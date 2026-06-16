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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 16 June 2026: वृश्चिक राशि आठवें चंद्रमा के कारण जीवनसाथी संग हो सकता है विवाद, बहसबाजी में खुद को रखें शांत

Aaj ka Vrishchik Rashifal 16 June 2026: वृश्चिक राशि आठवें चंद्रमा के कारण जीवनसाथी संग हो सकता है विवाद, बहसबाजी में खुद को रखें शांत

Scorpio Horoscope 16 June 2026: वृश्चिक राशि वालों को लेनदेन में बड़ी सजगता की जरूरत, क्या मंगलवार को कोई अपना ही कर सकता है आपके साथ बड़ा फ्रॉड? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Reported By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 16 Jun 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj ka Vrishchik Rashifal 16 June 2026: सुबह 08:24 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष देवकार्य सोमवती अमावस्या तिथि फिर प्रतिपदा तिथि रहेगी. आज शाम 07:08 तक मृगशिरा नक्षत्र फिर आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, शूल योग, गण्ड योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा सुबह 08:41 के बाद मिथुन राशि में रहेंगे.  वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक कड़ाई और सुरक्षात्मक रवैया अपनाने का संकेत दे रहा है. ग्रह गोचर आपके विरुद्ध चल रहे हैं, जिससे बाजार में बड़ी सजगता की जरूरत होगी; आज मार्केट में किसी भी प्रकार का आर्थिक लेनदेन बहुत सोच-समझकर और गहरी जांच-परख के बाद ही करें; क्योंकि आज आपका ही कोई बहुत ज्यादा करीबी व्यक्ति आपके साथ पैसों को लेकर कोई बड़ा 'फ्रॉड' कर सकता है. डिजिटल चैनलों पर ध्यान न देने से आज आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन आत्मनिर्भर बनने और आलस्य का पूरी तरह त्याग करने का कड़ा संदेश दे रहा है. आज दफ्तर में कर्मचारियों पर अचानक भयंकर आलस्य हावी हो सकता है; ज्योतिषाचार्य की सख्त सलाह है कि आप कुछ न कुछ ऑफिशियल कार्य लगातार करते रहें. वर्कप्लेस पर आज अपने सभी महत्वपूर्ण कार्य पूरी तरह 'स्वयं ही' करें, किसी अन्य सहकर्मी के भरोसे काम को बिल्कुल भी न छोड़ें. अपने कार्यों को आज भूलकर भी पेंडिंग (अधूरा) न छोड़ें, उन्हें आज ही निपटा लें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन बड़ों का संबल पाकर आगे बढ़ने का रहेगा. आठवां चंद्रमा बुद्धि को एकाग्र करने में बाधा दे सकता है. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, लर्नर्स और स्पोर्ट्स पर्सन आज अपने मुख्य गुरु और गुरु तुल्य वरिष्ठ व्यक्तियों का दिल से सम्मान करें; क्योंकि आज गुरुजनों का मिला हुआ पावन आशीर्वाद ही आपके लिए सबसे लाभदायक साबित होगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन अपनी वाणी और व्यवहार पर कड़ा ब्रेक लगाने का कड़ा संकेत दे रहा है. अष्टम चंद्रमा के प्रभाव के कारण आज घरेलू मोर्चे पर लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के साथ व्यर्थ की छोटी-मोटी फालतू बातों पर तीव्र विवाद या कलह होने की आशंका बनी हुई है; इसलिए आज किसी भी प्रकार की बहसबाजी में खुद को पूरी तरह संयमित रखें. बाहर समाज में अनावश्यक बहसबाजी करने से पूरी तरह बचें, और छोटों पर हुक्म न चलाएं.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. फ्रॉड की आशंका और जीवनसाथी संग हुए विवाद के कारण भयंकर मानसिक अशांति, सिरदर्द और घबराहट की समस्या परेशान कर सकती है. खुद को शांत रखने के लिए सुबह योग, प्राणायाम और सोमवती अमावस्या पर ध्यान क्रियाओं का सहारा अनिवार्य रूप से लें.

भाग्यशाली रंग: रेड
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: वृश्चिक राशि के जातक आज अष्टम चंद्रमा के दोषों को शांत करने, फ्रॉड से सुरक्षा और मानसिक शांति के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज सोमवती अमावस्या के महाशुभ दिन सुबह या शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल और कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करें और शिव अष्टक का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. पूर्व दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 16 Jun 2026 03:35 AM (IST)
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