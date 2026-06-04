Aaj ka Vrishchik Rashifal 4 June 2026: गुरुवार, 4 जून का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मिले-जुले प्रभाव वाला रहेगा. आज चंद्रमा सुबह 07:42 के बाद आपकी राशि से तृतीय भाव यानी पराक्रम, साहस और भाई-बहनों के स्थान में मकर राशि में प्रवेश करेंगे.

तीसरे चंद्रमा के प्रभाव से आपमें साहस और पराक्रम की कोई कमी नहीं रहेगी, आप हर मुसीबत का डटकर सामना करेंगे. हालांकि, आज धन और करियर के मामले में ग्रहों की स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, जिससे आपको कुछ मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है. आज आकाश मंडल में लक्ष्मीनारायण योग और शुक्ल योग का प्रभाव भी रहेगा, जो आपकी आंतरिक शक्ति को बनाए रखेगा. आइए बिल्कुल सरल और पैराग्राफ फॉर्मेट में जानते हैं आज का पूरा राशिफल.

व्यापार और धन

बिजनेस और आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन आपके सब्र की परीक्षा ले सकता है. आज बाजार में मंदी का असर आपके व्यापार पर साफ दिखाई देगा, जिसके कारण दुकान या ऑफिस में ग्राहकों की संख्या बहुत कम रहेगी. आज दुकान में फुटफॉल लगभग न के बराबर होने से बिक्री सिर्फ नाम मात्र की ही हो पाएगी. बिक्री घटने से आज आपका कैश फ्लो बहुत टाइट (कमजोर) हो जाएगा, जिसके कारण आपको अपनी रोजमर्रा की जरूरतों या बिजनेस को चलाने के लिए अपने इमरजेंसी फंड (आपातकालीन धन) का इस्तेमाल करना पड़ सकता है. यह वित्तीय तनाव आपके काम की गति पर भी थोड़ा असर डालेगा.

नौकरी और करियर

कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज आपको संभलकर और बहुत धैर्य के साथ काम करना होगा. कॉरपोरेट जॉब (निजी कंपनियों) से जुड़े नौकरीपेशा जातकों को आज ऑफिस में अजीब स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जहां आपको हर छोटी-बड़ी चीज और गलती के लिए जवाबदेह (Responsibility) तो ठहराया जाएगा, लेकिन आपको खुद से कोई भी बड़ा डिसीजन (निर्णय) लेने की पावर या अधिकार बिल्कुल नहीं मिलेगा. इसके अलावा, फ्रीलांसिंग या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे लोगों को आज अपने क्लाइंट्स के ढुलमुल रवैये से बड़ी परेशानी होगी. अपना पूरा काम समय पर सबमिट करने के बाद भी क्लाइंट की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आएगा, जिससे आपका फंसा हुआ पेमेंट पूरी तरह रिस्क में आ सकता है.

परिवार और मानसिक स्वास्थ्य

आज घर की वित्तीय स्थिति (फाइनेंशियल कंडीशन) को लेकर परिवार के सदस्यों के साथ आपकी लंबी चर्चा हो सकती है. हालांकि, काफी सोच-विचार के बाद भी आज कोई ठोस समाधान या रास्ता नहीं निकल पाएगा, जिससे परिवार में थोड़ा असमंजस का माहौल रहेगा. यह लगातार बनी हुई आर्थिक टेंशन आपके मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) को बिगाड़ सकती है और सिरदर्द का कारण बन सकती है. खुद को शांत रखें और याद रखें कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Alert)

वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों के लिए सुबह 07:42 के बाद का समय थोड़ा भटकाव भरा रहेगा. तीसरे भाव का चंद्रमा आपको पराक्रमी तो बनाएगा, लेकिन आज पढ़ाई में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन (बाधाएं) पैदा होंगी. आज आपका मन किसी भी गंभीर विषय पर लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा. स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की लगातार आ रही नोटिफिकेशन्स आपका ध्यान भटकाने में कसर नहीं छोड़ेंगी. परीक्षाओं को देखते हुए आज अपने मोबाइल को खुद से दूर रखना ही आपके लिए बेहतर होगा.

आज का विशेष शुभ समय और सलाह

आर्थिक और मानसिक चुनौतियों से उबरने के लिए आज के शुभ समय का सदुपयोग करें. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक सुबह का शुभ का चौघड़िया अपने पराक्रम को सही दिशा देने और ईश्वर के ध्यान के लिए उत्तम है. इसके बाद शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शाम का शुभ का चौघड़िया परिवार के साथ बैठकर बजट बनाने और तनाव कम करने के लिए श्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 01:30 से दोपहर 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट में पैसा फंसाने, लोन का आवेदन करने या बड़ा लेन-देन करने से पूरी तरह बचें. आज आपके लिए दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ और साहस बढ़ाने वाला रहेगा.

भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow),

भाग्यशाली अंक: 9,

अशुभ अंक: 7

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