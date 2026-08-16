मेष राशिफल, 15 अगस्त 2026 (Mesh Rashifal Today): 16 अगस्त 2026, रविवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 04:53 बजे तक रहेगी, जिसके बाद नागपंचमी (पंचमी तिथि) आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, साध्य योग और सर्वामृत योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज कन्या राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव (षष्ठम भाव यानी रोग, ऋण, शत्रु व सेवा भाव) में गोचर कर रहे हैं. 6ठे चंद्रमा के प्रभाव से आज कर्ज और पुरानी देनदारियों से जुड़ी चिंताएं सामने आ सकती हैं, लेकिन सही योजना और अंतरात्मा की आवाज से सभी काम सुधरने लगेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए किसी महत्वपूर्ण योजना (Important Planning) को धरातल पर उतारने और नए प्रयास शुरू करने का है; इससे आपको अच्छा वित्तीय लाभ मिल सकता है. हालांकि, डिजिटल और ऑनलाइन बिजनेस करने वालों को किसी पर भी अंधाधुंध भरोसा करने से बचना होगा, क्योंकि कोई करीबी व्यक्ति ही आपके साथ फ्रॉड या धोखाधड़ी कर सकता है. किसी भी वित्तीय या व्यावसायिक फैसले को लेते समय अपनी अंतरात्मा की आवाज जरूर सुनें. अस्त-व्यस्त हुई चीजें अब पुनः व्यवस्थित होना शुरू हो जाएंगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काफी संतोषजनक रहेगा. वर्कस्पेस पर किसी महत्वपूर्ण काम के सफल हो जाने से मन में प्रसन्नता बनी रहेगी. एंप्लॉयड पर्सन को कार्यक्षेत्र में अपना प्रभावशाली व्यक्तित्व (Impactful Personality) स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी. बातचीत करते समय हमेशा नपे-तुले और बहुत सटीक शब्दों का प्रयोग करें; इससे अधिकारियों और सहकर्मियों के बीच आपकी साख मजबूत होगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में आज संडे का पूरा आनंद मिलेगा. नजदीकी मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ खुशनुमा समय व्यतीत करेंगे और आप खुद भी आराम करने तथा हल्के-फुल्के मूड में रहेंगे. यदि प्रॉपर्टी (जमीन-जायदाद) से जुड़ा कोई विवाद या मामला चल रहा है, तो उसे पूरी तरह शांतिपूर्वक निपटाएं; अगर आप शांत रहेंगे तो लोग आपके पक्ष (फेवर) में बात करेंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) को अपनी पढ़ाई के पैटर्न में थोड़ा बदलाव करना चाहिए. एक ही ढर्रे पर लगातार पढ़ाई करने से बोरियत बढ़ सकती है और विषय में रुचि कम हो सकती है; नया स्टडी प्लान अपनाएं.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

छठे भाव में चंद्रमा के संचार के कारण मानसिक तनाव या पेट से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. अत्यधिक सोच-विचार से बचें, पर्याप्त पानी पीएं और रविवार के दिन आराम को प्राथमिकता दें.

शुभ रंग: क्रीम (Cream)

क्रीम (Cream) शुभ अंक: 4

4 अशुभ अंक: 3

3 आज का उपाय: रविवार और श्रावण मास के पावन अवसर पर तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. साथ ही शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें; इससे कर्ज की बाधाएं दूर होंगी और मान-सम्मान बढ़ेगा.

FAQs

Q1. 16 अगस्त 2026 को मेष राशि के डिजिटल व्यापारियों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?

Ans. किसी पर भी अत्यधिक भरोसा न करें, क्योंकि कोई नजदीकी व्यक्ति धोखाधड़ी या फ्रॉड करने की कोशिश कर सकता है.

Q2. आज मेष राशि के नौकरीपेशा लोगों को वर्कप्लेस पर क्या ध्यान रखना चाहिए?

Ans. अपनी बातचीत में सटीक और संतुलित शब्दों का प्रयोग करें तथा कड़ी मेहनत से अपनी छवि मजबूत करें.

Q3. आज मेष राशि के विद्यार्थियों को पढ़ाई में क्या नया बदलाव करना चाहिए?

Ans. बोरियत से बचने और रुचि बनाए रखने के लिए अपना स्टडी पैटर्न और टाइम-टेबल बदलें.

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