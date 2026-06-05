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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 5 June 2026: वृश्चिक राशि प्रतिद्वंदियों की रणनीतियों पर नजर रखने का है बेस्ट दिन, गैप्स ढूंढकर खुद को करें मजबूत

Aaj ka Vrishchik Rashifal 5 June 2026: वृश्चिक राशि प्रतिद्वंदियों की रणनीतियों पर नजर रखने का है बेस्ट दिन, गैप्स ढूंढकर खुद को करें मजबूत

Scorpio Horoscope 5 June 2026: वृश्चिक राशि वालों को कॉम्पिटिटर एनालिसिस और मार्केट इंटेलिजेंस से मिलेगी बड़ी सफलता, क्या शुक्रवार को न्यू जॉब मेल मिलने से चमकेगा करियर? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 05 Jun 2026 04:00 AM (IST)
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Aaj ka Vrishchik Rashifal 5 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, ब्रह्म योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग व हंस योग व मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि है तो भद्र योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा मकर राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर अपनी रणनीतियों को मजबूत करने का है. बिजनेसमैन के लिए आज का दिन 'कॉम्पिटिटर एनालिसिस' (प्रतिस्पर्धी विश्लेषण) और मार्केट इंटेलिजेंस के लिए सबसे बेस्ट दिन है; आज गहरी डुबकी (डीप डाइव) लगाइए कि आपके कॉम्पिटिटर्स बाजार में क्या नया कर रहे हैं, उनकी मुख्य स्ट्रेटेजी क्या है, उनके गैप्स को ढूंढिए और स्वयं की व्यावसायिक कमजोरियों को दूर कर खुद को स्ट्रांग बनाइए. 

आनन्दादि योग से आज ग्राहकों के साथ आपका तालमेल बहुत शानदार रहेगा, जिससे आपका प्रॉफिट (मुनाफा) तेजी से बढ़ेगा और आपकी ऊर्जा का लेवल हाई रहेगा. यदि आप बिजनेस में किसी 'नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च' करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो आज विशेष शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें, बड़ा लाभ होगा. आज ईमेल मार्केटिंग में बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, ओपन रेट और क्लिक रेट दोनों ऊँचे रहेंगे; ग्राहकों को एक 'वैल्यू-ड्रिवन न्यूज़लेटर' भेजिए, सेल्स पुश नहीं, आप पर कस्टमर्स का ट्रस्ट बढ़ेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और नई नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए शुक्रवार का दिन भाग्य के द्वार खोलने वाला साबित होगा. जो एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारी) पिछले काफी समय से एक अच्छी न्यू जॉब (नई नौकरी) को लेकर पूरी तरह लालायित और प्रयासरत थे, आज उन्हें श्रवण नक्षत्र के शुभ प्रभाव से अपनी मनपसंद कंपनी से 'न्यू जॉब की मेल' या बड़ा ऑफर लेटर अचानक प्राप्त हो सकता है, जिससे घर में खुशियां आएंगी. 

अपने करियर को एक नया रूप देने और निखारने के आपके जो भी पुराने सपने थे, आज उनके सच होने के प्रयास पूरी तरह पूरे हो सकते हैं; आपको कार्यक्षेत्र में कई बेहतरीन नए अवसर मिलने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है. वर्कप्लेस पर अपने कामों में दूसरों से बढ़त बनाने के लिए आप लगातार पूरी लगन से प्रयासरत बने हुए रहेंगे, जिससे आपकी साख मजबूत होगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन गजब का जोश और ऊर्जा लेकर आया है. तीसरा चंद्रमा आपकी मानसिक और शारीरिक क्षमता को बढ़ाएगा. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स आज अपनी मुख्य स्टडी (पढ़ाई) में पूरी तरह चुस्त, मुस्तैद और एक नए जोश व गजब के उत्साह के साथ लगे रहेंगे, जिससे मुश्किल टॉपिक्स को भी वे आसानी से समझ पाने में पूरी तरह सफल होंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिहाज से आज का दिन मान-सम्मान को बढ़ाने वाला रहेगा. तीसरे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको अपने रिश्तेदारों और करीबियों की मदद करने का बेहतरीन मौका मिलेगा, जिससे आपसी रिश्तों में प्रेम और मजबूती आएगी. घर-परिवार में जीवनसाथी और बच्चों के साथ बातचीत करते समय मधुरता बनी रहेगी, जिससे घरेलू माहौल खुशनुमा रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही शानदार और ऊर्जा से भरा रहेगा. तीसरे भाव का चंद्रमा आपको शारीरिक रूप से स्फूर्तिमय बनाए रखेगा. व्यापार में हुए आकस्मिक वित्तीय लाभ और ग्राहकों के अटूट भरोसे से मानसिक रूप से आप बेहद संतुष्ट और शांत महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 5
आज का विशेष उपाय: आज तीसरे चंद्रमा की शुभता पाने और करियर की बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान शिव की आराधना करें. आज शुक्रवार के दिन सुबह या शाम को शिवलिंग पर शुद्ध शहद और जल अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का शांतिपूर्वक जाप करें. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 Jun 2026 04:00 AM (IST)
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