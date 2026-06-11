Aaj ka Vrishchik Rashifal 11 June 2026: आज रात्रि 10:37 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज सुबह 08:16 तक रेवती नक्षत्र फिर अश्विनी नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, शोभन योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा सुबह 08:16 के बाद मेष राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा नहीं बल्कि दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक रणनीतियों में बड़ा बदलाव करने और उतार-चढ़ाव को संभालने का साबित होगा. आपकी बनाई गई बिल्कुल 'नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी' आज बिजनेस में बहुत बड़ा उछाल लेकर आएगी, जिससे आपके मुख्य प्रोडक्ट्स की मांग बाजार में तेजी से बढ़ेगी. हालांकि, रिटेल बिजनेस (खुदरा व्यापार) में आज ग्राहकों की संख्या बहुत कम रहेगी, दुकान में फुटफॉल लगभग न के बराबर होने से बिक्री नाम मात्र की होगी; कैश फ्लो थोड़ा टाइट हो जाने के कारण आपको अचानक इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ सकती है, जिससे थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और फ्रीलांसिंग कर रहे लोगों के लिए गुरुवार का दिन कड़े संघर्ष और सूझबूझ से काम लेने का संकेत दे रहा है. वर्कप्लेस पर आज अनुकूल वातावरण रहने से आप समय से पहले अपने दफ्तर के सभी पेंडिंग टारगेट्स व प्रोजेक्ट्स को पूरा कर लेंगे, सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा.

लेकिन कॉरपोरेट जॉब में आज आपको एक अजीब असंतुलन का सामना करना पड़ सकता है मैनेजमेंट द्वारा आपको हर छोटी-बड़ी चीज के लिए जवाबदेह (Accountable) तो ठहराया जाएगा, लेकिन डिसीजन लेने की पावर (निर्णय शक्ति) बिल्कुल नहीं मिलेगी जो निराशा बढ़ाएगी. फ्रीलांसर्स को आज उनके क्लाइंट्स बहुत परेशान कर सकते हैं; काम पूरा करने के बाद भी क्लाइंट रिप्लाई नहीं करेगा, जिससे आपकी पेमेंट पूरी तरह रिस्क में आ सकती है, पूरी तरह सतर्क रहें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन भटकाव से बचकर कड़ी मेहनत करने का कड़ा संदेश दे रहा है. छठा चंद्रमा प्रतियोगिता की भावना तो मजबूत करेगा, लेकिन नक्षत्र गोचर के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज आपकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा 'डिस्ट्रैक्शन' (मानसिक भटकाव) पैदा हो सकता है; स्थिति यह होगी कि आपका मन किसी भी विषय पर चाहकर भी नहीं लगेगा और सोशल मीडिया की लगातार आ रही नोटिफिकेशन्स आपका ध्यान बार-बार भटकाएंगी; सुस्ती त्यागें और फोन म्यूट कर पढ़ाई करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा धैर्य और शांति बनाए रखने का है. छठे चंद्रमा के प्रभाव से शत्रुओं का नाश होगा. हालांकि, घर-परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन (आर्थिक स्थिति) पर परिवार के सदस्यों के साथ गंभीर बातचीत करने पर भी आज कोई ठोस या परमानेंट समाधान आसानी से नहीं निकल पाएगा; यह लगातार चल रही मानसिक टेंशन आपके वैवाहिक जीवन के सुख और मानसिक स्वास्थ्य को थोड़ा बिगाड़ सकती है, इसलिए खुद को पूरी तरह शांत रखें और बड़ों का मार्गदर्शन लें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से छठा चंद्रमा आज आपको पुराने कर्जों के मानसिक तनाव और शारीरिक कष्टों से बड़ी मुक्ति दिलाएगा. हालांकि, फ्रीलांसर्स की पेमेंट फंसने और परिवार की आर्थिक चिंताओं के कारण शाम को भारी सिरदर्द या मानसिक बर्नआउट हो सकता है; खुद को शांत रखने के लिए सुबह ध्यान क्रियाओं का सहारा अवश्य लें.

भाग्यशाली रंग: येलो

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: वृश्चिक राशि के जातक आज छठे चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने, कर्जों से मुक्ति और पेमेंट रिस्क को दूर करने के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज गुरुवार के दिन सुबह या शाम के समय शिवलिंग पर शहद मिश्रित शुद्ध जल अर्पित करें और शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. दक्षिण दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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