Aaj ka Vrishabh Rashifal 14 July 2026: चंद्रमा द्वितीय भाव में धन, व्यापार और पारिवारिक फैसलों में समझदारी दिलाएगी सफलता
Taurus Horoscope: क्या 14 जुलाई 2026 को वृषभ राशि वालों को नौकरी, व्यापार और विवाह में बड़ी सफलता मिलेगी, क्या टैक्स राहत, नई नौकरी और सगाई की खुशखबरी आपके भाग्य को चमकाएगी? जानें पूरा राशिफल.
Aaj ka Vrishabh Rashifal 14 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की देवपितृकार्य भौमवती अमावस्या दोपहर 3:14 बजे तक रहेगी, इसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का संयोग बन रहा है. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा. व्यस्त दिनचर्या के बीच पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन पर ध्यान दें. मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और प्राणायाम लाभदायक रहेंगे. पानी का पर्याप्त सेवन करें और अनियमित दिनचर्या से बचें.
बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए दिन शानदार रहेगा. सरकारी नियमों का पालन करने का लाभ मिलेगा और टैक्स संबंधी मामलों में राहत या विशेष छूट मिलने की संभावना है. नई तकनीक अपनाने के कारण आपके प्रतिस्पर्धी भी आपकी रणनीति की सराहना करेंगे और सहयोग का प्रस्ताव दे सकते हैं. ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन से जुड़ी पुरानी समस्याएं दूर होने से कारोबार की गति तेज होगी. व्यापार विस्तार और नए अनुबंधों के लिए समय अनुकूल रहेगा.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारी, जूनियर और सहकर्मी आपका सम्मान करेंगे तथा सकारात्मक माहौल में काम करने का अवसर मिलेगा. जो लोग नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें मनचाहे वेतन और होम टाउन पोस्टिंग के साथ नया ऑफर लेटर मिल सकता है. करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे.
लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. अविवाहित जातकों के विवाह की बातचीत परिवार के बड़ों की मौजूदगी में आगे बढ़ सकती है और सगाई की तारीख भी तय होने के योग हैं. परिवार में खुशी और उत्साह का वातावरण रहेगा. जीवनसाथी और परिजनों का सहयोग आपको मानसिक संतोष देगा.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में शुरुआत में थोड़ी अस्थिरता महसूस हो सकती है, लेकिन दिन के अंत तक स्थिति मजबूत होती दिखाई देगी. टैक्स संबंधी राहत और व्यापारिक लाभ से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. बचत बढ़ाने और भविष्य की योजनाओं पर काम करने के लिए समय अनुकूल रहेगा.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. पढ़ाई के साथ नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को अच्छी सफलता मिलने की संभावना है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भी मेहनत का लाभ मिलेगा. नई स्किल सीखने और करियर को आगे बढ़ाने के लिए समय अनुकूल रहेगा.
भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली अंक: 5.
भाग्यशाली रंग: ग्रीन(Green)
अशुभ अंक: 8.
उपाय:
सुबह भगवान श्रीकृष्ण को तुलसी दल अर्पित करें और "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग, हरी सब्जियां या हरे वस्त्र का दान करें. इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, व्यापार में उन्नति मिलेगी, करियर में सफलता प्राप्त होगी और वैवाहिक जीवन के शुभ योग प्रबल होंगे.
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