Aaj ka Dhanu Rashifal 3 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया तिथि फिर चतुर्थी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शुभ योग का साथ मिलेगा. वहीं धनु राशि होने से भद्र योग और हंस योग का महाप्रभाव रहेगा.

चन्द्रमा धनु राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन डिजिटल माध्यमों से बड़ी ऑर्गेनिक ग्रोथ हासिल करने का है. वाशि योग से व्यापारियों के लिए आज सोशल मीडिया पर अपनी पहुंच बढ़ाने का सबसे बेस्ट दिन है; फ्रेंडली और इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाइए, ट्रेंडिंग ऑडियो, कैरोसेल पोस्ट और स्टोरी पोल्स का भरपूर इस्तेमाल करें. हालांकि, आज बिजनेस का डिजिटल सिस्टम या सर्वर क्रैश होने की वजह से आप क्लाइंट का वर्क समय पर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जिससे क्लाइंट से कुछ खरी-खोटी बातें सुननी पड़ सकती हैं; डेटा का बैकअप जरूर रखें. दोपहर में छोटी झपकी (Power Nap) लेने से मन फ्रेश रहेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन दफ्तर में संकटमोचक बनने और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का रहेगा. शुभ योग बनने से आज आप ऑफिस में गजब की 'क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग' (कठिन समस्याओं का रचनात्मक समाधान) करेंगे; कोई ऐसा पुराना और जटिल इश्यू जिसे सब को-वर्कर्स हार मानकर छोड़ चुके हैं, उसे आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे जिससे आपकी खूब वाह-वाही होगी. हालांकि, जो लोग इन दिनों नई नौकरी या बड़ी कंपनियों में हायरिंग के बंद होने से परेशान हैं, उन्हें आज ऑपर्चुनिटी ज़ीरो लगने के कारण थोड़ा स्ट्रेस महसूस हो सकता है; धैर्य रखें और इस खाली समय में अपनी नई स्किल्स बिल्ड करने पर ध्यान दें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन अपनी मानसिक क्षमताओं को दुरुस्त करने का संकेत दे रहा है. राशि का चंद्रमा आत्मविश्वास तो देगा, लेकिन विपरीत नक्षत्र गोचर के कारण आज छात्रों को याददाश्त (मेमोरी) की समस्या थोड़ा परेशान कर सकती है, जिससे मन में एक अनजाना सा डर बढ़ेगा. अपनी याददाश्त को सुधारने के लिए आज से ही नियमित मेडिटेशन (ध्यान), अच्छी डाइट और पर्याप्त नींद पर विशेष ध्यान देना शुरू करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन सुखद और स्फूर्तिदायक रहेगा. राशि का चंद्रमा होने से मानसिक स्पष्टता रहेगी. सुबह ताजी हवा में सांस लेने और अनुलोम-विलोम प्राणायाम करने से आपके फेड़ों को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी और आपका मूड पूरे दिन बहुत अच्छा व फ्रेश बना रहेगा, जिससे घर का माहौल भी शांत रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन शारीरिक रूप से काफी अच्छा बना रहेगा. सिस्टम क्रैश होने और हायरिंग बंद होने की चिंताओं के कारण सुबह के समय थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है. खुद को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए प्राणायाम और दोपहर की छोटी झपकी का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज राशि में चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए देवगुरु बृहस्पति का पूजन करें. आज बुधवार के दिन सुबह या शाम को केले के वृक्ष के पास देशी घी का दीपक जलाएं और उन पर हल्दी का तिलक लगाकर गुरु स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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