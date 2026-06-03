Aaj ka Tula Rashifal 3 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया तिथि फिर चतुर्थी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शुभ योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा धनु राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

शुभ योग बनने से बिजनेसमैन के लिए दिन शानदार रहेगा. किसी मुख्य पार्टी के द्वारा आपकी पुरानी अटकी पेमेंट क्लियर करने से पैसों को लेकर आ रही माल की शॉर्टेज (कमी) दूर होगी और बिजनेस पुनः पटरी पर लौट आएगा. बाजार में दिन आपके पक्ष में रहने से पार्टनर्स और क्लाइंट्स आपकी बातों से सहमति जताएंगे, जिससे काम आसान होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखने का है. एंप्लॉयड पर्सन का अगर आज कोई टेलीफोनिक इंटरव्यू या वीडियो कॉल शेड्यूल है, तो आप बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रख पाएंगे. हालांकि, जो लोग जॉब चेंज करने की प्लानिंग बना रहे हैं, वे आनन्दादि योग के प्रभाव से थोड़ा रुकें और फेवरेबल टाइम आने तक डिसीजन टाल दें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन अनुशासन में रहने का कड़ा संकेत दे रहा है. तीसरा चंद्रमा बुद्धि तो देगा, लेकिन लापरवाही नुकसान पहुँचाएगी. देर से असाइनमेंट जमा करने की वजह से आज स्टूडेंट्स के आंतरिक अंक (Internal Marks) कट सकते हैं, जिससे शिक्षक नाराज रहेंगे और यह लापरवाही आपके कुल अंकों को प्रभावित करेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन सुखद रहेगा. रिश्तों में चल रहे तनाव और पुरानी परेशानियों से निपटने के लिए आपके द्वारा उठाए गए कदम पूरी तरह सही साबित होंगे, जिससे परिवार में आपसी जुड़ाव बना रहेगा. दिन की शुरुआत पॉजिटिव थॉट्स (सकारात्मक विचारों) से करें, जिससे आत्मबल मजबूत होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा रहेगा. अटकी हुई पेमेंट मिलने से आर्थिक तनाव दूर होगा और मानसिक शांति मिलेगी. स्वयं से अच्छी बातें कहने की आदत आपके मानसिक स्वास्थ्य को और ज्यादा बेहतर बनाएगी, शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज तीसरे चंद्रमा की शुभता पाने और अटके धन की प्राप्ति के लिए भगवान नारायण (विष्णु जी) की आराधना करें. आज बुधवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और उन्हें मिश्री-मखाने का भोग लगाकर नारायण स्तोत्र का पाठ करें.

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