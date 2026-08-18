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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Rashifal 18 August 2026: 7वें चंद्रमा व शुक्ल योग से मेष राशि वालों के बनेंगे मजबूत प्रोफेशनल रिलेशन, शाम तक बदलेगी किस्मत

Mesh Rashifal 18 August 2026: 7वें चंद्रमा व शुक्ल योग से मेष राशि वालों के बनेंगे मजबूत प्रोफेशनल रिलेशन, शाम तक बदलेगी किस्मत

Mesh Rashifal 18 August 2026: 7वें चंद्रमा व शुक्ल योग से मेष राशि वालों को बिजनेस में बनेंगे नए प्रोफेशनल रिलेशन! पढ़ें 18 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 18 Aug 2026 06:17 AM (IST)
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मेष राशिफल, 18 अगस्त 2026 (Mesh Rashifal Today): 18 अगस्त 2026, मंगलवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि शाम 05:51 बजे तक रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शुक्ल योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है. चंद्रमा आज तुला राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी साझेदारी, दांपत्य जीवन, व्यापार, संपर्क व दैनिक व्यवसाय स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 7वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज दांपत्य जीवन में गहरा भावनात्मक जुड़ाव रहेगा और व्यापारिक साझेदारी मजबूत होगी. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए नए संपर्क और विस्तार के अवसर लेकर आया है. बिजनेसमैन को मार्केट में बेहतरीन प्रोफेशनल रिलेशंस (Professional Relations) स्थापित करने के मौके मिलेंगे. यदि किसी काम के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़े, तो वह अत्यधिक फलदायी साबित होगी. बिजनेस में किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या नई प्लानिंग को ज्यादा टालें (Delay) नहीं; हो सके तो इसे दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के मध्य (लाभ-अमृत के चौघड़िए में) करने की कोशिश करें, इससे आपको बड़ा आर्थिक फायदा होगा. नए कारोबारियों (New Businessmen) को अपनी कार्यक्षमता पर पूरा भरोसा रखना चाहिए; आपकी कड़ी मेहनत से सभी का दिल जीतने में आप पूरी तरह सफल रहेंगे. आज दान-पुण्य और परोपकार के कार्यों पर धन खर्च हो सकता है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काफी संतोषजनक और प्रगतिशील रहेगा. वर्कस्पेस पर की गई मेहनत के अनुसार उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे. सहकर्मियों (Co-workers) के साथ आपका व्यवहार बहुत मधुर रहेगा और वे आपके प्रोजेक्ट्स में पूरा सहयोग देंगे. एंप्लॉयड पर्सन को आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. दिन में किसी बात को लेकर परेशान न हों, क्योंकि शाम होते-होते कार्यक्षेत्र की सभी परिस्थितियां पूरी तरह आपके अनुकूल हो जाएंगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन में आज सुख और सौहार्द बना रहेगा. 7वें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से जीवनसाथी तथा परिवारजनों का हर मोड़ पर पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. मित्रों के साथ फैमिली गेट-टुगेदर (Family Get-Together) का आयोजन हो सकता है, जो सभी परिजनों को अपार प्रसन्नता और नई सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा. दांपत्य जीवन में प्यार और भावनात्मक समझ बढ़ेगी.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों और कलाकारों (Sports Persons & Artists) के लिए आज का दिन अत्यंत सकारात्मक रहेगा. वे अपने आने वाले भविष्य और करियर को नई दिशा देने के लिए गंभीर योजनाएं बनाएंगे और सही दिशा में कदम उठाएंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

7वें भाव में चंद्रमा के संचार से आपका स्वास्थ्य सामान्यतः बहुत अच्छा रहेगा. मन में प्रसन्नता और शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी. दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ करें और संतुलित दिनचर्या का पालन करें.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: मंगलवार के दिन की शुरुआत भगवान हनुमान जी की आराधना से करें. मंदिर जाकर या घर पर श्री हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें तथा उन्हें सिंदूर व बूंदी का भोग लगाएं; इससे दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी और कार्यों की सभी बाधाएं समाप्त होंगी.

FAQs

Q1. 18 अगस्त 2026 को मेष राशि के व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण काम करने का सबसे शुभ समय क्या है?
 Ans. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच लाभ-अमृत के चौघड़िए में काम करना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

Q2. आज मेष राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन कैसा रहेगा?
Ans. सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, भाग्य का साथ रहेगा और शाम तक परिस्थितियां पूरी तरह आपके फेवर में हो जाएंगी.

Q3. आज मेष राशि वालों को पारिवारिक जीवन और दांपत्य सुख के लिए क्या खास करना चाहिए?
 Ans. जीवनसाथी का सम्मान करें, दोस्तों के साथ गेट-टुगेदर का आनंद लें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Aug 2026 06:17 AM (IST)
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