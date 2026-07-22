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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 22 July 2026: कर्ज और विवाद से रहें सतर्क, धैर्य और समझदारी से ही बनेंगे सफलता के नए रास्ते

Aaj ka Vrishchik Rashifal 22 July 2026: कर्ज और विवाद से रहें सतर्क, धैर्य और समझदारी से ही बनेंगे सफलता के नए रास्ते

Scorpio Horoscope: क्या 22 जुलाई 2026 को वृश्चिक राशि वालों को व्यापार में अपेक्षित सफलता नहीं मिलेगी, नौकरी में गलतियों से बचना होगा और वैवाहिक जीवन में धैर्य रखना जरूरी रहेगा?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 22 Jul 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishchik Rashifal 22 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की भड़ली नवमी तिथि रहेगी. स्वाति नक्षत्र रात्रि 11:03 बजे तक रहेगा, इसके बाद विशाखा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और साध्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक
लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

वृश्चिक राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन मेहनत और धैर्य की परीक्षा लेने वाला हो सकता है. द्वादश भाव में चंद्रमा और ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति के कारण अपेक्षित परिणाम मिलने में देरी हो सकती है. यदि पहले से कोई लोन चल रहा है, तो फिलहाल नया कर्ज लेने से बचें. व्यापार में अधिक समय और मेहनत लगाने के बावजूद मनचाही सफलता तुरंत नहीं मिलेगी, इसलिए जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें. आर्थिक मामलों में सतर्क रहना और जोखिम वाले निवेश से दूरी बनाए रखना आपके लिए बेहतर रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज अपने कार्यों में विशेष सावधानी बरतनी होगी. छोटी-सी गलती भी आपकी छवि को प्रभावित कर सकती है, इसलिए हर काम पूरी एकाग्रता से करें. कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखें और वरिष्ठों के निर्देशों का पालन करें. धैर्य और निरंतर मेहनत भविष्य में अच्छे परिणाम दिलाएगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज संयम आवश्यक है. आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखें तथा अनावश्यक ऋण लेने से बचें. वेतन या व्यापार से लाभ मिलने पर अपनी क्षमता के अनुसार दान-पुण्य करना शुभ रहेगा. इससे मानसिक संतोष के साथ भविष्य में आर्थिक स्थिरता भी बनी रहेगी.

लव और फैमिली राशिफल

वैवाहिक जीवन में छोटी-मोटी कहासुनी हो सकती है. ऐसे समय में क्रोध पर नियंत्रण रखें और किसी भी विवाद को धैर्यपूर्वक सुलझाने का प्रयास करें. परिवार के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार रिश्तों को मजबूत बनाएगा और तनाव कम करेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें. पाचन संबंधी समस्या या कमजोर हाजमे के कारण ऊर्जा में कमी महसूस हो सकती है, जिससे कार्यक्षमता प्रभावित होगी. हल्का और संतुलित भोजन करें तथा पर्याप्त पानी पीएं. नियमित दिनचर्या अपनाना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को आलस्य छोड़कर पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना होगा. नियमित अभ्यास और समय का सही उपयोग आपको बेहतर परिणाम दिला सकता है. निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी रहेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ग्रीन (Green)
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 8

उपाय

आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग या हरी सब्जियों का दान करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा, कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार आएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Jul 2026 03:35 AM (IST)
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