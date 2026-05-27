Aaj ka Vrishchik Rashifal 27 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज सुबह 05:57 तक हस्त नक्षत्र फिर चित्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सर्वार्थसिद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा शाम 07 बजे के बाद तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट करीये आज दो समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई शुरुआत करने और मार्केटिंग रणनीतियों को मजबूत करने का है. बिजनेसमैन के लिए आज अपनी कॉस्ट (लागत) को नियंत्रित करने और बिजनेस की ग्रोथ (व्यापार विस्तार) को बढ़ाने पर काम करने के लिए दिन बेहद बेहतर और अनुकूल है. यदि आपकी कोई 'प्रोडक्शन इंडस्ट्री' (उत्पादन इकाई या कारखाना) लंबे समय से ठप या बंद पड़ी थी, तो आज आप घर के बुजुर्गों और अनुभवी लोगों की सही सलाह से उसे नए सिरे से रीस्टार्ट (दोबारा शुरू) करने की शानदार प्लानिंग बना सकते हैं.

ग्रहों की स्थिति के अनुसार वर्तमान में आपका बिजनेस वैसे तो बहुत अच्छा और बढ़िया चल रहा है, फिर भी ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि आप बाजार में कस्टमर्स (ग्राहकों) के साथ अपना कॉन्टैक्ट बढ़ाने के साथ-साथ अपने प्रोडक्ट्स के प्रचार-प्रसार (विज्ञापन) पर भी विशेष ध्यान दें; क्योंकि हमेशा याद रखें 'जो दिखता है, वही बिकता है.' सामाजिक स्तर (सोशल लेवल) पर आज आपकी पोजीशन और साख में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन बड़ी राहत और व्यवहार में थोड़ी सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. जो एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारी) पिछले काफी समय से अपने वर्क वीजा (Work Visa) या ऑनसाइट जाने में हो रहे डिले (देरी) के कारण मानसिक रूप से परेशान थे, आज उनके लिए कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव अपडेट (सकारात्मक समाचार) आ सकता है; आपका रुका हुआ पेपरवर्क तेजी से मूव होगा और एम्बेसी की प्रोसेस आगे बढ़ेगी. बस थोड़ा सा पेशेंस (धैर्य) और रखिए, सही समय पर सही चीज़ अवश्य होगी.

आज आपको अपने वर्कस्पेस (कार्यस्थल) पर पूरी तरह मन लगाकर काम करने की सख्त जरूरत है, अपने फोकस को टूटने न दें. एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज एक चेतावनी भी है; दफ्तर में काम के दबाव में आकर अपने किसी को-वर्कर (सहकर्मी) के साथ बिल्कुल भी रूखा या अशिष्ट व्यवहार न करें. यदि आपने ऐसा किया, तो वे किसी न ना किसी तरह अपनी नाराजगी व्यक्त कर आपके ऑफिशियल काम में रुकावट डालकर आपका बड़ा नुकसान करा सकते हैं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और रचनात्मक क्षेत्र के युवाओं के लिए आज का दिन मित्रों के सहयोग से आगे बढ़ने का है. ग्यारहवां चंद्रमा आपकी कल्पनाशीलता को बढ़ाएगा. फिल्म एंड टेलीविजन कोर्स (Film & Television Course) से जुड़े स्टूडेंट्स को आज अपने किसी मुख्य प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल वर्क को पूरा करने में अपने क्लोज फ्रेंड्स (दोस्तों) का फुल सपोर्ट (पूरा सहयोग) मिलेगा, जिससे उनका काम आसान हो जाएगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन गजब का उत्साह और नए अनुभव लेकर आने वाला है. ग्यारहवें चंद्रमा के प्रभाव से आज परिवार के सदस्यों के बीच पुराना तालमेल और मजबूत होगा. आज आपके लिए किसी प्रोफेशनल काम के साथ-साथ एक पर्सनल ट्रिप (पारिवारिक या निजी यात्रा) पर जाने की सुंदर प्लानिंग भी अचानक बन सकती है, जहाँ आपको लाइफ पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का बेहतरीन मौका मिलेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आपको शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त बनाए रखेगा. मानसिक रूप से वीजा की चिंता दूर होने से आप बेहद रिलैक्स महसूस करेंगे. आगामी ट्रिप और यात्राओं को देखते हुए अपने खान-पान को हल्का और सुपाच्य रखें ताकि पाचन तंत्र दुरुस्त रहे.

भाग्यशाली रंग: वाइट

भाग्यशाली अंक: 5

अशु‍भ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: आज सर्वार्थसिद्धि योग की महाशुभता पाने और वर्क वीजा व व्यापार की बाधाओं को दूर करने के लिए एक बिल्कुल नया व विशिष्ट उपाय करें. आज बुधवार के दिन शाम के समय हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक 3 बार पाठ करें.

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