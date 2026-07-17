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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishabh Rashifal 17 July 2026: चतुर्थ भाव का चंद्रमा, व्यापार और नौकरी में रहें सतर्क, रिश्तों में रखें संयम

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 17 July 2026: चतुर्थ भाव का चंद्रमा, व्यापार और नौकरी में रहें सतर्क, रिश्तों में रखें संयम

Taurus Horoscope: क्या 17 जुलाई 2026 को वृषभ राशि वालों को व्यापार में नुकसान, नौकरी में चुनौतियों और पारिवारिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 17 Jul 2026 03:05 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishabh Rashifal 17 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 6:28 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. 

मघा नक्षत्र शाम 6:35 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग और सुनफा योग का शुभ संयोग बन रहा है. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं. 

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक
राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

वृषभ राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन सतर्कता और धैर्य की मांग कर रहा है. चतुर्थ भाव में चंद्रमा और प्रतिकूल ग्रह गोचर के कारण कारोबार में कुछ अप्रत्याशित बाधाएं आ सकती हैं. सप्लाई चेन में रुकावट आने से ऑर्डर समय पर पूरे करने में परेशानी हो सकती है और कुछ ग्राहक अपने ऑर्डर रद्द भी कर सकते हैं. बाजार में सुस्ती का असर आपकी बिक्री और कैश फ्लो पर पड़ सकता है. कुछ क्लाइंट्स भुगतान में देरी कर सकते हैं, इसलिए लेन-देन से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी रखें. यदि किसी वितरक या डीलर का व्यवहार सहयोगपूर्ण नहीं है, तो जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय शांतिपूर्वक विकल्प तलाशें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज कार्यस्थल पर सतर्क रहने का समय है. सहकर्मियों के साथ अनावश्यक बातचीत या निजी जानकारी साझा करने से बचें, क्योंकि आपकी कही गई बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं. अचानक ट्रांसफर, नई जिम्मेदारी या कार्यस्थल में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है. चंद्रमा-केतु के प्रभाव से ऑफिस पॉलिटिक्स और छिपे हुए विरोधियों से सावधान रहना होगा. अपने काम पर पूरा ध्यान दें और किसी भी विवाद से दूरी बनाए रखें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक होगा. व्यापार में आय प्रभावित होने के कारण खर्चों पर नियंत्रण रखें. किसी बड़े निवेश या नए वित्तीय जोखिम से बचना बेहतर रहेगा. पुराने बकाया भुगतान मिलने में देरी हो सकती है, इसलिए बजट के अनुसार खर्च करें और बचत को प्राथमिकता दें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है. घर की किसी महिला सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है. ससुराल पक्ष से कोई अप्रिय समाचार मिलने या किसी बात पर मतभेद होने की संभावना है. ऐसे समय में धैर्य और समझदारी से बातचीत करना रिश्तों को मजबूत बनाए रखने में मदद करेगा. जीवनसाथी का सहयोग लेने से मानसिक तनाव कम होगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में परिवार के साथ-साथ स्वयं की सेहत पर भी ध्यान दें. मानसिक तनाव और चिंता से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें. पौष्टिक भोजन लें, पर्याप्त पानी पिएं और योग या ध्यान को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. घर के बुजुर्गों और महिलाओं की सेहत का विशेष ध्यान रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता रहेगी. विदेश में पढ़ाई के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को दस्तावेजों की दोबारा जांच करनी चाहिए, क्योंकि प्रक्रिया में देरी या रुकावट आ सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को ध्यान भटकने से बचना होगा और नियमित अभ्यास जारी रखना चाहिए.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ऑफ व्हाइट (Off White)
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 7

उपाय

आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. सफेद चावल, दूध या मिश्री का दान करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा, कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी और पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 Jul 2026 03:05 AM (IST)
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