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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 24 April 2026: वृश्चिक राशि नौकरी में प्रमोशन और नए रिश्तों के लिए सबसे शुभ दिन

Aaj ka Vrishchik Rashifal 24 April 2026: वृश्चिक राशि नौकरी में प्रमोशन और नए रिश्तों के लिए सबसे शुभ दिन

Scorpio Horoscope: वृश्चिक राशिफल 24 अप्रैल 2026 आज भाग्य भाव में चंद्रमा दिलाएंगे प्रमोशन और मनचाही पोस्टिंग. पार्टनर के नाम से शुरू करें नया काम. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Apr 2026 01:45 AM (IST)
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  • छात्रों की पढ़ाई में बाधाएं दूर, मेहनत का सकारात्मक फल।

Aaj ka Vrishchik Rashifal 24 April 2026: शुक्रवार के दिन वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि शाम 07:22 तक प्रभावी रहेगी, जिसके उपरांत नवमी तिथि शुरू होगी. नक्षत्रों की गणना के अनुसार आज रात 08:14 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा और उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लगेगा. ग्रहों की स्थिति से आज वाशि, आनन्दादि, सुनफा और शूल योग का लाभ मिलेगा.

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज 9वें भाव (9th House) में रहेंगे, जो भाग्य और आध्यात्मिक उन्नति का संकेत है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय सर्वोत्तम है. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज स्वास्थ्य के मोर्चे पर राहत भरी खबर है. विशेषकर स्पोर्ट्स पर्सन की सेहत में सुधार होने से उनके मैदान पर वापसी का रास्ता साफ हो जाएगा. इसके अलावा, आपकी संतान की सेहत में भी बड़ा सुधार आएगा, जिससे आपकी मानसिक चिंताएं कम होंगी. स्वयं को तरोताजा रखने के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिताएं.

 बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज आप अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देंगे. विकट परिस्थितियों के बावजूद बिजनेसमैन नए और सुरक्षित रास्ते खोजने में सफल रहेंगे. आज एक विशेष योग बन रहा है. यदि आप अपने लाइफ पार्टनर के नाम से कोई नया काम शुरू करते हैं, तो उसमें भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और घर-बाहर दोनों जगह खुशहाली आएगी.

 नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)
करियर के लिहाज से आज का दिन उपलब्धियों भरा है. ऑफिस में आप किसी ऐसी जटिल समस्या का समाधान खोज निकालेंगे, जो कंपनी के सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए प्रेरित करेगी. आपकी इस प्रतिभा के कारण आज आपको प्रमोशन या मनचाही जगह पोस्टिंग मिलने की खुशखबरी मिल सकती है. राजनीति से जुड़े लोग आज समाज के वंचित वर्ग के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और उसमें जीत हासिल करेंगे.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में खुशियों का संचार होगा. अविवाहित जातकों के लिए आज का दिन बहुत खास है; एक अच्छे जीवनसाथी की आपकी तलाश आज खत्म हो सकती है. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और आप मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाएंगे. चंद्रमा के भाग्य भाव में होने से परिवार में धार्मिक माहौल बना रहेगा.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता वापस पाने का है. यदि पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य या अन्य कारणों से पढ़ाई में बाधा आ रही थी, तो आज आप पुनः अपनी स्टडी में पूरी ऊर्जा के साथ जुट जाएंगे. मेहनत का फल सकारात्मक मिलेगा.

भाग्यशाली रंग: ग्रीन
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 2

आज के उपाय 
भाग्य में वृद्धि के लिए आज किसी मंदिर में चने की दाल और गुड़ का दान करें.

 FAQs 

1. वृश्चिक राशि वालों के लिए आज निवेश या नया काम शुरू करना कैसा रहेगा?
आज का दिन बहुत शुभ है. विशेषकर यदि आप अपने जीवनसाथी के नाम पर कोई कार्य शुरू करते हैं, तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी.

2. करियर में आज क्या बड़े बदलाव आ सकते हैं?
आज आपको पदोन्नति (Promotion) या अपनी पसंद के स्थान पर स्थानांतरण (Transfer) की सूचना मिल सकती है. आपकी समस्या सुलझाने की क्षमता की सराहना होगी.

3. अविवाहितों के लिए आज के सितारे क्या कहते हैं?
अविवाहित जातकों के लिए आज विवाह के अच्छे प्रस्ताव आने के प्रबल योग हैं, जिससे आपकी लंबे समय से चल रही तलाश पूरी हो सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Apr 2026 01:45 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today

Frequently Asked Questions

वृश्चिक राशि वालों के लव और फैमिली लाइफ के लिए आज का दिन कैसा है?

पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी. अविवाहितों के लिए आज जीवनसाथी की तलाश पूरी हो सकती है. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे.

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