Aaj ka Vrishchik Rashifal 23 June 2026: आज दोपहर 04:40 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि फिर दशमी तिथि रहेगी. आज सुबह 11:54 तक हस्त नक्षत्र फिर चित्रा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, वरियान योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष, कर्क, तुला, मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चंद्रमा सुबह 10:07 के बाद सिंह राशि में रहेंगे. व्यवसाय संबंधी कोई नया 'बिज़नेस एक्सपेंशन' (व्यापार का विस्तार) या बड़ा निवेश करना चाहते हैं, तो इसके लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच (लाभ-अमृत का चौघड़िया) का समय ज्योतिषीय गणना के अनुसार सबसे शुभ, फलदायी और महाभाग्यशाली रहेगा. राहुकाल: दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक रूप से निहाल करने वाला और साम्राज्य का विस्तार करने का साबित होगा. बिज़नेस वैल्युएशन बढ़ने के संकेत हैं; आज 'बिज़नेस एक्सपेंशन' (व्यापार विस्तार) के लिए आज का दिन पूरी तरह सर्वोत्तम और माइलस्टोन है; आज विशेष शुभ चौघड़िया मुहूर्त के मध्य नया निवेश करना आपकी कंपनी के लिए बंपर फलदायी सिद्ध होगा.

किसी मुख्य बिजनेस डील में आज आपको अपने पुराने 'अपोजिशन' (प्रतिद्वंदियों) का भी अप्रत्याशित सहयोग मिलेगा; जिससे आपके बाजार के रिलेशंस में गजब की मजबूती आएगी. बाजार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए दुकानों में 'नया आधुनिक स्टॉक' अनिवार्य रूप से रखें, इससे आपको बंपर आर्थिक लाभ होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन अपने पुरुषार्थ के बल पर इतिहास रचने और अधिकारियों का दिल जीतने का साबित होगा. वर्कप्लेस पर आज एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारी) भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने के बजाय, केवल अपने कड़े 'पुरुषार्थ और प्रामाणिक मेहनत' पर पूरा भरोसा रखें; आपके सभी रुके हुए ऑफिशियल कार्य कार्यक्षेत्र पर सफलतापूर्वक अपने आप होते नजर आएंगे. एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज सलाह है कि ऑफिस में होने वाली किसी भी प्रकार की 'ऑफिसियल पॉलिटिक्स' (दफ्तर की गंदी राजनीति) में न तो खुद पड़ें और न ही किसी के खिलाफ करें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने का संदेश दे रहा है. ग्यारहवां चंद्रमा इच्छाशक्ति को मजबूत करेगा. स्टूडेंट्स आज गजब की कठिन मेहनत करते हुए, क्लास और संस्थान में अपनी पुरानी प्रतिष्ठित 'टॉप रैंक' (Top Rank) को मजबूती से बरकरार रखने में पूरी तरह सफल सिद्ध होंगे, जिससे माता-पिता का सीना गर्व से चौड़ा होगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और बड़ों का विशेष आशीर्वाद दिलाने वाला साबित होगा. ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज बड़े भाई से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी का शुभ समाचार मिलेगा. यदि आज आपका 'जीवनसाथी' (लाइफ पार्टनर) आगे की अपनी कोई उच्च शिक्षा या 'एजुकेशन ग्रहण' करना चाह रही है, तो उनका मार्गदर्शन करने और एडमिशन दिलाने के लिए यह समय पूरी तरह सबसे श्रेष्ठ और भाग्यशाली है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम, सुदृढ़ और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बना रहेगा. बिजनेस लोन मंजूर होने और बच्चों की परीक्षाओं में सफलता से मानसिक रूप से आप खुद को पूरी तरह हल्का, शांत और तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: वृश्चिक राशि के जातक आज ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और वरियान योग की महाशुभता पाने के लिए भगवान हनुमान की शरण में जाएं. आज के दिन संध्या समय हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं, उन्हें बूंदी का भोग लगाकर हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. उत्तर दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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