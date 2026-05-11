Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom व्यापार में रिकॉर्ड तोड़ बड़ी डील संभव, नए समझौते फायदेमंद रहेंगे।

नौकरीपेशा टीम लीडर के रूप में उभरेंगे, पदोन्नति के योग हैं।

खिलाड़ियों-कलाकारों को मिलेगी प्रसिद्धि, एकाग्रता से पहचान बनेगी।

पारिवारिक संपत्ति विवाद सुलझेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी।

Aaj ka Kanya Rashifal: आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 03:25 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि का आगमन होगा. पूरे दिन शतभिषा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और ऐन्द्र योग का साथ मिलेगा.

चंद्रमा आज कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, हालांकि चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी सक्रिय रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय हैं: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और वित्त (Business & Finance):

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन रिकॉर्ड तोड़ने वाला साबित हो सकता है. पुराने संपर्कों और नेटवर्क के माध्यम से आज कोई ऐसा बड़ा ऑर्डर मिल सकता है जो आपके बिजनेस के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा. यदि आप किसी प्रभावशाली व्यक्ति के साथ नई पार्टनरशिप शुरू करने का विचार कर रहे हैं, तो आज का दिन समझौते और कागजी कार्रवाई के लिए सर्वोत्तम है.

नौकरी और करियर (Job & Career):

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. आप एक कुशल टीम लीडर के रूप में उभरेंगे, जहाँ सीनियर्स आपके निर्णय लेने की क्षमता पर पूर्ण भरोसा जताएंगे. आपकी पिछली मेहनत और ईमानदारी आज मैनेजमेंट की नजरों में आएगी, जिससे आपको उच्च पद (Higher Post) मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):

खिलाड़ियों और कलाकारों (Sports Person & Artist) के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है. आप अपनी प्रतिभा का ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि आपको रातों-रात प्रसिद्धि मिल सकती है. एकाग्रता के साथ किए गए प्रयास आपको बड़ी पहचान दिलाएंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family):

पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी. काफी समय से अटका हुआ प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद आज सुलझ सकता है, जिससे न केवल मानसिक शांति मिलेगी बल्कि आपको बड़ा आर्थिक लाभ भी होगा. संपत्ति की पुष्टि होने से घर में सुरक्षा का भाव बढ़ेगा.

स्वास्थ्य (Health):

चन्द्रमा 6th हाउस में होने से स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपको पुराने कर्जों या मानसिक बोझ से छुटकारा मिलेगा. मानसिक रूप से आप खुद को अधिक स्वतंत्र और हल्का महसूस करेंगे. नियमित योग और प्राणायाम आपके स्वास्थ्य को और बेहतर बनाएंगे.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: बैंगनी (Purple)

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 5

विशेष उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का जाप करें.

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