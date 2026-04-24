Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom छात्रों की पढ़ाई में बाधाएं दूर, मेहनत का सकारात्मक फल।

Aaj ka Vrishchik Rashifal 24 April 2026: शुक्रवार के दिन वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि शाम 07:22 तक प्रभावी रहेगी, जिसके उपरांत नवमी तिथि शुरू होगी. नक्षत्रों की गणना के अनुसार आज रात 08:14 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा और उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लगेगा. ग्रहों की स्थिति से आज वाशि, आनन्दादि, सुनफा और शूल योग का लाभ मिलेगा.

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज 9वें भाव (9th House) में रहेंगे, जो भाग्य और आध्यात्मिक उन्नति का संकेत है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय सर्वोत्तम है. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज स्वास्थ्य के मोर्चे पर राहत भरी खबर है. विशेषकर स्पोर्ट्स पर्सन की सेहत में सुधार होने से उनके मैदान पर वापसी का रास्ता साफ हो जाएगा. इसके अलावा, आपकी संतान की सेहत में भी बड़ा सुधार आएगा, जिससे आपकी मानसिक चिंताएं कम होंगी. स्वयं को तरोताजा रखने के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिताएं.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज आप अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देंगे. विकट परिस्थितियों के बावजूद बिजनेसमैन नए और सुरक्षित रास्ते खोजने में सफल रहेंगे. आज एक विशेष योग बन रहा है. यदि आप अपने लाइफ पार्टनर के नाम से कोई नया काम शुरू करते हैं, तो उसमें भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और घर-बाहर दोनों जगह खुशहाली आएगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

करियर के लिहाज से आज का दिन उपलब्धियों भरा है. ऑफिस में आप किसी ऐसी जटिल समस्या का समाधान खोज निकालेंगे, जो कंपनी के सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए प्रेरित करेगी. आपकी इस प्रतिभा के कारण आज आपको प्रमोशन या मनचाही जगह पोस्टिंग मिलने की खुशखबरी मिल सकती है. राजनीति से जुड़े लोग आज समाज के वंचित वर्ग के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और उसमें जीत हासिल करेंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में खुशियों का संचार होगा. अविवाहित जातकों के लिए आज का दिन बहुत खास है; एक अच्छे जीवनसाथी की आपकी तलाश आज खत्म हो सकती है. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और आप मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाएंगे. चंद्रमा के भाग्य भाव में होने से परिवार में धार्मिक माहौल बना रहेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता वापस पाने का है. यदि पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य या अन्य कारणों से पढ़ाई में बाधा आ रही थी, तो आज आप पुनः अपनी स्टडी में पूरी ऊर्जा के साथ जुट जाएंगे. मेहनत का फल सकारात्मक मिलेगा.

भाग्यशाली रंग: ग्रीन

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज के उपाय

भाग्य में वृद्धि के लिए आज किसी मंदिर में चने की दाल और गुड़ का दान करें.

FAQs

1. वृश्चिक राशि वालों के लिए आज निवेश या नया काम शुरू करना कैसा रहेगा?

आज का दिन बहुत शुभ है. विशेषकर यदि आप अपने जीवनसाथी के नाम पर कोई कार्य शुरू करते हैं, तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी.

2. करियर में आज क्या बड़े बदलाव आ सकते हैं?

आज आपको पदोन्नति (Promotion) या अपनी पसंद के स्थान पर स्थानांतरण (Transfer) की सूचना मिल सकती है. आपकी समस्या सुलझाने की क्षमता की सराहना होगी.

3. अविवाहितों के लिए आज के सितारे क्या कहते हैं?

अविवाहित जातकों के लिए आज विवाह के अच्छे प्रस्ताव आने के प्रबल योग हैं, जिससे आपकी लंबे समय से चल रही तलाश पूरी हो सकती है.

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