Aaj Ka Vrishabh Rashifal 17 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 6:28 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी.

मघा नक्षत्र शाम 6:35 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग और सुनफा योग का शुभ संयोग बन रहा है. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक

राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

वृषभ राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन सतर्कता और धैर्य की मांग कर रहा है. चतुर्थ भाव में चंद्रमा और प्रतिकूल ग्रह गोचर के कारण कारोबार में कुछ अप्रत्याशित बाधाएं आ सकती हैं. सप्लाई चेन में रुकावट आने से ऑर्डर समय पर पूरे करने में परेशानी हो सकती है और कुछ ग्राहक अपने ऑर्डर रद्द भी कर सकते हैं. बाजार में सुस्ती का असर आपकी बिक्री और कैश फ्लो पर पड़ सकता है. कुछ क्लाइंट्स भुगतान में देरी कर सकते हैं, इसलिए लेन-देन से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी रखें. यदि किसी वितरक या डीलर का व्यवहार सहयोगपूर्ण नहीं है, तो जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय शांतिपूर्वक विकल्प तलाशें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज कार्यस्थल पर सतर्क रहने का समय है. सहकर्मियों के साथ अनावश्यक बातचीत या निजी जानकारी साझा करने से बचें, क्योंकि आपकी कही गई बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं. अचानक ट्रांसफर, नई जिम्मेदारी या कार्यस्थल में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है. चंद्रमा-केतु के प्रभाव से ऑफिस पॉलिटिक्स और छिपे हुए विरोधियों से सावधान रहना होगा. अपने काम पर पूरा ध्यान दें और किसी भी विवाद से दूरी बनाए रखें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक होगा. व्यापार में आय प्रभावित होने के कारण खर्चों पर नियंत्रण रखें. किसी बड़े निवेश या नए वित्तीय जोखिम से बचना बेहतर रहेगा. पुराने बकाया भुगतान मिलने में देरी हो सकती है, इसलिए बजट के अनुसार खर्च करें और बचत को प्राथमिकता दें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है. घर की किसी महिला सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है. ससुराल पक्ष से कोई अप्रिय समाचार मिलने या किसी बात पर मतभेद होने की संभावना है. ऐसे समय में धैर्य और समझदारी से बातचीत करना रिश्तों को मजबूत बनाए रखने में मदद करेगा. जीवनसाथी का सहयोग लेने से मानसिक तनाव कम होगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में परिवार के साथ-साथ स्वयं की सेहत पर भी ध्यान दें. मानसिक तनाव और चिंता से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें. पौष्टिक भोजन लें, पर्याप्त पानी पिएं और योग या ध्यान को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. घर के बुजुर्गों और महिलाओं की सेहत का विशेष ध्यान रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता रहेगी. विदेश में पढ़ाई के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को दस्तावेजों की दोबारा जांच करनी चाहिए, क्योंकि प्रक्रिया में देरी या रुकावट आ सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को ध्यान भटकने से बचना होगा और नियमित अभ्यास जारी रखना चाहिए.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ऑफ व्हाइट (Off White)

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 7

उपाय

आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. सफेद चावल, दूध या मिश्री का दान करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा, कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी और पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी.

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