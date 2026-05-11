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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 11 May 2026: कन्या राशि पुराने संपर्कों से मिलेगा रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस मुनाफा, कार्यस्थल पर पदोन्नति के प्रबल योग

Aaj ka Kanya Rashifal 11 May 2026: कन्या राशि पुराने संपर्कों से मिलेगा रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस मुनाफा, कार्यस्थल पर पदोन्नति के प्रबल योग

Virgo Horoscope 11 May 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कन्या राशि के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 11 May 2026 03:25 AM (IST)
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  • व्यापार में रिकॉर्ड तोड़ बड़ी डील संभव, नए समझौते फायदेमंद रहेंगे।
  • नौकरीपेशा टीम लीडर के रूप में उभरेंगे, पदोन्नति के योग हैं।
  • खिलाड़ियों-कलाकारों को मिलेगी प्रसिद्धि, एकाग्रता से पहचान बनेगी।
  • पारिवारिक संपत्ति विवाद सुलझेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी।

Aaj ka Kanya Rashifal: आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 03:25 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि का आगमन होगा. पूरे दिन शतभिषा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और ऐन्द्र योग का साथ मिलेगा.

चंद्रमा आज कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, हालांकि चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी सक्रिय रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय हैं: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और वित्त (Business & Finance):
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन रिकॉर्ड तोड़ने वाला साबित हो सकता है. पुराने संपर्कों और नेटवर्क के माध्यम से आज कोई ऐसा बड़ा ऑर्डर मिल सकता है जो आपके बिजनेस के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा. यदि आप किसी प्रभावशाली व्यक्ति के साथ नई पार्टनरशिप शुरू करने का विचार कर रहे हैं, तो आज का दिन समझौते और कागजी कार्रवाई के लिए सर्वोत्तम है.

नौकरी और करियर (Job & Career):
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. आप एक कुशल टीम लीडर के रूप में उभरेंगे, जहाँ सीनियर्स आपके निर्णय लेने की क्षमता पर पूर्ण भरोसा जताएंगे. आपकी पिछली मेहनत और ईमानदारी आज मैनेजमेंट की नजरों में आएगी, जिससे आपको उच्च पद (Higher Post) मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):
खिलाड़ियों और कलाकारों (Sports Person & Artist) के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है. आप अपनी प्रतिभा का ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि आपको रातों-रात प्रसिद्धि मिल सकती है. एकाग्रता के साथ किए गए प्रयास आपको बड़ी पहचान दिलाएंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family):
पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी. काफी समय से अटका हुआ प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद आज सुलझ सकता है, जिससे न केवल मानसिक शांति मिलेगी बल्कि आपको बड़ा आर्थिक लाभ भी होगा. संपत्ति की पुष्टि होने से घर में सुरक्षा का भाव बढ़ेगा.

स्वास्थ्य (Health):
चन्द्रमा 6th हाउस में होने से स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपको पुराने कर्जों या मानसिक बोझ से छुटकारा मिलेगा. मानसिक रूप से आप खुद को अधिक स्वतंत्र और हल्का महसूस करेंगे. नियमित योग और प्राणायाम आपके स्वास्थ्य को और बेहतर बनाएंगे.

भाग्यशाली कारक और उपाय
भाग्यशाली रंग: बैंगनी (Purple)
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 5

विशेष उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 May 2026 03:25 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज का व्यापार कैसा रहेगा?

आज का दिन व्यापार के लिए रिकॉर्ड तोड़ने वाला साबित हो सकता है। पुराने संपर्कों से बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है, जो पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा।

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कैसा है?

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा। आप एक कुशल टीम लीडर के रूप में उभरेंगे और आपकी मेहनत से उच्च पद मिलने के योग हैं।

खिलाड़ियों और कलाकारों के लिए आज का दिन कैसा है?

खिलाड़ियों और कलाकारों के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है। आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके रातों-रात प्रसिद्धि पा सकते हैं।

पारिवारिक जीवन में आज क्या खास रहेगा?

पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई अटका हुआ विवाद आज सुलझ सकता है, जिससे मानसिक शांति और आर्थिक लाभ होगा।

स्वास्थ्य के लिए आज क्या सलाह दी गई है?

स्वास्थ्य में सुधार होगा और पुराने कर्जों या मानसिक बोझ से छुटकारा मिलेगा। नियमित योग और प्राणायाम से स्वास्थ्य और बेहतर होगा।

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