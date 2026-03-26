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Aaj Ka Vrishchik Rashifal 26 March 2026: वृश्चिक राशि सतर्कता जरूरी, बिजनेस में उतार-चढ़ाव और रिश्तों में संयम रखें
Scorpio Horoscope 26 March 2026: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?
Vrishchik Rashifal 26 March 2026 in Hindi: वृश्चिक राशि आज चन्द्रमा आपके अष्टम भाव में स्थित हैं, जो अचानक घटनाओं, जोखिम और मानसिक तनाव का भाव माना जाता है. इस कारण आज का दिन थोड़ा सावधानी और धैर्य के साथ बिताने की जरूरत है. बिना सोचे-समझे कोई भी निर्णय लेने से बचें.
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Source: IOCL