राशि के जातकों के लिए तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे. गण्ड, लक्ष्मी और सर्वाअमृत योग के शुभ प्रभाव से आपके पारदर्शी व्यवहार और सटीक डेटा प्रेजेंटेशन की बदौलत बड़े क्लाइंट्स प्रभावित होंगे और आपके साथ अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को रिन्यू (Renew) करेंगे. प्रीमियम और एलीट क्लास के कस्टमर्स के बीच आपकी पैठ मजबूत होगी, और आपकी कस्टमाइज्ड सर्विसेज ग्राहकों को आपके साथ लंबे समय तक बांधकर रखेंगी. व्यावसायिक गतिविधियां सुबह सामान्य रूप से चलती रहेंगी, लेकिन दोपहर बाद किसी बड़े फैसले को लेने में दुविधा हो सकती है. ऐसे में बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति या पार्टनर की सलाह जरूर लें. आज आपकी बड़ी महत्वाकांक्षाएं ही आपको बिजनेस में नई सफलता की ओर ले जाएंगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में आपकी किसी पुरानी अचीवमेंट या बेहतरीन काम की वजह से आप सीनियर्स और बॉस की नजरों में आएंगे. इसके परिणामस्वरूप आपको ऑफिस में कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जो आपकी करियर ग्रोथ के लिए बेहद पॉजिटिव साबित होगी. हालांकि, वर्क लोड ज्यादा होने के कारण आज आपको ऑफिस का काम घर से भी करना पड़ सकता है, जिससे थोड़ी परेशानी या थकावट महसूस हो सकती है.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students Horoscope)

विद्यार्थियों और खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत और आत्म-मंथन का है. स्पोर्ट्स पर्सन को सलाह दी जाती है कि वे मैदान या ट्रैक पर प्रैक्टिस के दौरान पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें. किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें. एकाग्रता के साथ किया गया प्रयास आपको आने वाले समय में बड़ी सफलता दिलाएगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक दृष्टिकोण से आज का दिन शांतिपूर्ण रहेगा. घर में सुख-सुविधाएं बनी रहेंगी. हालांकि, चंद्रमा के आपकी राशि में होने से मन में कुछ नकारात्मक या अजीब विचार आ सकते हैं, जिसका असर आपकी बातचीत पर पड़ सकता है. इसलिए आज परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी संवेदनशील या विवादित मामले पर चर्चा करने से पूरी तरह बचें, अन्यथा बेवजह की बहस हो सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

मानसिक सेहत को लेकर आज आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है. विचारों के उतार-चढ़ाव और काम के अधिक दबाव के कारण मानसिक तनाव या सिरदर्द की समस्या हो सकती है. दोपहर बाद खुद को रिलैक्स करने के लिए समय निकालें और पर्याप्त नींद लें.

  • भाग्यशाली रंग: पिंक (Pink)
  • भाग्यशाली अंक: 5
  • अशुभ अंक: 3
  • आज का उपाय: शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें और शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. चींटियों को आटा डालना भी आज आपके कष्टों को दूर करेगा.

FAQs 

Q1. 11 जुलाई 2026 को वृषभ राशि के लिए धन लाभ के क्या योग हैं?
Ans. आज लक्ष्मी और सर्वाअमृत योग के कारण बड़े क्लाइंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होंगे, जिससे बिजनेस में बड़े धन लाभ और एलीट क्लास ग्राहकों से जुड़ने के मजबूत योग बन रहे हैं.

Q2. आज वृषभ राशि वालों को निर्णय लेते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. दोपहर के बाद चंद्रमा के प्रभाव से मन में दुविधा हो सकती है, इसलिए कोई भी बड़ा व्यावसायिक निर्णय अकेले लेने के बजाय किसी अनुभवी सदस्य की सलाह अवश्य लें.

Q3. आज नौकरीपेशा जातकों को करियर में क्या बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है?
Ans. आपकी पुरानी अचीवमेंट्स को देखते हुए सीनियर्स आपको बड़ी और नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, जो आपके भविष्य और करियर प्रमोशन के लिए बहुत शुभ है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 11 Jul 2026 03:05 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Vrishabha Rashifal 11 July 2026: वृषभ राशि वालों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, लक्ष्मी योग से चमकेगा बिजनेस
Aaj Ka Vrishabha Rashifal 11 July 2026: वृषभ राशि वालों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, लक्ष्मी योग से चमकेगा बिजनेस
राशिफल
Aaj Ka Mesh Rashifal 11 July 2026: आज खुलेगा मेष राशि की किस्मत का ताला, धन लाभ के साथ नौकरी में तरक्की के प्रबल योग
Aaj Ka Mesh Rashifal 11 July 2026: आज खुलेगा मेष राशि की किस्मत का ताला, धन लाभ के साथ नौकरी में तरक्की के प्रबल योग
राशिफल
Tarot Rashifal 11 July 2026: शनिवार को इन 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, टैरो कार्ड्स ने दिए बंपर धन लाभ के संकेत!
Tarot Rashifal 11 July 2026: शनिवार को इन 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, टैरो कार्ड्स ने दिए बंपर धन लाभ के संकेत!
राशिफल
Aaj ka Mithun Rashifal 10 July 2026: कम्युनिकेशन स्किल दिलाएगी नई पहचान, व्यापार में बढ़ेगा मुनाफा, करियर में मिलेंगे बड़े अवसर
कम्युनिकेशन स्किल दिलाएगी नई पहचान, व्यापार में बढ़ेगा मुनाफा, करियर में मिलेंगे बड़े अवसर
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कियारा-यश के गाने ‘तबाही’ पर मचा बवाल, ट्रोलर्स ने क्यों घसीटा सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम? (10-07-2026)
DR. Aarambhi: Aarambhi का बड़ा खेल, Avantika को घर से निकाला बाहर; तंडन परिवार ने भी मोड़ा मुंह
'Lock Upp 2' में Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- शो से बाहर आते ही शुरू होगी Divorce Process
हर कोई SUV ही क्यों खरीद रहा है? Womens की पहली पसंद SUV? #autolive
'Lock Upp 2' में Akanksha Chaudhary का गुस्सा बेकाबू, Shreya Kalra पर की तीखी टिप्पणी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PoK में 32वें दिन भी जारी विद्रोह: मुजफ्फराबाद मार्च से पहले 1 लाख प्रदर्शनकारियों की तैयारी, पाक में हड़कंप
PoK में 32वें दिन भी जारी विद्रोह: मुजफ्फराबाद मार्च से पहले 1 लाख प्रदर्शनकारियों की तैयारी, पाक में हड़कंप
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: BJP के कैंडिडेट बदलने से प्रशांत किशोर को फायदा या नुकसान? चौंकाने वाला दावा
बांकीपुर उपचुनाव: BJP के कैंडिडेट बदलने से प्रशांत किशोर को फायदा या नुकसान? चौंकाने वाला दावा
विश्व
ट्रंप की जान को खतरा या नेतन्याहू का मास्टरस्ट्रोक? जानें क्यों ईरान पर US फाइटर जेट्स बरसाने लगे बारूद
ट्रंप की जान को खतरा या नेतन्याहू का मास्टरस्ट्रोक? जानें क्यों ईरान पर US फाइटर जेट्स बरसाने लगे बारूद
फ़ुटबॉल
FIFA वर्ल्ड कप में किलियन एम्बाप्पे का मैच देखने पहुंचे विराट कोहली और शुभमन गिल! जानें वायरल तस्वीर की हकीकत
FIFA वर्ल्ड कप में किलियन एम्बाप्पे का मैच देखने पहुंचे विराट कोहली और शुभमन गिल! तस्वीर वायरल
बॉलीवुड
Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: राजपाल यादव को अभी नहीं जाना होगा जेल, चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
राजपाल यादव को अभी नहीं जाना होगा जेल, चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
इंडिया
Explained: पूरे भारत पर छाया मानसून! लेकिन मौसम विभाग ने बादल छंटने की दी चेतावनी, बारिश की आंख मिचौली क्यों?
पूरे भारत पर छाया मानसून! मौसम विभाग ने बादल छंटने की चेतावनी, बारिश की आंख मिचौली क्यों?
इंडिया
‘मैं ममता बनर्जी की तरह नहीं कमजोर CM...’, बहरामपुर में गरजे शुभेंदु, हुमायूं कबीर को दी ये वॉर्निंग
‘मैं ममता बनर्जी की तरह नहीं कमजोर CM...’, बहरामपुर में गरजे शुभेंदु, हुमायूं कबीर को दी वॉर्निंग
इंडिया
अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर कांग्रेस ने क्यों किया अटल बिहारी वाजपेयी को याद?
अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर कांग्रेस ने क्यों किया अटल बिहारी वाजपेयी को याद?
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
ABP NEWS
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
ABP NEWS
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
ABP NEWS
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
ABP NEWS
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Embed widget