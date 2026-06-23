हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 23 June 2026: वृश्चिक राशि बिज़नेस एक्सपेंशन के लिए उत्तम है मंगलवार, दोपहर में निवेश करना रहेगा बंपर फलदायी

Aaj ka Vrishchik Rashifal 23 June 2026: वृश्चिक राशि बिज़नेस एक्सपेंशन के लिए उत्तम है मंगलवार, दोपहर में निवेश करना रहेगा बंपर फलदायी

Scorpio Horoscope 23 June 2026: वृश्चिक राशि वालों के बिज़नेस एक्सपेंशन के लिए बन रहा है महाशुभ योग, क्या मंगलवार को दोपहर में निवेश करना रहेगा बंपर फलदायी? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 23 Jun 2026 03:35 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Vrishchik Rashifal 23 June 2026: आज दोपहर 04:40 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि फिर दशमी तिथि रहेगी. आज सुबह 11:54 तक हस्त नक्षत्र फिर चित्रा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, वरियान योग का साथ मिलेगा.  वहीं मेष, कर्क, तुला, मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा. 

चंद्रमा सुबह 10:07 के बाद सिंह राशि में रहेंगे.  व्यवसाय संबंधी कोई नया 'बिज़नेस एक्सपेंशन' (व्यापार का विस्तार) या बड़ा निवेश करना चाहते हैं, तो इसके लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच (लाभ-अमृत का चौघड़िया) का समय ज्योतिषीय गणना के अनुसार सबसे शुभ, फलदायी और महाभाग्यशाली रहेगा. राहुकाल: दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक रूप से निहाल करने वाला और साम्राज्य का विस्तार करने का साबित होगा. बिज़नेस वैल्युएशन बढ़ने के संकेत हैं; आज 'बिज़नेस एक्सपेंशन' (व्यापार विस्तार) के लिए आज का दिन पूरी तरह सर्वोत्तम और माइलस्टोन है; आज विशेष शुभ चौघड़िया मुहूर्त के मध्य नया निवेश करना आपकी कंपनी के लिए बंपर फलदायी सिद्ध होगा. 

किसी मुख्य बिजनेस डील में आज आपको अपने पुराने 'अपोजिशन' (प्रतिद्वंदियों) का भी अप्रत्याशित सहयोग मिलेगा; जिससे आपके बाजार के रिलेशंस में गजब की मजबूती आएगी. बाजार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए दुकानों में 'नया आधुनिक स्टॉक' अनिवार्य रूप से रखें, इससे आपको बंपर आर्थिक लाभ होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन अपने पुरुषार्थ के बल पर इतिहास रचने और अधिकारियों का दिल जीतने का साबित होगा. वर्कप्लेस पर आज एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारी) भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने के बजाय, केवल अपने कड़े 'पुरुषार्थ और प्रामाणिक मेहनत' पर पूरा भरोसा रखें; आपके सभी रुके हुए ऑफिशियल कार्य कार्यक्षेत्र पर सफलतापूर्वक अपने आप होते नजर आएंगे. एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज सलाह है कि ऑफिस में होने वाली किसी भी प्रकार की 'ऑफिसियल पॉलिटिक्स' (दफ्तर की गंदी राजनीति) में न तो खुद पड़ें और न ही किसी के खिलाफ करें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने का संदेश दे रहा है. ग्यारहवां चंद्रमा इच्छाशक्ति को मजबूत करेगा. स्टूडेंट्स आज गजब की कठिन मेहनत करते हुए, क्लास और संस्थान में अपनी पुरानी प्रतिष्ठित 'टॉप रैंक' (Top Rank) को मजबूती से बरकरार रखने में पूरी तरह सफल सिद्ध होंगे, जिससे माता-पिता का सीना गर्व से चौड़ा होगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और बड़ों का विशेष आशीर्वाद दिलाने वाला साबित होगा. ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज बड़े भाई से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी का शुभ समाचार मिलेगा. यदि आज आपका 'जीवनसाथी' (लाइफ पार्टनर) आगे की अपनी कोई उच्च शिक्षा या 'एजुकेशन ग्रहण' करना चाह रही है, तो उनका मार्गदर्शन करने और एडमिशन दिलाने के लिए यह समय पूरी तरह सबसे श्रेष्ठ और भाग्यशाली है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम, सुदृढ़ और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बना रहेगा. बिजनेस लोन मंजूर होने और बच्चों की परीक्षाओं में सफलता से मानसिक रूप से आप खुद को पूरी तरह हल्का, शांत और तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 1
आज का विशेष उपाय: वृश्चिक राशि के जातक आज ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और वरियान योग की महाशुभता पाने के लिए भगवान हनुमान की शरण में जाएं. आज के दिन संध्या समय हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं, उन्हें बूंदी का भोग लगाकर हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. उत्तर दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

यह भी पढ़े- Ramayan: आखिर कौन-सी शक्ति थी जिसने सीता को दुनिया की सबसे अडिग नारी बना दिया?

यह भी पढ़े- Numerology: जन्म की तिथि से खुलता है आपका दिव्य रहस्य! जानिए कौन-से देवता हैं आपके अदृश्य रक्षक और कैसे पाएं उनकी कृपा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 23 Jun 2026 03:35 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Vrishchik Rashifal 23 June 2026: वृश्चिक राशि बिज़नेस एक्सपेंशन के लिए उत्तम है मंगलवार, दोपहर में निवेश करना रहेगा बंपर फलदायी
वृश्चिक राशिफल 23 जून 2026 बिज़नेस एक्सपेंशन के लिए उत्तम है मंगलवार, दोपहर में निवेश करना रहेगा बंपर फलदायी
राशिफल
Aaj ka Tula Rashifal 23 June 2026: तुला राशि बारहवें चंद्रमा के प्रभाव से दांपत्य में अपने शब्दों पर रखें पूरा कंट्रोल, फालतू बहसबाजी से बचें
तुला राशिफल 23 जून 2026 बारहवें चंद्रमा के प्रभाव से दांपत्य में अपने शब्दों पर रखें पूरा कंट्रोल, फालतू बहसबाजी से बचें
राशिफल
Aaj ka Kanya Rashifal 23 June 2026: कन्या राशि में चंद्रमा से प्रफुल्लित रहेगा मन, टीम में एकजुटता बनाए रखने में कामयाब होंगे कर्मचारी
कन्या राशिफल 23 जून 2026 राशि में चंद्रमा से प्रफुल्लित रहेगा मन, टीम में एकजुटता बनाए रखने में कामयाब होंगे कर्मचारी
राशिफल
Aaj ka Singh Rashifal 23 June 2026: सिंह राशि वरियान योग से न्यू आउटलेट खोलने की बनेगी योजना, फंसा माल निकलने से होगी आय में वृद्धि
सिंह राशिफल 23 जून 2026 वरियान योग से न्यू आउटलेट खोलने की बनेगी योजना, फंसा माल निकलने से होगी आय में वृद्धि
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: लखनऊ अग्निकांड...15 बच्चों का कातिल कौन ? | Lucknow Coaching Fire
Lucknow Coaching Center Fire: लखनऊ अग्निकांड पर योगी का सबसे बड़ा फैसला | Yogi | Latest News
Lucknow Coaching Center Fire: दिल्ली से लखनऊ तक...आग का खेल कब रुकेगा? | Yogi | Aliganj News
Lucknow Coaching Fire Tragedy: परिजनों के आंसूओं' का हिसाब कौन देगा ? | CM Yogi | UP News | ABP News
Lucknow Coaching Center Fire | Sandeep Chaudhary: लखनऊ अग्निकांड...15 मासूमों का हत्याकांड? | Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-ईरान डील में उलझा रहा PAK, ट्रंप ने भारत के साथ कर ली बड़ी डिफेंस डील, अपाचे हेलिकॉप्टर बनेगा और घातक
ईरान डील में उलझा रहा PAK, ट्रंप ने भारत के साथ कर ली बड़ी डिफेंस डील, अपाचे बनेगा और घातक
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर के बीच CM सम्राट चौधरी की दो टूक, 'सफाई अभियान चलता रहेगा'
भरत तिवारी एनकाउंटर के बीच CM सम्राट चौधरी की दो टूक, 'सफाई अभियान चलता रहेगा'
साउथ सिनेमा
कांप उठेगा बॉक्स ऑफिस! 'टॉक्सिक' ही नहीं, 'केजीएफ' स्टार यश की आ रहीं ये 5 धमाकेदार फिल्में
कांप उठेगा बॉक्स ऑफिस! 'टॉक्सिक' ही नहीं, 'केजीएफ' स्टार यश की आ रहीं ये 5 धमाकेदार फिल्में
स्पोर्ट्स
डोपिंग टेस्ट से इनकार, खिलाड़ी पर लगा 4 साल का बैन; 2023 में जीता था खिताब
डोपिंग टेस्ट से इनकार, खिलाड़ी पर लगा 4 साल का बैन; 2023 में जीता था खिताब
विश्व
तेज झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, पूर्वी प्रांत हिंदू कुश में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप
तेज झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, पूर्वी प्रांत हिंदू कुश में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप
इंडिया
क्रॉस वोटिंग के 'झूठ' का फैसला करेंगे भगवान? कर्नाटक BJP में 'मंदिर शपथ' पर बवाल, दिल्ली तलब हुए नेता!
क्रॉस वोटिंग के 'झूठ' का फैसला करेंगे भगवान? कर्नाटक BJP में 'मंदिर शपथ' पर बवाल, दिल्ली तलब हुए नेता!
ऑटो
शौक पड़ा भारी! Mahindra Thar को कराया मॉडिफाई, अब 4 लाख का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट
शौक पड़ा भारी! Mahindra Thar को कराया मॉडिफाई, अब 4 लाख का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट
शिक्षा
CBSE 12वीं में रांची की बेटी का कमाल, री-इवैल्यूएशन के बाद हासिल किए 500 में 500 नंबर
CBSE 12वीं में रांची की बेटी का कमाल, री-इवैल्यूएशन के बाद हासिल किए 500 में 500 नंबर
ENT LIVE
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
Embed widget