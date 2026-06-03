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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 3 June 2026: तुला राशि देर से असाइनमेंट जमा करने पर कटेंगे छात्रों के आंतरिक अंक, शिक्षक रहेंगे नाराज

Aaj ka Tula Rashifal 3 June 2026: तुला राशि देर से असाइनमेंट जमा करने पर कटेंगे छात्रों के आंतरिक अंक, शिक्षक रहेंगे नाराज

Libra Horoscope 3 June 2026: शुभ योग से तुला राशि वालों की अटकी पेमेंट्स होंगी क्लियर, क्या बुधवार को देर से असाइनमेंट जमा करने पर कटेंगे छात्रों के अंक? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 03 Jun 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj ka Tula Rashifal 3 June 2026:  द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया तिथि फिर चतुर्थी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शुभ योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा धनु राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
शुभ योग बनने से बिजनेसमैन के लिए दिन शानदार रहेगा. किसी मुख्य पार्टी के द्वारा आपकी पुरानी अटकी पेमेंट क्लियर करने से पैसों को लेकर आ रही माल की शॉर्टेज (कमी) दूर होगी और बिजनेस पुनः पटरी पर लौट आएगा. बाजार में दिन आपके पक्ष में रहने से पार्टनर्स और क्लाइंट्स आपकी बातों से सहमति जताएंगे, जिससे काम आसान होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखने का है. एंप्लॉयड पर्सन का अगर आज कोई टेलीफोनिक इंटरव्यू या वीडियो कॉल शेड्यूल है, तो आप बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रख पाएंगे. हालांकि, जो लोग जॉब चेंज करने की प्लानिंग बना रहे हैं, वे आनन्दादि योग के प्रभाव से थोड़ा रुकें और फेवरेबल टाइम आने तक डिसीजन टाल दें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन अनुशासन में रहने का कड़ा संकेत दे रहा है. तीसरा चंद्रमा बुद्धि तो देगा, लेकिन लापरवाही नुकसान पहुँचाएगी. देर से असाइनमेंट जमा करने की वजह से आज स्टूडेंट्स के आंतरिक अंक (Internal Marks) कट सकते हैं, जिससे शिक्षक नाराज रहेंगे और यह लापरवाही आपके कुल अंकों को प्रभावित करेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन सुखद रहेगा. रिश्तों में चल रहे तनाव और पुरानी परेशानियों से निपटने के लिए आपके द्वारा उठाए गए कदम पूरी तरह सही साबित होंगे, जिससे परिवार में आपसी जुड़ाव बना रहेगा. दिन की शुरुआत पॉजिटिव थॉट्स (सकारात्मक विचारों) से करें, जिससे आत्मबल मजबूत होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा रहेगा. अटकी हुई पेमेंट मिलने से आर्थिक तनाव दूर होगा और मानसिक शांति मिलेगी. स्वयं से अच्छी बातें कहने की आदत आपके मानसिक स्वास्थ्य को और ज्यादा बेहतर बनाएगी, शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: आज तीसरे चंद्रमा की शुभता पाने और अटके धन की प्राप्ति के लिए भगवान नारायण (विष्णु जी) की आराधना करें. आज बुधवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और उन्हें मिश्री-मखाने का भोग लगाकर नारायण स्तोत्र का पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 Jun 2026 03:30 AM (IST)
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