Aaj Ka Vrishabha Rashifal: 11 जुलाई 2026, शनिवार के दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है. आज सुबह 11:04 तक कृतिका नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत होगी. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग, गण्ड योग और सर्वामृत योग का अद्भुत महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी ही राशि यानी वृषभ राशि (प्रथम भाव) में संचार करेंगे. चंद्रमा के आपकी राशि में होने से मानसिक रूप से आज का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सर्वोत्तम है, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए भाग्यशाली रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Horoscope)

बिजनेस के मोर्चे पर आज वृषभ राशि के जातकों के लिए तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे. गण्ड, लक्ष्मी और सर्वाअमृत योग के शुभ प्रभाव से आपके पारदर्शी व्यवहार और सटीक डेटा प्रेजेंटेशन की बदौलत बड़े क्लाइंट्स प्रभावित होंगे और आपके साथ अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को रिन्यू (Renew) करेंगे. प्रीमियम और एलीट क्लास के कस्टमर्स के बीच आपकी पैठ मजबूत होगी, और आपकी कस्टमाइज्ड सर्विसेज ग्राहकों को आपके साथ लंबे समय तक बांधकर रखेंगी. व्यावसायिक गतिविधियां सुबह सामान्य रूप से चलती रहेंगी, लेकिन दोपहर बाद किसी बड़े फैसले को लेने में दुविधा हो सकती है. ऐसे में बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति या पार्टनर की सलाह जरूर लें. आज आपकी बड़ी महत्वाकांक्षाएं ही आपको बिजनेस में नई सफलता की ओर ले जाएंगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में आपकी किसी पुरानी अचीवमेंट या बेहतरीन काम की वजह से आप सीनियर्स और बॉस की नजरों में आएंगे. इसके परिणामस्वरूप आपको ऑफिस में कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जो आपकी करियर ग्रोथ के लिए बेहद पॉजिटिव साबित होगी. हालांकि, वर्क लोड ज्यादा होने के कारण आज आपको ऑफिस का काम घर से भी करना पड़ सकता है, जिससे थोड़ी परेशानी या थकावट महसूस हो सकती है.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students Horoscope)

विद्यार्थियों और खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत और आत्म-मंथन का है. स्पोर्ट्स पर्सन को सलाह दी जाती है कि वे मैदान या ट्रैक पर प्रैक्टिस के दौरान पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें. किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें. एकाग्रता के साथ किया गया प्रयास आपको आने वाले समय में बड़ी सफलता दिलाएगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक दृष्टिकोण से आज का दिन शांतिपूर्ण रहेगा. घर में सुख-सुविधाएं बनी रहेंगी. हालांकि, चंद्रमा के आपकी राशि में होने से मन में कुछ नकारात्मक या अजीब विचार आ सकते हैं, जिसका असर आपकी बातचीत पर पड़ सकता है. इसलिए आज परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी संवेदनशील या विवादित मामले पर चर्चा करने से पूरी तरह बचें, अन्यथा बेवजह की बहस हो सकती है.

मानसिक सेहत को लेकर आज आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है. विचारों के उतार-चढ़ाव और काम के अधिक दबाव के कारण मानसिक तनाव या सिरदर्द की समस्या हो सकती है. दोपहर बाद खुद को रिलैक्स करने के लिए समय निकालें और पर्याप्त नींद लें.

भाग्यशाली रंग: पिंक (Pink)

पिंक (Pink) भाग्यशाली अंक: 5

5 अशुभ अंक: 3

3 आज का उपाय: शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें और शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. चींटियों को आटा डालना भी आज आपके कष्टों को दूर करेगा.

FAQs

Q1. 11 जुलाई 2026 को वृषभ राशि के लिए धन लाभ के क्या योग हैं?

Ans. आज लक्ष्मी और सर्वाअमृत योग के कारण बड़े क्लाइंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होंगे, जिससे बिजनेस में बड़े धन लाभ और एलीट क्लास ग्राहकों से जुड़ने के मजबूत योग बन रहे हैं.

Q2. आज वृषभ राशि वालों को निर्णय लेते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए?

Ans. दोपहर के बाद चंद्रमा के प्रभाव से मन में दुविधा हो सकती है, इसलिए कोई भी बड़ा व्यावसायिक निर्णय अकेले लेने के बजाय किसी अनुभवी सदस्य की सलाह अवश्य लें.

Q3. आज नौकरीपेशा जातकों को करियर में क्या बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है?

Ans. आपकी पुरानी अचीवमेंट्स को देखते हुए सीनियर्स आपको बड़ी और नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, जो आपके भविष्य और करियर प्रमोशन के लिए बहुत शुभ है.

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