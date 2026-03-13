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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Singh Rashifal 13 March 2026: सिंह राशि नई बिजनेस प्लानिंग होगी सफल, परिवार में बना रहेगा प्यार

Aaj Ka Singh Rashifal 13 March 2026: सिंह राशि नई बिजनेस प्लानिंग होगी सफल, परिवार में बना रहेगा प्यार

Leo Horoscope 13 March 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सिंह राशि के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 13 Mar 2026 12:10 PM (IST)
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Singh Rashifal 13 March 2026 in Hindi: सिंह राशि के लिए आज का दिन सकारात्मक अवसर लेकर आ सकता है. चन्द्रमा आपके 5वें भाव में स्थित हैं, जिससे रचनात्मकता, प्रेम और नए विचारों में वृद्धि होगी. अचानक किसी खास व्यक्ति से मुलाकात भी हो सकती है, जो भविष्य में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.

करियर और जॉब राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन मेहनत का फल मिलने वाला रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी कड़ी मेहनत और लगन से मिली पहचान आपको संतुष्टि देगी. सीनियर्स और सहकर्मी आपके काम की सराहना कर सकते हैं. अगर किसी सरकारी नोटिस या प्रशासनिक मामले को लेकर चिंता थी, तो उसमें राहत मिलने की संभावना बन सकती है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:
व्यापारियों के लिए आज कुछ नया करने का अच्छा समय है. यदि आप अपने बिजनेस में इको-फ्रेंडली पैकेजिंग या नए आइडिया लागू करते हैं तो मार्केट में आपकी ब्रांड इमेज मजबूत हो सकती है और ग्राहक भी आपकी सराहना करेंगे. खर्चों पर नियंत्रण रखने में आप सफल रहेंगे, जिससे अच्छी बचत हो सकती है. पार्टनरशिप बिजनेस में निवेश से पहले पूरी रिसर्च करना जरूरी रहेगा, इससे भविष्य में लाभ मिलने की संभावना बढ़ेगी.

लव और फैमिली राशिफल:
परिवार में आपका प्रेमपूर्ण व्यवहार रिश्तों में मधुरता बढ़ाएगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और घर का माहौल खुशहाल रहेगा. प्रेम जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है और किसी नए रिश्ते की शुरुआत होने के संकेत हैं.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए आज मेहनत और अनुशासन बेहद जरूरी रहेगा. लगातार अभ्यास और सही दिशा में प्रयास करने से सफलता के रास्ते खुल सकते हैं.

हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य के मामले में कुछ छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए खानपान और दिनचर्या पर ध्यान दें. पर्याप्त आराम और योग-प्राणायाम से स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा.

लक्की कलर – पिंक
लक्की नंबर – 5
अनलक्की नंबर – 3

उपाय:
आज भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें. इससे आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होगी.

FAQs

1. क्या आज सिंह राशि वालों के लिए बिजनेस में नए प्रयोग लाभदायक रहेंगे?
हाँ, नए आइडिया जैसे इको-फ्रेंडली पैकेजिंग अपनाने से ब्रांड इमेज मजबूत हो सकती है और ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा.

2. सिंह राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन कैसा रहेगा?
कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी और सीनियर्स का सहयोग भी मिल सकता है.

3. सिंह राशि वालों की लव लाइफ के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं और नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Mar 2026 01:59 AM (IST)
Tags :
Leo Horoscope Daily Horoscope Singh Rashifal
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