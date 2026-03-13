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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishchik Rashifal 13 March 2026: वृश्चिक राशि निवेश के लिए तैयार रहें, सेहत और फिटनेस का रखें ख्याल

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 13 March 2026: वृश्चिक राशि निवेश के लिए तैयार रहें, सेहत और फिटनेस का रखें ख्याल

Scorpio Horoscope 13 March 2026: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 13 Mar 2026 12:34 PM (IST)
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Vrishchik Rashifal 13 March 2026 in Hindi: वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टि से सकारात्मक संकेत लेकर आया है. चन्द्रमा आपके दूसरे भाव में स्थित हैं, जिससे धन, वाणी और पारिवारिक मामलों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के साथ-साथ नए अवसर भी सामने आ सकते हैं. हालांकि कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां और मानसिक दबाव भी महसूस हो सकता है.

करियर और जॉब राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन संतुलन बनाए रखने का है. कार्यस्थल पर किसी भी विवाद में हस्तक्षेप करने से बचें और अपने काम पर ध्यान दें. वर्किंग वुमन के लिए आज शांत रहना और ध्यान करना फायदेमंद रहेगा, इससे वे हर परिस्थिति में खुद को संतुलित रख पाएंगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:
व्यापारियों के लिए आज बिजनेस वैल्यूएशन बढ़ने के संकेत हैं. यदि आप निवेशकों के साथ किसी नई योजना पर चर्चा करने की सोच रहे हैं तो तैयारी शुरू कर सकते हैं. पार्टनरशिप बिजनेस में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आपके प्रयास आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में मदद करेंगे. 

लव और फैमिली राशिफल:
परिवार के किसी सदस्य या जीवनसाथी के कारण थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में संतुलन बना रहेगा. परिवार के साथ किसी कार्यक्रम या यात्रा की योजना भी बन सकती है. प्रेम जीवन में आज शॉपिंग या छोटी-छोटी खुशियों पर खर्च होने की संभावना है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए आज मेहनत और अलग सोच रखने का दिन है. यदि आप दूसरों से अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो पढ़ाई और तैयारी में कुछ नया और अतिरिक्त प्रयास करना होगा.

हेल्थ राशिफल:
आज ओवरट्रेनिंग से बचना जरूरी है. जिम या एक्सरसाइज करने वाले लोग ज्यादा मेहनत करने से बचें, क्योंकि चोट लगने का जोखिम हो सकता है. शरीर को आराम देना और स्ट्रेचिंग या हल्की एक्सरसाइज करना बेहतर रहेगा. माता के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी चिंता हो सकती है.

भाग्यशाली रंग और अंक:
लक्की कलर – सिल्वर
लक्की नंबर – 6
अनलक्की नंबर – 4

उपाय:
आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें. इससे मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी.

FAQs

1. क्या आज वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी?
हाँ, चन्द्रमा के दूसरे भाव में होने से धन लाभ और आर्थिक मजबूती के संकेत मिल रहे हैं.

2. वृश्चिक राशि के व्यापारियों के लिए दिन कैसा रहेगा?
बिजनेस वैल्यूएशन बढ़ने और निवेशकों के साथ नई योजनाओं पर काम करने के अवसर मिल सकते हैं.

3. वृश्चिक राशि वालों को स्वास्थ्य में क्या सावधानी रखनी चाहिए?
ओवरट्रेनिंग से बचें और शरीर को पर्याप्त आराम दें, ताकि चोट लगने का खतरा कम रहे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Mar 2026 02:30 AM (IST)
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