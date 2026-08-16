Aaj Ka Vrishabh Rashifal 16 August 2026: 16 अगस्त 2026, रविवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 04:53 बजे तक रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि (नागपंचमी) आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, साध्य योग और सर्वामृत योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज कन्या राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी बुद्धि, संतान, अचानक लाभ व ज्ञान स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 5वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज माता-पिता को संतान की ओर से अपार सुख व संतोष प्राप्त होगा. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए काफी समृद्धिशाली रहेगा. साध्य योग और सर्वामृत योग के शुभ प्रभाव से व्यावसायिक नजरिए से बिजनेसमैन के लिए आज का दिन बेहतरीन धन लाभ कराने वाला रहेगा. हालांकि, कारोबारियों को अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी (गुणवत्ता) पर विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा शिकायतों का अंबार लग सकता है जो साख के लिए नुकसानदेह रहेगा. इस समय कार्यक्षेत्र की आंतरिक व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए ज्यादा समय देने की जरूरत है; साथ ही नए सिरे से अपनी प्राथमिकताएं तय करने का दिन है. यदि आपकी किसी विशेष कार्य या स्किल में मजबूत पकड़ है, तो उस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें, ज्ञान बांटने से और बढ़ेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा धैर्य रखने का है. एंप्लॉयड पर्सन के पूर्व नियोजित (Pre-planned) काम आज पूरे होने में थोड़ा संदेह या देरी हो सकती है, इसलिए समय के पूरी तरह अनुकूल होने का इंतजार करें. रविवार के दिन ऑफिस के काम घर पर लाने से बचें; काम के चक्कर में अपनी फैमिली और पर्सनल लाइफ की जिम्मेदारियों को कतई अनदेखा न करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज संतान की तरफ से सुखद अनुभूति होगी. घर-परिवार में माता-पिता और बच्चों के बीच सामंजस्य बहुत मजबूत रहेगा. रविवार की छुट्टी का उपयोग परिजनों के साथ सुखद पल बिताने में करें और घरेलू जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive Students) को अपनी मौजूदा प्लानिंग पर थोड़ा रुककर फिर से विचार करने की सलाह दी जाती है. मानसिक तनाव से बचने के लिए कुछ समय पॉजिटिव एक्टिविटीज में या प्रकृति (Nature) के करीब जरूर बिताएं; अत्यधिक मानसिक दबाव से सेहत प्रभावित हो सकती है.

5वें भाव में चंद्रमा के गोचर से बौद्धिक ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन पढ़ाई या काम की चिंताओं से मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है. खुद को रिलैक्स रखें, खुली हवा में टहलें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

पर्पल (बैंगनी) शुभ अंक: 4

4 अशुभ अंक: 9

9 आज का उपाय: रविवार और नागपंचमी के पावन अवसर पर भगवान शिवजी का जल व दूध से अभिषेक करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. साथ ही सूर्यदेव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें; इससे कार्यक्षेत्र की रुकावटें दूर होंगी और आर्थिक लाभ मिलेगा.

FAQs

Q1. 16 अगस्त 2026 को वृषभ राशि के व्यापारियों को किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए?

Ans. प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से कोई समझौता न करें, ताकि ग्राहकों की शिकायतों से बचा जा सके और मुनाफा बढ़े.

Q2. आज वृषभ राशि के नौकरीपेशा लोगों को रविवार के दिन क्या सलाह दी जाती है?

Ans. ऑफिस का काम घर न लाएं और परिवार व पर्सनल लाइफ की जिम्मेदारियों को पूरा समय दें.

Q3. आज वृषभ राशि के प्रतियोगी छात्रों (Competitive Students) को तनाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए?

Ans. अपनी प्लानिंग पर पुनर्विचार करें और कुछ समय सकारात्मक गतिविधियों तथा प्रकृति के बीच बिताएं ताकि मानसिक शांति मिले.

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