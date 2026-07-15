Aaj ka Vrishchik Rashifal 15 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 11:51 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी. पुष्य नक्षत्र रात्रि 9:47 बजे तक रहेगा, फिर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, हर्षण योग और वज्र योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

वृश्चिक राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभ और सफलता लेकर आएगा. नवम भाव में चंद्रमा होने से भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. आपकी दूरदर्शी सोच और बेहतर रणनीति से कारोबार में प्रतिस्पर्धा कम होगी. दुकान या शोरूम पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने से बिक्री और मुनाफे में अच्छा इजाफा होगा. गजकेसरी, हर्षण और वज्र योग के प्रभाव से रुके हुए भुगतान मिलने या व्यापारिक संपत्ति से जुड़े मामलों में आपके पक्ष में फैसला आने की संभावना है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी सूझबूझ और निर्णय क्षमता किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को सफलता दिला सकती है, जिससे वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे. लंबे समय से रुकी हुई सैलरी, एरियर या अन्य वित्तीय लाभ मिलने की संभावना है. कलाकारों और खिलाड़ियों को अपने क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के कारण सम्मान और नई पहचान मिल सकती है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन काफी मजबूत रहेगा. रुका हुआ धन मिलने से वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा. व्यापार में बढ़ी हुई आय और पुराने भुगतान मिलने से आर्थिक दबाव कम होगा. यदि निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो सोच-समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में लाभदायक साबित हो सकता है.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा. अविवाहित लोगों के विवाह की बात परिवार की सहमति से आगे बढ़ सकती है और सगाई के योग भी बन रहे हैं. जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा, जिससे रिश्तों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा. धार्मिक कार्यों में भाग लेने से मानसिक संतोष भी प्राप्त होगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और ऊर्जा का स्तर अच्छा बना रहेगा. व्यस्त दिनचर्या के बीच आराम के लिए समय निकालें. नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त पानी का सेवन आपको पूरे दिन सक्रिय बनाए रखेगा. मानसिक शांति के लिए ध्यान या प्रार्थना करना लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन प्रेरणादायक रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. शिक्षकों का मार्गदर्शन और नियमित अभ्यास सफलता के नए अवसर प्रदान करेगा. उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों को भी शुभ समाचार मिल सकता है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: येलो (Yellow)

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 1

उपाय

आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल या चने की दाल का दान करें. इससे भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए कार्य पूरे होंगे और व्यापार व करियर में सफलता के योग मजबूत होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

