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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Tula Rashifal 13 March 2026: तुला राशि इंटरनेशनल मार्केट से होगा फायदा, विरोधियों पर मिलेगी जीत

Aaj Ka Tula Rashifal 13 March 2026: तुला राशि इंटरनेशनल मार्केट से होगा फायदा, विरोधियों पर मिलेगी जीत

Libra Horoscope 13 March 2026: तुला राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 13 Mar 2026 12:24 PM (IST)
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Tula Rashifal 13 March 2026 in Hindi: तुला राशि वालों के लिए आज का दिन प्रगति और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. चन्द्रमा आपके तीसरे भाव में स्थित हैं, जिससे साहस, संचार और नई योजनाओं में सक्रियता बढ़ेगी. परिवार और कार्यक्षेत्र दोनों में संतुलन बनाकर चलना आज आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन बेहतर साबित हो सकता है. जो लोग कार्यस्थल पर खुद को अलग-थलग महसूस कर रहे थे, उनके लिए परिस्थितियां बदल सकती हैं और सहकर्मियों का सहयोग मिलने लगेगा. आप अपने व्यवहार और व्यक्तित्व से आत्मविश्वास प्रदर्शित करेंगे, जिससे सीनियर्स और सहकर्मियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. आपकी कार्यशैली से विरोधी भी प्रभावित हो सकते हैं.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:
व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभकारी रहने की संभावना है. पार्टनरशिप या मर्जर को लेकर चर्चा आगे बढ़ सकती है और सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. बुधादित्य योग के प्रभाव से इंटरनेशनल मार्केट में आपके प्रोडक्ट्स को उम्मीद से ज्यादा कीमत मिल सकती है. इससे बिजनेस की ग्रोथ बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. 

लव और फैमिली राशिफल:
घर-परिवार में एकता और भाईचारे का माहौल रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता आएगी. हालांकि छोटी बहन या परिवार के किसी छोटे सदस्य की संगत पर ध्यान देना जरूरी हो सकता है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स अगर खुद को अकेला या उदास महसूस कर रहे हैं, तो अपने शिक्षक या सलाहकार से मार्गदर्शन लें. सही सलाह आपको पढ़ाई और करियर में आगे बढ़ने में मदद करेगी.

हेल्थ राशिफल:
सेहत में कुछ बदलाव महसूस हो सकते हैं. संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या अपनाने से स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक:
लक्की कलर – नेवी ब्लू
लक्की नंबर – 1
अनलक्की नंबर – 4

उपाय:
आज भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें. इससे जीवन में सकारात्मकता और सफलता के मार्ग खुलेंगे.

FAQs

1. क्या आज तुला राशि वालों के लिए बिजनेस में लाभ के योग हैं?
हाँ, बुधादित्य योग के प्रभाव से इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे दाम मिलने और व्यापार में ग्रोथ के संकेत हैं.

2. तुला राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन कैसा रहेगा?
कार्यस्थल पर परिस्थितियां बेहतर होंगी और सहकर्मियों का सहयोग मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.

3. तुला राशि वालों को आज स्वास्थ्य में क्या ध्यान रखना चाहिए?
स्वास्थ्य में हल्के बदलाव हो सकते हैं, इसलिए संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Mar 2026 02:21 AM (IST)
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