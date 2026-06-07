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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 7 June 2026: वृश्चिक राशि व्यापार में सरकारी नियमों का करें कड़ाई से पालन, लापरवाही से मिल सकता है नोटिस व जुर्माना

Aaj ka Vrishchik Rashifal 7 June 2026: वृश्चिक राशि व्यापार में सरकारी नियमों का करें कड़ाई से पालन, लापरवाही से मिल सकता है नोटिस व जुर्माना

Scorpio Horoscope 7 June 2026: वृश्चिक राशि वालों को लेजिनेस और सरकारी नियमों की अनदेखी से रहना होगा अलर्ट, क्या रविवार को घमंड की वजह से हाथ से निकल सकता है बड़ा प्रोजेक्ट? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 07 Jun 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj ka Vrishchik Rashifal 7 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी. आज सुबह 07:56 तक धनिष्ठा नक्षत्र फिर शतभिषा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा कुंभ राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नहीं है. सूर्योदय से दोपहर 03:09 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन सरकारी व्यवस्थाओं के प्रति पूरी तरह सजग रहने का संकेत दे रहा है. बिजनेसमैन और व्यापारी आज व्यापार के सभी सरकारी नियमों का पूरी तरह से पालन करें, लापरवाही न बरतें; नहीं तो नेक्स्ट डे (अगले ही दिन) आपको कोई बड़ा सरकारी नोटिस मिल सकता है और भारी जुर्माना (पेनल्टी) भी भरना पड़ सकता है. 

इस विकट सिचुएशन को देखते हुए बिजनेस में नई पॉलिसियों और रणनीतियों को लेकर आप थोड़े परेशान रहेंगे. ग्रहों की चाल आपके विपरीत होने से बाजार में किसी डील को लेकर व्यर्थ की दौड़धूप और अनावश्यक व्यस्तता पूरे दिन बनी रहेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और टीम को लीड कर रहे लोगों के लिए रविवार का दिन व्यवहार में बड़ा सुधार करने और अहंकार से बचने की कड़ा संकेत दे रहा है. यदि आप वर्कप्लेस पर किसी मुख्य प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं और आप अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, तो अपने स्टाफ व कर्मचारियों को समय-समय पर बुलाकर उनके कार्य का फीडबैक (Feedback) भी लेते रहना चाहिए, ताकि काम सुचारू रूप से चले. 

वर्कस्पेस पर आपकी लेजिनेस (आलस्य और सुस्ती) आज आपके लिए बड़ी व्यावहारिक परेशानियां खड़ी कर सकती है; सुस्ती त्यागें. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को आज अपनी छिपी प्रतिभा को निखारने का शानदार अवसर मिलेगा, जिससे दफ्तर में यश और बड़ी साख की प्राप्ति भी होगी; लेकिन ज्योतिषाचार्य की सख्त सलाह है कि आपको हर हाल में घमंड और अहंकार से पूरी तरह दूरी बनाए रखनी होगी, अन्यथा घमंड के कारण बना-बनाया बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से फिसल सकता है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन करियर की दिशा तय करने में थोड़ा चुनौतियों भरा रह सकता है. चौथा चंद्रमा मन को भ्रमित रखेगा. आज छात्रों को अपने करियर और उच्च शिक्षा संबंधी बड़े व महत्वपूर्ण फैसले लेने में थोड़ी प्रॉब्लम (कठिनाई या असमंजस) आ सकती है; जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, बड़ों और एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन बहुत ही संभलकर चलने और वाणी पर नियंत्रण रखने का संकेत दे रहा है. चौथे भाव में चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष होने से आज फैमिली (परिवार) में किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन (महत्वपूर्ण निर्णय) पर आपका व्यक्तिगत फैसला घर के बाकी सभी सदस्यों से बिल्कुल अलग रहने के कारण, आज आपकी बात या दृष्टिकोण को परिवार में कोई नहीं मानेगा; जिससे आप थोड़ा दुखी हो सकते हैं; धैर्य रखें. घर में माता जी या किसी महिला सदस्य की सेहत अचानक बिगड़ने से डॉक्टर व अस्पताल की दौड़धौड़ बढ़ सकती है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चौथे चंद्रमा और ग्रहण दोष के कारण आज मानसिक तनाव, बर्नアウト और पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. खुद को मानसिक रूप से शांत रखने और सेहत में बड़ा सुधार लाने के लिए आज से ही 'मेडिटेशन' (ध्यान) और योग को अपनी डेली रूटीन (दिनचर्या) में अनिवार्य रूप से शामिल करें.

भाग्यशाली रंग: व्हाइट
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 5
आज का विशेष उपाय: आज चौथे चंद्रमा के ग्रहण दोष के कुप्रभावों को शांत करने और मानसिक शांति के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज रविवार के दिन शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूधमिश्रित जल अर्पित करें और शिव अष्टक का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Jun 2026 03:35 AM (IST)
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