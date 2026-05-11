Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom व्यापार में नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग से बड़ा लाभ होगा।

नौकरीपेशा जातकों को नए इनोवेशन से मिलेगा सम्मान।

कला के विद्यार्थियों का दिन शानदार, मिलेगी प्रशंसा।

पारिवारिक माहौल सुखद, संतान की बाधाएं दूर होंगी।

Aaj ka Singh Rashifal: आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 03:25 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि का आगमन होगा. पूरे दिन शतभिषा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और ऐन्द्र योग का साथ मिलेगा. वहीं मालव्य योग का शुभ प्रभाव भी आपकी राशि पर बना हुआ है.

चंद्रमा आज कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, हालांकि चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी सक्रिय रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय हैं: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और वित्त (Business & Finance):

चन्द्रमा के 7th हाउस में होने से बिजनेस में नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग से बड़ा लाभ होगा. बिज़नेस में नए निवेश के साथ विस्तार की योजना बनेगी, जो आने वाले समय में भारी मुनाफा देगी. ऐन्द्र योग के प्रभाव से विकट परिस्थितियों के बावजूद आपकी चतुर कूटनीति आपको नए वैकल्पिक बाज़ार खोजने में मदद करेगी, जिससे आपकी बाजार में पकड़ मजबूत होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career):

आईटी और टेक्नोलॉजी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन किसी नए इनोवेशन का है; आपका कोई मौलिक आइडिया कंपनी के लिए गेम-चेंजर साबित होगा. यदि आप आज नई कंपनी जॉइन करने जा रहे हैं, तो सुबह 10:15 से 11:15 और दोपहर 04:00 से 06:00 बजे का समय सर्वश्रेष्ठ है. आज की गई शुरुआत भविष्य में आपको बड़ा आर्थिक लाभ और मान-सम्मान दिलाएगी.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):

कला और रचनात्मक क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए दिन शानदार है. आर्टिस्ट की कल्पना शक्ति अद्भुत रहेगी और उनके कार्यों को बड़े मंचों पर सराहा जाएगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को अपनी मेहनत के अनुरूप सकारात्मक दिशा मिलेगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family):

पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा. संतान के साथ आपके संबंध मित्रवत रहेंगे और उनके करियर में आ रही बाधाएं दूर होने से घर में उत्सव जैसा वातावरण बना रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग आपके कार्यों में ऊर्जा भरेगा.

स्वास्थ्य (Health):

स्वास्थ्य के मामले में आज आप भाग्यशाली रहेंगे. आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा, चेहरे पर एक नई चमक दिखेगी और किसी पुरानी बीमारी से आपको पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी. ऊर्जावान महसूस करेंगे.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (Orange)

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 8

विशेष उपाय: सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" का जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.