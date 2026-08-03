Aaj Ka Kanya Rashifal 3 August 2026: करियर में मिलेगा बड़ा मौका, निवेश से होगा लाभ

Aaj Ka Kanya Rashifal 3 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण मास के प्रथम सोमवार रात्रि 10:55 बजे तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 10:00 बजे तक रहेगा, फिर रेवती नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सुकर्मा योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-शनि के विष दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

कन्या राशि के जातकों के लिए 3 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से मिश्रित लेकिन सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा. चंद्रमा सप्तम भाव में होने से बिजनेस में नए प्रयोग और नई रणनीतियां अपनाने से गति मिलेगी. यदि आपने शेयर मार्केट या मुनाफा बाजार में निवेश किया है, तो लाभ मिलने के योग हैं, हालांकि यह आपकी अपेक्षाओं से थोड़ा कम हो सकता है.

व्यापारियों को इस समय अपने सोशल नेटवर्क को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए. प्रभावशाली और अनुभवी लोगों से संपर्क भविष्य में नए अवसर दिला सकता है. फिलहाल किसी बड़े या नए निर्णय में जल्दबाजी करने से बचें. थोड़ा इंतजार करना आपके लिए अधिक लाभदायक रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है. आपकी नेतृत्व क्षमता और कार्यशैली की वरिष्ठ अधिकारी सराहना करेंगे. बॉस आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं. काम का दबाव रहेगा, लेकिन आपकी समझदारी और एकाग्रता के कारण सभी कार्य समय पर पूरे होंगे.

मेहनत करने वाले कर्मचारियों के लिए करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर बनेंगे. यदि आप लंबे समय से प्रमोशन या नई जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे हैं, तो सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी. निवेश से लाभ मिलेगा, लेकिन बहुत अधिक मुनाफे की उम्मीद रखने से बचें. धन से जुड़े मामलों में धैर्य और संतुलित सोच बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

वैवाहिक जीवन में कुछ छोटी-मोटी चुनौतियां सामने आ सकती हैं. किसी भी विवाद को बढ़ाने के बजाय समझदारी और धैर्य से बातचीत करें. परिवार के साथ तालमेल बनाए रखने का प्रयास करें. सामाजिक स्तर पर बच्चों के भविष्य से जुड़े किसी अच्छे कार्य या संस्था से जुड़ने का अवसर भी मिल सकता है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन काम की अधिकता के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और संतुलित दिनचर्या अपनाएं.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. एकाग्रता के साथ पढ़ाई करने पर अच्छे परिणाम मिलेंगे. जो छात्र अपने भविष्य को लेकर नई योजना बना रहे हैं, उन्हें अनुभवी लोगों की सलाह लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: व्हाइट

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 7

उपाय

श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर भगवान शिव को सफेद चंदन और अक्षत अर्पित करें तथा "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे करियर में सफलता, व्यापार में स्थिरता और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

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