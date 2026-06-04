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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 4 June 2026: वृश्चिक राशि के बिजनेस पर आज लगेगा ब्रेक, दुकान में ग्राहकों की संख्या होगी न के बराबर

Aaj ka Vrishchik Rashifal 4 June 2026: वृश्चिक राशि के बिजनेस पर आज लगेगा ब्रेक, दुकान में ग्राहकों की संख्या होगी न के बराबर

Scorpio Horoscope 4 June 2026: वृश्चिक राशिफल तीसरे चंद्रमा से बढ़ेगा पराक्रम.मंदी के कारण बिजनेस में टाइट रहेगा कैश फ्लो, ग्राहकों की कमी से चिंता.ऑफिस में बढ़ेगी जवाबदेही. जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Jun 2026 02:47 AM (IST)
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Aaj ka Vrishchik Rashifal 4 June 2026: गुरुवार, 4 जून का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मिले-जुले प्रभाव वाला रहेगा. आज चंद्रमा सुबह 07:42 के बाद आपकी राशि से तृतीय भाव यानी पराक्रम, साहस और भाई-बहनों के स्थान में मकर राशि में प्रवेश करेंगे.

तीसरे चंद्रमा के प्रभाव से आपमें साहस और पराक्रम की कोई कमी नहीं रहेगी, आप हर मुसीबत का डटकर सामना करेंगे. हालांकि, आज धन और करियर के मामले में ग्रहों की स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, जिससे आपको कुछ मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है. आज आकाश मंडल में लक्ष्मीनारायण योग और शुक्ल योग का प्रभाव भी रहेगा, जो आपकी आंतरिक शक्ति को बनाए रखेगा. आइए बिल्कुल सरल और पैराग्राफ फॉर्मेट में जानते हैं आज का पूरा राशिफल.

व्यापार और धन

बिजनेस और आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन आपके सब्र की परीक्षा ले सकता है. आज बाजार में मंदी का असर आपके व्यापार पर साफ दिखाई देगा, जिसके कारण दुकान या ऑफिस में ग्राहकों की संख्या बहुत कम रहेगी. आज दुकान में फुटफॉल लगभग न के बराबर होने से बिक्री सिर्फ नाम मात्र की ही हो पाएगी. बिक्री घटने से आज आपका कैश फ्लो बहुत टाइट (कमजोर) हो जाएगा, जिसके कारण आपको अपनी रोजमर्रा की जरूरतों या बिजनेस को चलाने के लिए अपने इमरजेंसी फंड (आपातकालीन धन) का इस्तेमाल करना पड़ सकता है. यह वित्तीय तनाव आपके काम की गति पर भी थोड़ा असर डालेगा.

नौकरी और करियर

कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज आपको संभलकर और बहुत धैर्य के साथ काम करना होगा. कॉरपोरेट जॉब (निजी कंपनियों) से जुड़े नौकरीपेशा जातकों को आज ऑफिस में अजीब स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जहां आपको हर छोटी-बड़ी चीज और गलती के लिए जवाबदेह (Responsibility) तो ठहराया जाएगा, लेकिन आपको खुद से कोई भी बड़ा डिसीजन (निर्णय) लेने की पावर या अधिकार बिल्कुल नहीं मिलेगा. इसके अलावा, फ्रीलांसिंग या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे लोगों को आज अपने क्लाइंट्स के ढुलमुल रवैये से बड़ी परेशानी होगी. अपना पूरा काम समय पर सबमिट करने के बाद भी क्लाइंट की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आएगा, जिससे आपका फंसा हुआ पेमेंट पूरी तरह रिस्क में आ सकता है.

परिवार और मानसिक स्वास्थ्य

आज घर की वित्तीय स्थिति (फाइनेंशियल कंडीशन) को लेकर परिवार के सदस्यों के साथ आपकी लंबी चर्चा हो सकती है. हालांकि, काफी सोच-विचार के बाद भी आज कोई ठोस समाधान या रास्ता नहीं निकल पाएगा, जिससे परिवार में थोड़ा असमंजस का माहौल रहेगा. यह लगातार बनी हुई आर्थिक टेंशन आपके मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) को बिगाड़ सकती है और सिरदर्द का कारण बन सकती है. खुद को शांत रखें और याद रखें कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Alert)

वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों के लिए सुबह 07:42 के बाद का समय थोड़ा भटकाव भरा रहेगा. तीसरे भाव का चंद्रमा आपको पराक्रमी तो बनाएगा, लेकिन आज पढ़ाई में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन (बाधाएं) पैदा होंगी. आज आपका मन किसी भी गंभीर विषय पर लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा. स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की लगातार आ रही नोटिफिकेशन्स आपका ध्यान भटकाने में कसर नहीं छोड़ेंगी. परीक्षाओं को देखते हुए आज अपने मोबाइल को खुद से दूर रखना ही आपके लिए बेहतर होगा.

आज का विशेष शुभ समय और सलाह

आर्थिक और मानसिक चुनौतियों से उबरने के लिए आज के शुभ समय का सदुपयोग करें. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक सुबह का शुभ का चौघड़िया अपने पराक्रम को सही दिशा देने और ईश्वर के ध्यान के लिए उत्तम है. इसके बाद शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शाम का शुभ का चौघड़िया परिवार के साथ बैठकर बजट बनाने और तनाव कम करने के लिए श्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 01:30 से दोपहर 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट में पैसा फंसाने, लोन का आवेदन करने या बड़ा लेन-देन करने से पूरी तरह बचें. आज आपके लिए दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ और साहस बढ़ाने वाला रहेगा.

  • भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow),
  • भाग्यशाली अंक: 9,
  • अशुभ अंक: 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 04 Jun 2026 02:47 AM (IST)
Tags :
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