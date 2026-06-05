Aaj ka Vrishchik Rashifal 5 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, ब्रह्म योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग व हंस योग व मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि है तो भद्र योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा मकर राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर अपनी रणनीतियों को मजबूत करने का है. बिजनेसमैन के लिए आज का दिन 'कॉम्पिटिटर एनालिसिस' (प्रतिस्पर्धी विश्लेषण) और मार्केट इंटेलिजेंस के लिए सबसे बेस्ट दिन है; आज गहरी डुबकी (डीप डाइव) लगाइए कि आपके कॉम्पिटिटर्स बाजार में क्या नया कर रहे हैं, उनकी मुख्य स्ट्रेटेजी क्या है, उनके गैप्स को ढूंढिए और स्वयं की व्यावसायिक कमजोरियों को दूर कर खुद को स्ट्रांग बनाइए.

आनन्दादि योग से आज ग्राहकों के साथ आपका तालमेल बहुत शानदार रहेगा, जिससे आपका प्रॉफिट (मुनाफा) तेजी से बढ़ेगा और आपकी ऊर्जा का लेवल हाई रहेगा. यदि आप बिजनेस में किसी 'नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च' करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो आज विशेष शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें, बड़ा लाभ होगा. आज ईमेल मार्केटिंग में बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, ओपन रेट और क्लिक रेट दोनों ऊँचे रहेंगे; ग्राहकों को एक 'वैल्यू-ड्रिवन न्यूज़लेटर' भेजिए, सेल्स पुश नहीं, आप पर कस्टमर्स का ट्रस्ट बढ़ेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और नई नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए शुक्रवार का दिन भाग्य के द्वार खोलने वाला साबित होगा. जो एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारी) पिछले काफी समय से एक अच्छी न्यू जॉब (नई नौकरी) को लेकर पूरी तरह लालायित और प्रयासरत थे, आज उन्हें श्रवण नक्षत्र के शुभ प्रभाव से अपनी मनपसंद कंपनी से 'न्यू जॉब की मेल' या बड़ा ऑफर लेटर अचानक प्राप्त हो सकता है, जिससे घर में खुशियां आएंगी.

अपने करियर को एक नया रूप देने और निखारने के आपके जो भी पुराने सपने थे, आज उनके सच होने के प्रयास पूरी तरह पूरे हो सकते हैं; आपको कार्यक्षेत्र में कई बेहतरीन नए अवसर मिलने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है. वर्कप्लेस पर अपने कामों में दूसरों से बढ़त बनाने के लिए आप लगातार पूरी लगन से प्रयासरत बने हुए रहेंगे, जिससे आपकी साख मजबूत होगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन गजब का जोश और ऊर्जा लेकर आया है. तीसरा चंद्रमा आपकी मानसिक और शारीरिक क्षमता को बढ़ाएगा. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स आज अपनी मुख्य स्टडी (पढ़ाई) में पूरी तरह चुस्त, मुस्तैद और एक नए जोश व गजब के उत्साह के साथ लगे रहेंगे, जिससे मुश्किल टॉपिक्स को भी वे आसानी से समझ पाने में पूरी तरह सफल होंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिहाज से आज का दिन मान-सम्मान को बढ़ाने वाला रहेगा. तीसरे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको अपने रिश्तेदारों और करीबियों की मदद करने का बेहतरीन मौका मिलेगा, जिससे आपसी रिश्तों में प्रेम और मजबूती आएगी. घर-परिवार में जीवनसाथी और बच्चों के साथ बातचीत करते समय मधुरता बनी रहेगी, जिससे घरेलू माहौल खुशनुमा रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही शानदार और ऊर्जा से भरा रहेगा. तीसरे भाव का चंद्रमा आपको शारीरिक रूप से स्फूर्तिमय बनाए रखेगा. व्यापार में हुए आकस्मिक वित्तीय लाभ और ग्राहकों के अटूट भरोसे से मानसिक रूप से आप बेहद संतुष्ट और शांत महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: आज तीसरे चंद्रमा की शुभता पाने और करियर की बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान शिव की आराधना करें. आज शुक्रवार के दिन सुबह या शाम को शिवलिंग पर शुद्ध शहद और जल अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का शांतिपूर्वक जाप करें.

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