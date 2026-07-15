Aaj ka Dhanu Rashifal 15 July 2026: अष्टम भाव का चंद्रमा, व्यापार और नौकरी में रहें सतर्क, धैर्य से लें हर फैसला
Sagittarius Horoscope: क्या 15 जुलाई 2026 को धनु राशि वालों को व्यापार, नौकरी और रिश्तों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.
Aaj ka Dhanu Rashifal 15 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 11:51 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी. पुष्य नक्षत्र रात्रि 9:47 बजे तक रहेगा, फिर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, हर्षण योग और वज्र योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक
लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा
बिजनेस राशिफल
धनु राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति के कारण माल की डिलीवरी में लापरवाही से नुकसान होने की आशंका है, इसलिए कीमती सामान की पैकिंग और परिवहन पर विशेष ध्यान दें. सोशल मीडिया पर किसी नकारात्मक टिप्पणी या गलत समीक्षा का असर आपकी छवि पर पड़ सकता है. रिटेल कारोबार में ग्राहकों की अधिक शिकायतों के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है. आज किसी भी विवाद में पड़ने के बजाय धैर्य और समझदारी से काम लेना आपके लिए बेहतर रहेगा.
जॉब और करियर राशिफल
कार्यस्थल पर आज संयम बनाए रखना जरूरी होगा. वरिष्ठ अधिकारी का मूड ठीक न होने के कारण छोटी-सी गलती भी बड़ी बन सकती है. सहकर्मियों के साथ निजी बातें साझा करने से बचें, क्योंकि आपकी कही हुई बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं. अपने काम पर पूरा ध्यान दें और किसी भी प्रकार की ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाए रखें. धैर्य और अनुशासन से परिस्थितियों को अपने पक्ष में किया जा सकता है.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में आज जोखिम लेने से बचें. व्यापार में अपेक्षा से कम लाभ मिलने की संभावना है, इसलिए अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. बड़े निवेश या उधार देने-लेने का निर्णय फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. सोच-समझकर किया गया वित्तीय प्रबंधन आपको भविष्य की परेशानियों से बचा सकता है.
लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन में सामान्य स्थिति रहेगी, लेकिन किसी की बातों में आकर रिश्तों को प्रभावित न होने दें. अविवाहित लोगों के लिए आया अच्छा रिश्ता किसी गलतफहमी या अफवाह के कारण आगे बढ़ने में रुकावट का सामना कर सकता है. जीवनसाथी और परिवार के साथ खुलकर बातचीत करें तथा विश्वास बनाए रखें. छोटी बातों को नजरअंदाज करना रिश्तों के लिए बेहतर रहेगा.
हेल्थ राशिफल
मानसिक तनाव और अधिक सोचने की वजह से थकान महसूस हो सकती है. यात्रा के दौरान विशेष सावधानी रखें और वाहन चलाते समय सतर्क रहें. पर्याप्त नींद लें, पौष्टिक भोजन करें और योग या ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें. इससे मन शांत रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों को आज पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. सोशल मीडिया और मोबाइल पर अधिक समय बिताने से पढ़ाई प्रभावित हो सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को समय का सही प्रबंधन करना चाहिए. नियमित अभ्यास और अनुशासन ही सफलता की कुंजी बनेगा.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: पर्पल (Purple)
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 1
उपाय
आज भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो नारायणाय" मंत्र का 108 बार जप करें. पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें तथा जरूरतमंद व्यक्ति को बैंगनी रंग का कोई वस्त्र या फल दान करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होने लगेंगी.
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