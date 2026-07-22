Aaj ka Vrishchik Rashifal 22 July 2026: कर्ज और विवाद से रहें सतर्क, धैर्य और समझदारी से ही बनेंगे सफलता के नए रास्ते
Scorpio Horoscope: क्या 22 जुलाई 2026 को वृश्चिक राशि वालों को व्यापार में अपेक्षित सफलता नहीं मिलेगी, नौकरी में गलतियों से बचना होगा और वैवाहिक जीवन में धैर्य रखना जरूरी रहेगा?
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 22 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की भड़ली नवमी तिथि रहेगी. स्वाति नक्षत्र रात्रि 11:03 बजे तक रहेगा, इसके बाद विशाखा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और साध्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक
लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा
बिजनेस राशिफल
वृश्चिक राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन मेहनत और धैर्य की परीक्षा लेने वाला हो सकता है. द्वादश भाव में चंद्रमा और ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति के कारण अपेक्षित परिणाम मिलने में देरी हो सकती है. यदि पहले से कोई लोन चल रहा है, तो फिलहाल नया कर्ज लेने से बचें. व्यापार में अधिक समय और मेहनत लगाने के बावजूद मनचाही सफलता तुरंत नहीं मिलेगी, इसलिए जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें. आर्थिक मामलों में सतर्क रहना और जोखिम वाले निवेश से दूरी बनाए रखना आपके लिए बेहतर रहेगा.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को आज अपने कार्यों में विशेष सावधानी बरतनी होगी. छोटी-सी गलती भी आपकी छवि को प्रभावित कर सकती है, इसलिए हर काम पूरी एकाग्रता से करें. कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखें और वरिष्ठों के निर्देशों का पालन करें. धैर्य और निरंतर मेहनत भविष्य में अच्छे परिणाम दिलाएगी.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में आज संयम आवश्यक है. आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखें तथा अनावश्यक ऋण लेने से बचें. वेतन या व्यापार से लाभ मिलने पर अपनी क्षमता के अनुसार दान-पुण्य करना शुभ रहेगा. इससे मानसिक संतोष के साथ भविष्य में आर्थिक स्थिरता भी बनी रहेगी.
लव और फैमिली राशिफल
वैवाहिक जीवन में छोटी-मोटी कहासुनी हो सकती है. ऐसे समय में क्रोध पर नियंत्रण रखें और किसी भी विवाद को धैर्यपूर्वक सुलझाने का प्रयास करें. परिवार के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार रिश्तों को मजबूत बनाएगा और तनाव कम करेगा.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें. पाचन संबंधी समस्या या कमजोर हाजमे के कारण ऊर्जा में कमी महसूस हो सकती है, जिससे कार्यक्षमता प्रभावित होगी. हल्का और संतुलित भोजन करें तथा पर्याप्त पानी पीएं. नियमित दिनचर्या अपनाना आपके लिए लाभदायक रहेगा.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को आलस्य छोड़कर पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना होगा. नियमित अभ्यास और समय का सही उपयोग आपको बेहतर परिणाम दिला सकता है. निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी रहेगा.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: ग्रीन (Green)
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 8
उपाय
आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग या हरी सब्जियों का दान करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा, कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार आएगा.
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