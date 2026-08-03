Aaj Ka Singh Rashifal 3 August 2026: बिजनेस में रहें सतर्क, करियर में मिलेगी सफलता

Aaj Ka Kark Rashifal 3 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण मास के प्रथम सोमवार रात्रि 10:55 बजे तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 10:00 बजे तक रहेगा, फिर रेवती नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सुकर्मा योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-शनि के विष दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

सिंह राशि के जातकों के लिए 3 अगस्त 2026 का दिन व्यापार में सतर्कता बरतने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा अष्टम भाव में होने से कुछ पुराने या अधूरे मामलों को लेकर चिंता बढ़ सकती है. यदि आप बिजनेस में किसी नए प्रोडक्ट की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले वर्तमान व्यापारिक स्थिति को मजबूत करना बेहतर रहेगा. बिना पूरी तैयारी के उठाया गया कदम अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाएगा.

धन संबंधी मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें, क्योंकि लाभ के साथ कुछ आर्थिक नुकसान की भी आशंका बनी हुई है. बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है और विरोधी आपके ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेंगे. ऐसे में अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता, सर्विस और कस्टमर रिलेशनशिप पर विशेष ध्यान दें. जल्दबाजी में किसी बड़े निवेश या नई साझेदारी से बचना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. चंद्रमा-शनि के विष दोष के कारण वरिष्ठ अधिकारियों या बॉस से बातचीत करते समय सही समय और सही शब्दों का चुनाव करना बेहद जरूरी होगा. गलत समय पर कही गई सही बात भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है.

वर्कलोड अधिक रहने से मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. किसी भी कार्य को आधे-अधूरे मन से करने के बजाय पूरी एकाग्रता और लगन के साथ पूरा करें. धैर्य और संयम बनाए रखने से दिन की चुनौतियों को आसानी से संभाल पाएंगे.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है. आय बनी रहेगी, लेकिन खर्च और जोखिम भरे फैसलों से बचना होगा. निवेश या बड़ी खरीदारी करने से पहले सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार करें. वर्तमान समय में पूंजी की सुरक्षा को प्राथमिकता देना अधिक लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

दांपत्य और प्रेम संबंधों में पुराने विवादों को दोबारा उठाने से बचें. पिछली गलतियों पर चर्चा करने से रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है. जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ शांतिपूर्वक बातचीत करें और वर्तमान को बेहतर बनाने पर ध्यान दें. परिवार में भी धैर्य और समझदारी से व्यवहार करना रिश्तों को मजबूत बनाए रखेगा.

हेल्थ राशिफल

काम का दबाव बढ़ने से मानसिक थकान और तनाव महसूस हो सकता है. पर्याप्त आराम करें और अपनी दिनचर्या में योग, ध्यान या हल्की एक्सरसाइज को शामिल करें. अधिक तनाव लेने से बचें और समय-समय पर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

कॉम्पिटिटिव और अन्य विद्यार्थियों को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा. किसी भी परीक्षा या प्रतियोगिता को हल्के में लेने की गलती न करें. नियमित अभ्यास, अनुशासन और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 3

उपाय

श्रावण मास के सोमवार के दिन भगवान शिव को जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा, कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और करियर व व्यापार में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बढ़ेगी.

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