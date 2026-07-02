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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrischhik Rashifal 2 July 2026: विदेशी डील्स से बढ़ेगा व्यापार का मुनाफा, अचानक मिलेगी प्रेजेंटेशन की कमान, चमकेगा करियर

Vrischhik Rashifal 2 July 2026: विदेशी डील्स से बढ़ेगा व्यापार का मुनाफा, अचानक मिलेगी प्रेजेंटेशन की कमान, चमकेगा करियर

Scorpio Horoscope: गुरुवार का दिन पराक्रम में वृद्धि और व्यापारिक लाभ लेकर आ रहा है. विदेशी कंपनियों के साथ डील करने वाले व्यापारियों की आमदनी बढ़ेगी जानिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 02 Jul 2026 03:35 AM (IST)
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Vrischhik Rashifal 2 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 2 जुलाई, गुरुवार को सुबह 09:38 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी, इसके बाद तृतीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 09:27 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और फिर श्रवण नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शंख योग का सुंदर संयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों की यह स्थिति आपके साहस को सातवें आसमान पर ले जाएगी. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन मकर राशि यानी आपके तीसरे भाव में संचार करेंगे, जिससे आप अत्यधिक पराक्रमी व साहसी रहेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य या नई शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी रहेगा.
राहुकाल: दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी नए या मांगलिक कार्यों को शुरू करने से पूरी तरह बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन उम्मीद से बढ़कर परिणाम और बड़ा मुनाफा देने वाला साबित होगा. विशेष रूप से विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स की डील करने वाले व्यापारियों की आज बाजार में अच्छी-खासी आमदनी हो सकती है. बिजनेस में बिजनेसमैन की पुरानी मेहनत आज पूरी तरह रंग लाएगी और बड़े नए ऑर्डर्स आपके हाथ लगेंगे, जिससे प्रॉफिट का ग्राफ तेजी से बढ़ेगा. आपके कूटनीतिक फैसले बाजार में प्रतिद्वंद्वी कंपनियों को पीछे छोड़ देंगे.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आकस्मिक लाभ और संपत्ति सुख दर्शा रहा है. यदि आपकी फैमिली में पैतृक संपत्ति का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, तो आज उस पर कोई अंतिम डिसीजन होने से आपको भी प्रॉपर्टी मिल सकती है, जिससे आपकी नेटवर्थ बढ़ेगी. नए व्यावसायिक समझौतों से धन की आवक सुगम होगी और व्यापार विस्तार के लिए पूंजी की कमी दूर होगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का है. दफ्तर में अचानक से आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देने के लिए बोला जा सकता है. शुरुआत में आप थोड़ा हिचकिचाएंगे, लेकिन पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार यह आपकी छिपी हुई प्रतिभा को निखारने का एक सुनहरा अवसर है. इसके अलावा, यदि एंप्लॉयड पर्सन ने किसी अन्य बड़ी जॉब के लिए पहले से कुछ जगहों पर अप्लाई कर रखा है, तो आज वहां से आपको बेहतरीन जॉब ऑफर आ सकता है.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन लीक से हटकर सोचने का है. युवाओं को सलाह दी जाती है कि वे स्पोर्ट्स (खेल), मिमिक्री, या प्ले (थिएटर) जैसे अपने जन्मजात गुणों का विकास कर उसी क्षेत्र में करियर बनाने का प्रयास करें, सफलता मिलने के मजबूत योग हैं. पढ़ाई के मोर्चे पर स्टूडेंट्स को आ रही किसी भी जटिल समस्या पर आज उनके टीचर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे उनकी मुश्किलें आसान होंगी.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों और धार्मिक माहौल वाला रहेगा. पैतृक संपत्ति का मामला सुलझने से घर के सदस्यों के बीच चल रही तनातनी समाप्त होगी और आपसी प्रेम बढ़ेगा. सामाजिक स्तर पर आज परिवार के साथ मिलकर कुछ धार्मिक प्रोग्राम की सुंदर प्लानिंग बन सकती है, जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. लाइफ पार्टनर का हर मोड़ पर आपको भावनात्मक सहयोग प्राप्त होगा.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज का दिन आपको अपने शरीर का विशेष ध्यान रखने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से आप मानसिक रूप से काफी साहसी रहेंगे, लेकिन जॉइंट पेन (जोड़ों के दर्द) की समस्या से आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं. अचानक मिली प्रेजेंटेशन की कमान और काम की भागदौड़ शारीरिक थकान को बढ़ा सकती है. भीतरी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए भारी वजन उठाने से बचें और नियमित रूप से प्राणायाम का सहारा लेते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: Cream (क्रीम)
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 1
आज का उपाय: गुरुवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर जाकर उन्हें दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान विष्णु के सम्मुख केसर का तिलक लगाएं, नारायण कवच का भक्तिभाव से श्रवण करें और केले के वृक्ष की पूजा करें, इससे जोड़ों के दर्द में राहत मिलेगी और करियर से जुड़े सभी रास्ते खुलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 Jul 2026 03:35 AM (IST)
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