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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishabh Rashifal 10 August 2026: मेहनत का मिलेगा फल, निवेश में संभलकर चलें

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 10 August 2026: मेहनत का मिलेगा फल, निवेश में संभलकर चलें

Taurus Horoscope Today: क्या आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी? मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है, लेकिन बिजनेस निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है. क्या ऑनलाइन जानकारी से आपको कोई बड़ा फायदा मिलेगा?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 10 Aug 2026 03:05 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishabh Rashifal 10 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है. श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 8:01 बजे तक रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी. आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 12:27 बजे तक रहेगा, फिर पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मी योग और वज्र योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: शाम 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

वृषभ राशि वालों के लिए 10 अगस्त का दिन कारोबार के लिहाज से मिलाजुला रह सकता है. चंद्रमा द्वितीय भाव में होने से धन और निवेश से जुड़े मामलों में सावधानी बरतना जरूरी होगा. फिलहाल व्यवसाय संबंधी निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है, इसलिए किसी भी बड़ी रकम को लगाने से पहले अच्छी तरह विचार करें.

हालांकि आपकी मेहनत और परिश्रम का सकारात्मक परिणाम मिलने का समय शुरू हो गया है. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल सकता है. ऑनलाइन गतिविधियों और मीडिया के जरिए आपको बिजनेस से जुड़ी उपयोगी जानकारी मिल सकती है. नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कामकाज को ज्यादा व्यवस्थित करने का मौका मिलेगा.

काम के दौरान मन को शांत रखने की कोशिश करें. जल्दबाजी या तनाव में लिया गया फैसला आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है. धैर्य के साथ काम करने पर बड़े काम को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद मिलेगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है. आपके काम से बॉस खुश होंगे और ऑफिस में दूसरे लोगों के सामने आपकी तारीफ भी कर सकते हैं. आपकी कार्यशैली अन्य कर्मचारियों के लिए उदाहरण बन सकती है.

वर्कस्पेस पर आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और धन लाभ के योग भी बन रहे हैं. जिन कामों को पूरा करने में परेशानी आ रही थी, उनके अब पूरे होने के प्रबल आसार हैं. अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाते रहें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं, लेकिन धन निवेश को लेकर सतर्क रहना होगा. आज जोखिम वाले निवेश से बचना बेहतर रहेगा. मेहनत से मिलने वाली आय पर ध्यान दें और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक योजना बनाएं.

लव और फैमिली राशिफल

आपका सौम्य और सहयोगी व्यवहार रिश्तों को मजबूत करेगा. जरूरतमंद व्यक्ति की अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने से आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी. किसी व्यक्ति को मिठाई का दान करना भी शुभ रहेगा.

परिवार और करीबी लोगों के साथ आपका भरोसा मजबूत होगा. बातचीत में विनम्रता बनाए रखने से व्यक्तिगत रिश्तों में सकारात्मकता बढ़ेगी.

हेल्थ राशिफल

तनाव को खुद पर हावी न होने दें. मन को शांत रखकर काम करने से मानसिक थकान कम होगी. दिनचर्या को व्यवस्थित रखने और पर्याप्त आराम लेने पर ध्यान दें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन थोड़ा सावधानी भरा रहेगा. अपने क्षेत्र में कुछ नया करने की कोशिश में जल्दबाजी के कारण गलती हो सकती है. किसी नए प्रयोग या निर्णय से पहले शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना बेहतर रहेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: व्हाइट
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 7

उपाय

आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति की अपनी क्षमता के अनुसार मदद करें. किसी व्यक्ति को मिठाई का दान करें और दिनभर अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें. इससे रिश्तों में विश्वास और सकारात्मकता बढ़ाने में मदद मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Aug 2026 03:05 AM (IST)
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