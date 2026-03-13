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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal 13 March 2026: कन्या राशि कार्यक्षेत्र में बढ़ेगी चुनौती, कौशल सुधारने पर दें ध्यान

Aaj Ka Kanya Rashifal 13 March 2026: कन्या राशि कार्यक्षेत्र में बढ़ेगी चुनौती, कौशल सुधारने पर दें ध्यान

Virgo Horoscope 13 March 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कन्या राशि के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 13 Mar 2026 12:16 PM (IST)
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Kanya Rashifal 13 March 2026 in Hindi: कन्या राशि के लिए आज का दिन थोड़ा सावधानी और धैर्य के साथ बिताने की सलाह दे रहा है. चन्द्रमा आपके चौथे भाव में स्थित हैं, जिससे घर-परिवार और भावनात्मक मामलों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी. खासकर माता की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें.

करियर और जॉब राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. जिन लोगों की सैलरी लंबे समय से नहीं बढ़ रही या वर्कलोड अधिक है, उन्हें निराशा और फ्रस्ट्रेशन महसूस हो सकता है. ऐसा लग सकता है कि जूनियर्स आपसे आगे निकल रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास में कमी आ सकती है. 

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:
व्यापारियों के लिए आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला हो सकता है. किसी कर्मचारी के अचानक नौकरी छोड़ने से ट्रेनिंग और नई भर्ती का खर्च बढ़ सकता है. पार्टनरशिप बिजनेस में किसी सरकारी नोटिस या प्रशासनिक मामले का सामना करना पड़ सकता है. आर्थिक स्थिति थोड़ी अस्थिर रह सकती है, इसलिए अनावश्यक खर्चों से बचना जरूरी होगा.

लव और फैमिली राशिफल:
परिवार के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना जरूरी रहेगा. जीवनसाथी के साथ किसी भी प्रकार के विवाद से बचें और शांतिपूर्ण तरीके से बात करें. रिश्तों में समझदारी और संयम बनाए रखना आज जरूरी है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने का समय है. अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक सोच और मेहनत बनाए रखते हैं, तो भविष्य में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

हेल्थ राशिफल:
सेहत को लेकर सतर्क रहना जरूरी है. नियमित योग, ध्यान और समय पर दवाइयों का सेवन करना फायदेमंद रहेगा. साथ ही मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करें.

भाग्यशाली रंग और अंक:
लक्की कलर – रेड
लक्की नंबर – 9
अनलक्की नंबर – 7

उपाय:
आज भगवान विष्णु के मंदिर में पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें. इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.

FAQs

1. क्या आज कन्या राशि वालों को करियर में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?
हाँ, कार्यस्थल पर दबाव और असंतोष महसूस हो सकता है, इसलिए धैर्य और स्किल अपग्रेड पर ध्यान देना जरूरी है.

2. कन्या राशि के व्यापारियों के लिए दिन कैसा रहेगा?
बिजनेस में कुछ समस्याएं या खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए सावधानी से निर्णय लेना जरूरी है.

3. आज कन्या राशि वालों को स्वास्थ्य में क्या सावधानी रखनी चाहिए?
नियमित योग, ध्यान और समय पर दवाइयों का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Mar 2026 02:13 AM (IST)
Tags :
Kanya Rashifal Today Horoscope Virgo Horoscope Rashifal
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