Aaj Ka Vrishabh Rashifal 3 August 2026: बिजनेस विवाद होगा खत्म, करियर में बढ़ेगा रुतबा

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 3 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण मास के प्रथम सोमवार रात्रि 10:55 बजे तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 10:00 बजे तक रहेगा, फिर रेवती नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सुकर्मा योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-शनि के विष दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

वृषभ राशि के जातकों के लिए 3 अगस्त 2026 का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है. चंद्रमा एकादश भाव में होने से आय के नए स्रोत बनने और महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं. सुकर्मा योग के प्रभाव से लंबे समय से विवादित चल रही व्यावसायिक जमीन का फैसला आपके पक्ष में आ सकता है और कानूनी अधिकार मिलने की संभावना है.

यदि आप अपने कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं, तो अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें. उनकी राय आपके लिए लाभदायक साबित होगी और भविष्य की योजनाओं को सही दिशा मिलेगी.

जॉब और करियर राशिफल

कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन प्रभावशाली रहेगा. आप अपनी मेहनत और कार्यकुशलता से अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने में सफल होंगे. आपकी सलाह सहकर्मियों के लिए उपयोगी साबित होगी, जिससे ऑफिस में आपका सम्मान और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे.

नई मित्रता या पेशेवर संपर्क बनने की भी संभावना है, जो भविष्य में करियर के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल रहेगा. रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी और भविष्य की योजनाओं को गति मिलेगी. निवेश या बिजनेस विस्तार से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने पर अच्छा लाभ मिल सकता है.

लव और फैमिली राशिफल

सप्ताह की शुरुआत प्रेम संबंधों के लिए सुखद रहेगी. जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ मूवी या बाहर घूमने की योजना बन सकती है. साथ बिताया गया समय रिश्ते को और मजबूत बनाएगा तथा आपसी समझ बेहतर होगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. हालांकि अधिक व्यस्तता के बीच पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या बनाए रखना आवश्यक होगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

खिलाड़ियों के लिए दिन सक्रिय रहेगा. किसी प्रतियोगिता या इवेंट के सिलसिले में दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है. यात्रा के दौरान स्वास्थ्य और समय का विशेष ध्यान रखें.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 4

उपाय

आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें. साथ ही किसी भी महत्वपूर्ण कार्य से पहले बड़ों की सलाह लें. इससे कार्यक्षेत्र में सफलता, आर्थिक प्रगति और सामाजिक सम्मान में वृद्धि होगी.

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