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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mesh Rashifal 3 August 2026: बिजनेस में रहें सतर्क, खर्चों पर रखें नियंत्रण

Aaj Ka Mesh Rashifal 3 August 2026: बिजनेस में रहें सतर्क, खर्चों पर रखें नियंत्रण

Aries Horoscope Today: क्या 3 अगस्त 2026 को मेष राशि वालों को व्यापार और नौकरी में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? जानें बिजनेस, करियर, धन, प्रेम, शिक्षा और स्वास्थ्य का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 03 Aug 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj Ka Mesh Rashifal 3 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण मास के प्रथम सोमवार रात्रि 10:55 बजे तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 10:00 बजे तक रहेगा, फिर रेवती नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सुकर्मा योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-शनि के विष दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

मेष राशि के जातकों के लिए 3 अगस्त 2026 की शुरुआत कुछ चुनौतियों के साथ हो सकती है. चंद्रमा द्वादश भाव में होने से अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए आर्थिक मामलों में सतर्क रहना जरूरी होगा. सप्ताह की शुरुआत में कारोबार आपकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलेगा, लेकिन आपकी मेहनत और दृढ़ संकल्प आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे.

कोई भी नया ऑर्डर या बड़ा सौदा स्वीकार करने से पहले पूरी रिसर्च अवश्य करें. जल्दबाजी या लापरवाही आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है. धैर्य और सोच-समझकर लिए गए फैसले भविष्य में लाभ दिलाएंगे.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर दबाव अधिक रह सकता है. लंबित कार्यों के कारण जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिससे मानसिक तनाव महसूस होगा. हर कदम सोच-समझकर उठाएं और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, क्योंकि छोटी सी गलती भी बड़े परिणाम दे सकती है.

समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें और कार्यों को टालने की आदत से बचें. अनुशासन और निरंतर प्रयास ही आपको सफलता दिलाएंगे.

फाइनेंस राशिफल

आज फिजूलखर्ची से बचने की जरूरत है. बजट बिगड़ने की संभावना है, इसलिए केवल आवश्यक खर्च करें. किसी भी बड़े निवेश या आर्थिक निर्णय से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें.

लव और फैमिली राशिफल

चंद्रमा-शनि विष दोष के प्रभाव से जीवनसाथी या प्रेमी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है. रिश्तों में धैर्य और संयम बनाए रखें. छोटी-छोटी बातों को बढ़ाने से बचें और संवाद के जरिए मतभेद दूर करने का प्रयास करें.

हेल्थ राशिफल

काम के दबाव के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और तनाव कम करने के लिए योग या ध्यान का सहारा लें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों को केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि स्मार्ट स्टडी पर भी ध्यान देना होगा. सही रणनीति और नियमित अभ्यास से ही प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलेंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ग्रीन
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 2

उपाय

आज भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जप करें. साथ ही अनावश्यक खर्चों से बचें और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें. इससे कार्यों में आने वाली बाधाएं कम होंगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 Aug 2026 03:00 AM (IST)
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