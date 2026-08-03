Aaj Ka Mesh Rashifal 3 August 2026: बिजनेस में रहें सतर्क, खर्चों पर रखें नियंत्रण
Aries Horoscope Today: क्या 3 अगस्त 2026 को मेष राशि वालों को व्यापार और नौकरी में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? जानें बिजनेस, करियर, धन, प्रेम, शिक्षा और स्वास्थ्य का विस्तृत राशिफल.
Aaj Ka Mesh Rashifal 3 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण मास के प्रथम सोमवार रात्रि 10:55 बजे तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 10:00 बजे तक रहेगा, फिर रेवती नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सुकर्मा योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-शनि के विष दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा
बिजनेस राशिफल
मेष राशि के जातकों के लिए 3 अगस्त 2026 की शुरुआत कुछ चुनौतियों के साथ हो सकती है. चंद्रमा द्वादश भाव में होने से अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए आर्थिक मामलों में सतर्क रहना जरूरी होगा. सप्ताह की शुरुआत में कारोबार आपकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलेगा, लेकिन आपकी मेहनत और दृढ़ संकल्प आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे.
कोई भी नया ऑर्डर या बड़ा सौदा स्वीकार करने से पहले पूरी रिसर्च अवश्य करें. जल्दबाजी या लापरवाही आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है. धैर्य और सोच-समझकर लिए गए फैसले भविष्य में लाभ दिलाएंगे.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर दबाव अधिक रह सकता है. लंबित कार्यों के कारण जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिससे मानसिक तनाव महसूस होगा. हर कदम सोच-समझकर उठाएं और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, क्योंकि छोटी सी गलती भी बड़े परिणाम दे सकती है.
समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें और कार्यों को टालने की आदत से बचें. अनुशासन और निरंतर प्रयास ही आपको सफलता दिलाएंगे.
फाइनेंस राशिफल
आज फिजूलखर्ची से बचने की जरूरत है. बजट बिगड़ने की संभावना है, इसलिए केवल आवश्यक खर्च करें. किसी भी बड़े निवेश या आर्थिक निर्णय से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें.
लव और फैमिली राशिफल
चंद्रमा-शनि विष दोष के प्रभाव से जीवनसाथी या प्रेमी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है. रिश्तों में धैर्य और संयम बनाए रखें. छोटी-छोटी बातों को बढ़ाने से बचें और संवाद के जरिए मतभेद दूर करने का प्रयास करें.
हेल्थ राशिफल
काम के दबाव के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और तनाव कम करने के लिए योग या ध्यान का सहारा लें.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों को केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि स्मार्ट स्टडी पर भी ध्यान देना होगा. सही रणनीति और नियमित अभ्यास से ही प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलेंगे.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: ग्रीन
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 2
उपाय
आज भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जप करें. साथ ही अनावश्यक खर्चों से बचें और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें. इससे कार्यों में आने वाली बाधाएं कम होंगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी.
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