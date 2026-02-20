बिजनेस राशिफल
यदि आप पार्टनरशिप बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सुबह 8:15 से 10:15 और दोपहर 1:15 से 2:15 के बीच योजना बनाना शुभ रहेगा. सही रणनीति और तालमेल से लाभ के संकेत हैं. किसी भी तरह की अनावश्यक बहस से बचें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें.
जॉब राशिफल
सरकारी कार्यालय में राजनीति या मतभेद की स्थिति बन सकती है. दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करें और अपने काम पर ध्यान दें. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और ऑफिस की गतिविधियों में सक्रिय रहेंगे. नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.
लव और फैमिली
छोटे भाई के कारण खुशी मिलेगी और पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण रहेगा. हालांकि दंपत्तियों के बीच हल्का तनाव संभव है, इसलिए संवाद बनाए रखें. शाम को परिवार के साथ डिनर टेबल पर बैठकर समय बिताना रिश्तों में मिठास बढ़ाएगा.
स्टूडेंट और एजुकेशन
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन अच्छी खबर लेकर आ सकता है. प्रतियोगिताओं में सफलता के संकेत हैं.
हेल्थ
घुटनों के दर्द से राहत मिलेगी. स्वास्थ्य में सुधार रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी.
- भाग्यशाली अंक: 6
- अनलक्की अंक: 4
- लक्की रंग: सिल्वर
- उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें.
FAQs
1. क्या आज व्यवसाय में लाभ होगा?
हाँ, किए गए बदलाव से व्यवसाय में गति और लाभ के संकेत हैं.
2. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलेगी?
हाँ, आत्मविश्वास बढ़ेगा और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.
3. पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?
परिवार में शांति रहेगी, लेकिन दंपत्तियों को संवाद बनाए रखना चाहिए.