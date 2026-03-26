करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों को आज ऑफिस में सतर्क रहने की आवश्यकता है. अचानक पेंडिंग काम को पूरा करने का दबाव आ सकता है, जिससे आपको ओवरटाइम करना पड़ सकता है. मन थोड़ा विचलित रहेगा और भविष्य की चिंता आपको परेशान कर सकती है, जिससे काम में गलती होने की संभावना है. ऑफिस की राजनीति और गॉसिप से दूर रहें, नहीं तो अनावश्यक विवाद में फंस सकते हैं.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. बाजार का सेंटीमेंट आपके अनुमान के विपरीत जा सकता है, जिससे नुकसान होने की संभावना है. जिस स्टॉक पर आपने भरोसा किया था, उसकी डिमांड अचानक कम हो सकती है. सप्लाई चेन में व्यवधान आने से डिलीवरी लागत बढ़ सकती है, जिससे मुनाफे पर असर पड़ेगा. नए क्लाइंट्स के साथ एग्रीमेंट करते समय दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें, वरना भविष्य में कानूनी परेशानी हो सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहने की जरूरत है. बदलते मौसम के कारण सेहत प्रभावित हो सकती है. खिलाड़ियों को अभ्यास के दौरान टखने में चोट लगने का खतरा है, इसलिए सावधानी बरतें. संतुलित आहार और पर्याप्त आराम आपके लिए जरूरी है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है. ससुराल पक्ष से कोई अशुभ समाचार मिल सकता है, जिससे मन दुखी रहेगा. जीवनसाथी के साथ अहंकार (ईगो) की टकराव की स्थिति बन सकती है, इसलिए शांत रहकर बातचीत करें. घर के नैऋत्य कोण में रखा भारी सामान मानसिक दबाव बढ़ा सकता है, इसे व्यवस्थित करना बेहतर रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन ध्यान भटक सकता है. पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए समय प्रबंधन जरूरी है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अधिक मेहनत करनी होगी.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 9

लकी रंग: रेड

अनलकी नंबर: 2

उपाय (Remedy)

आज भगवान हनुमान की पूजा करें और “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे नकारात्मकता दूर होगी और साहस बढ़ेगा.

FAQs

Q1. क्या आज वृश्चिक राशि वालों को आर्थिक नुकसान हो सकता है?

हाँ, बाजार की स्थिति के कारण नुकसान हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें.

Q2. क्या करियर में दबाव बढ़ेगा?

जी हाँ, आज काम का दबाव और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं.

Q3. क्या रिश्तों में तनाव रहेगा?

हाँ, पार्टनर के साथ अहंकार टकराव से बचना जरूरी है.

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