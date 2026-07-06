Aaj ka Vrishchik Rashifal 6 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना लाभदायक रहेगा, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की चाल का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव माना जाता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 1:48 बजे तक रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी.

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र शाम 4:08 बजे तक रहेगा, फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सौभाग्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.

आज का शुभ समय:

शुभ चौघड़िया मुहूर्त: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

स्वास्थ्य राशिफल

आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक रूप से भी आप काफी संतुलित महसूस करेंगे. काम की व्यस्तता के बावजूद थकान हावी नहीं होगी. नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और पौष्टिक भोजन आपकी ऊर्जा बनाए रखेंगे. मानसिक तनाव कम रहेगा और आत्मविश्वास पूरे दिन आपके साथ रहेगा. दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभ और विस्तार के अवसर लेकर आएगा. नए वेंडर्स के साथ जुड़ने और सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए समय बेहद अनुकूल है. शॉर्टकट अपनाने की बजाय अपनी रणनीति और अनुभव पर भरोसा रखें, इससे भविष्य में बड़ा आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनेगी. आपकी समय की पाबंदी, वादों को निभाने की आदत और काम के प्रति समर्पण ग्राहकों का विश्वास और मजबूत करेगा. बाजार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नए ग्राहक भी तेजी से जुड़ सकते हैं.

नौकरी और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन नई जिम्मेदारियां और सम्मान लेकर आएगा. वरिष्ठ अधिकारी आपकी ईमानदारी, निरंतरता और कार्यशैली से प्रभावित होकर आपको किसी महत्वपूर्ण या गोपनीय प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं. यह अवसर भविष्य में करियर को नई ऊंचाई देने वाला साबित हो सकता है. समय प्रबंधन की आपकी क्षमता के कारण सभी कार्य समय से पहले पूरे होंगे. सही आंकड़ों और मजबूत तैयारी के साथ रखी गई आपकी बात को वरिष्ठ अधिकारी गंभीरता से सुनेंगे और महत्व देंगे.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद और संतुलित रहेगा. आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी समझदारी और परिपक्वता के साथ निभाएंगे, जिससे परिवार के सदस्यों का विश्वास और बढ़ेगा. जीवनसाथी का पूरा सहयोग और स्नेह मिलेगा. प्रेम संबंधों में भी आपसी समझ बेहतर होगी. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति और खुशी प्रदान करेगा.

आर्थिक राशिफल

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन लाभदायक रहने वाला है. व्यापार से अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है और भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई योजनाएं सफल हो सकती हैं. नए व्यावसायिक संबंध आर्थिक मजबूती देंगे. यदि किसी निवेश की योजना बना रहे हैं तो पूरी जानकारी लेकर आगे बढ़ें. बचत और वित्तीय अनुशासन भविष्य में बड़ा लाभ दिलाएगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शानदार उपलब्धियां लेकर आ सकता है. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और स्मरण शक्ति मजबूत होने से कठिन विषय भी आसानी से समझ आएंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. कला, संगीत, लेखन या अन्य रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को भी बड़ी सफलता और पहचान मिल सकती है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 4

भाग्यशाली रंग: पर्पल

उपाय:

आज भगवान शिव का अभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को बैंगनी या नीले रंग का वस्त्र अथवा भोजन का दान करें. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत बड़ों का आशीर्वाद लेकर करें. इससे करियर, व्यापार और शिक्षा में सफलता के योग मजबूत होंगे.

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